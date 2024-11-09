Лукашенко наградил композитора Пахмутову орденом Дружбы народов

Народная артистка СССР Александра Пахмутова награждена орденом Дружбы народов. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство БЕЛТА.

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Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Александра Пахмутова

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Она удостоена награды за вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, а также за творческую деятельность, способствующую «сближению и взаимообогащению национальных культур». Господин Лукашенко заявил, что талант и творчество композитора «по праву являются бесценным духовным достоянием советской и российской культуры».

Сегодня, 9 ноября, госпожа Пахмутова празднует 95-летие. Президент Владимир Путин утром присвоил ей звание Героя Труда, а Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — наградил орденом Славы и чести I степени. Александра Пахмутова создала более 400 песен, она работает в разных жанрах. Также писала музыку к фильмам, в том числе к советским кинолентам «Девчата» (1961) и «Три тополя на Плющихе» (1967).