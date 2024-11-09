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Лукашенко наградил композитора Пахмутову орденом Дружбы народов

Народная артистка СССР Александра Пахмутова награждена орденом Дружбы народов. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство БЕЛТА.

Александра Пахмутова

Александра Пахмутова

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Александра Пахмутова

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Она удостоена награды за вклад в развитие музыкального искусства, укрепление мира, белорусско-российских отношений и культурных связей, а также за творческую деятельность, способствующую «сближению и взаимообогащению национальных культур». Господин Лукашенко заявил, что талант и творчество композитора «по праву являются бесценным духовным достоянием советской и российской культуры».

Сегодня, 9 ноября, госпожа Пахмутова празднует 95-летие. Президент Владимир Путин утром присвоил ей звание Героя Труда, а Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — наградил орденом Славы и чести I степени. Александра Пахмутова создала более 400 песен, она работает в разных жанрах. Также писала музыку к фильмам, в том числе к советским кинолентам «Девчата» (1961) и «Три тополя на Плющихе» (1967).

Фотогалерея

Жизненный путь Александры Пахмутовой

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Александра Пахмутова в 1970-е

Александра Пахмутова в 1970-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С композитором Тихоном Хренниковым и певицей Майей Кристалинской, 1982 год

С композитором Тихоном Хренниковым и певицей Майей Кристалинской, 1982 год

Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС

В Берлине в августе 1973 года

В Берлине в августе 1973 года

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Александра Пахмутова в 1979 году

Александра Пахмутова в 1979 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым и певицей Людмилой Зыкиной на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве, февраль 2003 года

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым и певицей Людмилой Зыкиной на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве, февраль 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым, 1990 год

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым, 1990 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Между дирижером Евгением Светлановым (слева) и поэтом Николаем Добронравовым, Москва, май 1998 года

Между дирижером Евгением Светлановым (слева) и поэтом Николаем Добронравовым, Москва, май 1998 года

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

На своем творческом вечере на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве с бельгийским гитаристом Фрэнсисом Гойей, февраль 2003 года

На своем творческом вечере на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве с бельгийским гитаристом Фрэнсисом Гойей, февраль 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С мэром Москвы Юрием Лужковым на церемонии его инаугурации, июль 2007 года

С мэром Москвы Юрием Лужковым на церемонии его инаугурации, июль 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С мужем поэтом Николаем Добронравовым по пути на юбилей певца Иосифа Кобзона в выставочном зале «Манеж» в Москве, сентябрь 2007 года

С мужем поэтом Николаем Добронравовым по пути на юбилей певца Иосифа Кобзона в выставочном зале «Манеж» в Москве, сентябрь 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С патриархом Московским и всея Руси Алексием II на награждении орденом в честь святой преподобной Евфросинии (Евдокии), великой княгини Московской, Москва, январь 2008 года

С патриархом Московским и всея Руси Алексием II на награждении орденом в честь святой преподобной Евфросинии (Евдокии), великой княгини Московской, Москва, январь 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Борислав Козловский  /  купить фото

Александра Пахмутова получает от президента России Дмитрия Медведева орден «За заслуги перед Отечеством» I степени в Екатерининском зале Кремля, май 2010 года

Александра Пахмутова получает от президента России Дмитрия Медведева орден «За заслуги перед Отечеством» I степени в Екатерининском зале Кремля, май 2010 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На выступлении в Центре международной торговли в Москве, январь 2015 года

На выступлении в Центре международной торговли в Москве, январь 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

С Иосифом Кобзоном во время его юбилейного концерта на сцене Государственного Кремлевского дворца, Москва, сентябрь 2012 года

С Иосифом Кобзоном во время его юбилейного концерта на сцене Государственного Кремлевского дворца, Москва, сентябрь 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На концерте «Хибла Герзмава и друзья» в Государственном Кремлевском дворце в Москве, январь 2020 года

На концерте «Хибла Герзмава и друзья» в Государственном Кремлевском дворце в Москве, январь 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Степанов  /  купить фото

На церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце, май 2024 года

На церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце, май 2024 года

Фото: пресс-служба президента РФ

С заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой и актером Александром Олешко во время гала-концерта в Москве, сентябрь 2024 года

С заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой и актером Александром Олешко во время гала-концерта в Москве, сентябрь 2024 года

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С оленем в заполярном оленеводческом хозяйстве, ноябрь 1965 года

С оленем в заполярном оленеводческом хозяйстве, ноябрь 1965 года

Фото: Птицын / РИА Новости

Александра Пахмутова за работой, Москва, октябрь 1961 года

Александра Пахмутова за работой, Москва, октябрь 1961 года

Фото: Петр Федотов / ТАСС

Президент Владимир Путин пьет чай в гостях у композитора Александры Пахмутовой в день ее 75-летия, Москва, 9 ноября 2004 года

Президент Владимир Путин пьет чай в гостях у композитора Александры Пахмутовой в день ее 75-летия, Москва, 9 ноября 2004 года

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

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Александра Пахмутова в 1970-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С композитором Тихоном Хренниковым и певицей Майей Кристалинской, 1982 год

Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС

В Берлине в августе 1973 года

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Александра Пахмутова в 1979 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым и певицей Людмилой Зыкиной на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве, февраль 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым, 1990 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Между дирижером Евгением Светлановым (слева) и поэтом Николаем Добронравовым, Москва, май 1998 года

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

На своем творческом вечере на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве с бельгийским гитаристом Фрэнсисом Гойей, февраль 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С мэром Москвы Юрием Лужковым на церемонии его инаугурации, июль 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С мужем поэтом Николаем Добронравовым по пути на юбилей певца Иосифа Кобзона в выставочном зале «Манеж» в Москве, сентябрь 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С патриархом Московским и всея Руси Алексием II на награждении орденом в честь святой преподобной Евфросинии (Евдокии), великой княгини Московской, Москва, январь 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Борислав Козловский  /  купить фото

Александра Пахмутова получает от президента России Дмитрия Медведева орден «За заслуги перед Отечеством» I степени в Екатерининском зале Кремля, май 2010 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На выступлении в Центре международной торговли в Москве, январь 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

С Иосифом Кобзоном во время его юбилейного концерта на сцене Государственного Кремлевского дворца, Москва, сентябрь 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На концерте «Хибла Герзмава и друзья» в Государственном Кремлевском дворце в Москве, январь 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Степанов  /  купить фото

На церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце, май 2024 года

Фото: пресс-служба президента РФ

С заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой и актером Александром Олешко во время гала-концерта в Москве, сентябрь 2024 года

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С оленем в заполярном оленеводческом хозяйстве, ноябрь 1965 года

Фото: Птицын / РИА Новости

Александра Пахмутова за работой, Москва, октябрь 1961 года

Фото: Петр Федотов / ТАСС

Президент Владимир Путин пьет чай в гостях у композитора Александры Пахмутовой в день ее 75-летия, Москва, 9 ноября 2004 года

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

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