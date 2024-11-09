Путин присвоил композитору Александре Пахмутовой звание Героя Труда

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда композитору Александре Пахмутовой. Она удостоена звания за заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, «многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу». Документ опубликован на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Александра Пахмутова на вручении госнаград в Кремле в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Александра Пахмутова на вручении госнаград в Кремле в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александра Пахмутова сегодня, 9 ноября, отмечает 95-летие. Композитор является автором более 400 песен, она работает в разных жанрах. На счету Александры Пахмутовой — произведения для симфонического оркестра «Русская сюита» (1952), «Концерт для трубы с оркестром» (1955), увертюра «Юность» (1957). Также она написала музыку к десяткам фильмов, таким как «Девчата» (1961), «Три тополя на Плющихе» (1967), «Баллада о спорте» (1979), «Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя» (2006).

В 1968–1991 годах была секретарем правления Союза композиторов СССР, в 1973–1995 годах — секретарем правления Союза композиторов России. С 1980 по 1990 год была депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1984 году удостоена звания народной артистки СССР. Лауреат Госпремии за достижения в области гуманитарной деятельности (2014). Удостоена орденов «За заслуги перед Отечеством» III (2014), II (1999) и I (2009) степеней.