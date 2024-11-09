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Путин присвоил композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда композитору Александре Пахмутовой. Она удостоена звания за заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, «многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу». Документ опубликован на портале правовых актов.

Владимир Путин и Александра Пахмутова на вручении госнаград в Кремле в 2019 году

Владимир Путин и Александра Пахмутова на вручении госнаград в Кремле в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин и Александра Пахмутова на вручении госнаград в Кремле в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александра Пахмутова сегодня, 9 ноября, отмечает 95-летие. Композитор является автором более 400 песен, она работает в разных жанрах. На счету Александры Пахмутовой — произведения для симфонического оркестра «Русская сюита» (1952), «Концерт для трубы с оркестром» (1955), увертюра «Юность» (1957). Также она написала музыку к десяткам фильмов, таким как «Девчата» (1961), «Три тополя на Плющихе» (1967), «Баллада о спорте» (1979), «Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя» (2006).

В 1968–1991 годах была секретарем правления Союза композиторов СССР, в 1973–1995 годах — секретарем правления Союза композиторов России. С 1980 по 1990 год была депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1984 году удостоена звания народной артистки СССР. Лауреат Госпремии за достижения в области гуманитарной деятельности (2014). Удостоена орденов «За заслуги перед Отечеством» III (2014), II (1999) и I (2009) степеней.

Фотогалерея

95 лет композитору Александре Пахмутовой

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Александра Пахмутова в 1970-е

Александра Пахмутова в 1970-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С композитором Тихоном Хренниковым и певицей Майей Кристалинской, 1982 год

С композитором Тихоном Хренниковым и певицей Майей Кристалинской, 1982 год

Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС

В Берлине в августе 1973 года

В Берлине в августе 1973 года

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Александра Пахмутова в 1979 году

Александра Пахмутова в 1979 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым и певицей Людмилой Зыкиной на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве, февраль 2003 года

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым и певицей Людмилой Зыкиной на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве, февраль 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым, 1990 год

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым, 1990 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Между дирижером Евгением Светлановым (слева) и поэтом Николаем Добронравовым, Москва, май 1998 года

Между дирижером Евгением Светлановым (слева) и поэтом Николаем Добронравовым, Москва, май 1998 года

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

На своем творческом вечере на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве с бельгийским гитаристом Фрэнсисом Гойей, февраль 2003 года

На своем творческом вечере на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве с бельгийским гитаристом Фрэнсисом Гойей, февраль 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С мэром Москвы Юрием Лужковым на церемонии его инаугурации, июль 2007 года

С мэром Москвы Юрием Лужковым на церемонии его инаугурации, июль 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С мужем поэтом Николаем Добронравовым по пути на юбилей певца Иосифа Кобзона в выставочном зале «Манеж» в Москве, сентябрь 2007 года

С мужем поэтом Николаем Добронравовым по пути на юбилей певца Иосифа Кобзона в выставочном зале «Манеж» в Москве, сентябрь 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С патриархом Московским и всея Руси Алексием II на награждении орденом в честь святой преподобной Евфросинии (Евдокии), великой княгини Московской, Москва, январь 2008 года

С патриархом Московским и всея Руси Алексием II на награждении орденом в честь святой преподобной Евфросинии (Евдокии), великой княгини Московской, Москва, январь 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Борислав Козловский  /  купить фото

Александра Пахмутова получает от президента России Дмитрия Медведева орден «За заслуги перед Отечеством» I степени в Екатерининском зале Кремля, май 2010 года

Александра Пахмутова получает от президента России Дмитрия Медведева орден «За заслуги перед Отечеством» I степени в Екатерининском зале Кремля, май 2010 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На выступлении в Центре международной торговли в Москве, январь 2015 года

На выступлении в Центре международной торговли в Москве, январь 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

С Иосифом Кобзоном во время его юбилейного концерта на сцене Государственного Кремлевского дворца, Москва, сентябрь 2012 года

С Иосифом Кобзоном во время его юбилейного концерта на сцене Государственного Кремлевского дворца, Москва, сентябрь 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На концерте «Хибла Герзмава и друзья» в Государственном Кремлевском дворце в Москве, январь 2020 года

На концерте «Хибла Герзмава и друзья» в Государственном Кремлевском дворце в Москве, январь 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Степанов  /  купить фото

На церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце, май 2024 года

На церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце, май 2024 года

Фото: пресс-служба президента РФ

С заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой и актером Александром Олешко во время гала-концерта в Москве, сентябрь 2024 года

С заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой и актером Александром Олешко во время гала-концерта в Москве, сентябрь 2024 года

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С оленем в заполярном оленеводческом хозяйстве, ноябрь 1965 года

С оленем в заполярном оленеводческом хозяйстве, ноябрь 1965 года

Фото: Птицын / РИА Новости

Александра Пахмутова за работой, Москва, октябрь 1961 года

Александра Пахмутова за работой, Москва, октябрь 1961 года

Фото: Петр Федотов / ТАСС

Президент Владимир Путин пьет чай в гостях у композитора Александры Пахмутовой в день ее 75-летия, Москва, 9 ноября 2004 года

Президент Владимир Путин пьет чай в гостях у композитора Александры Пахмутовой в день ее 75-летия, Москва, 9 ноября 2004 года

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

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Александра Пахмутова в 1970-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С композитором Тихоном Хренниковым и певицей Майей Кристалинской, 1982 год

Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС

В Берлине в августе 1973 года

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Александра Пахмутова в 1979 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым и певицей Людмилой Зыкиной на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве, февраль 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым, 1990 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Между дирижером Евгением Светлановым (слева) и поэтом Николаем Добронравовым, Москва, май 1998 года

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

На своем творческом вечере на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве с бельгийским гитаристом Фрэнсисом Гойей, февраль 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С мэром Москвы Юрием Лужковым на церемонии его инаугурации, июль 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С мужем поэтом Николаем Добронравовым по пути на юбилей певца Иосифа Кобзона в выставочном зале «Манеж» в Москве, сентябрь 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С патриархом Московским и всея Руси Алексием II на награждении орденом в честь святой преподобной Евфросинии (Евдокии), великой княгини Московской, Москва, январь 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Борислав Козловский  /  купить фото

Александра Пахмутова получает от президента России Дмитрия Медведева орден «За заслуги перед Отечеством» I степени в Екатерининском зале Кремля, май 2010 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На выступлении в Центре международной торговли в Москве, январь 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

С Иосифом Кобзоном во время его юбилейного концерта на сцене Государственного Кремлевского дворца, Москва, сентябрь 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На концерте «Хибла Герзмава и друзья» в Государственном Кремлевском дворце в Москве, январь 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Степанов  /  купить фото

На церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце, май 2024 года

Фото: пресс-служба президента РФ

С заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой и актером Александром Олешко во время гала-концерта в Москве, сентябрь 2024 года

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С оленем в заполярном оленеводческом хозяйстве, ноябрь 1965 года

Фото: Птицын / РИА Новости

Александра Пахмутова за работой, Москва, октябрь 1961 года

Фото: Петр Федотов / ТАСС

Президент Владимир Путин пьет чай в гостях у композитора Александры Пахмутовой в день ее 75-летия, Москва, 9 ноября 2004 года

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

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