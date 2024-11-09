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Патриарх Кирилл наградил композитора Пахмутову орденом Славы и чести

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил народную артистку СССР Александру Пахмутову орденом Славы и чести I степени. Сегодня, 9 ноября, она празднует 95-летие.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Патриарх выразил госпоже Пахмутовой признательность за вклад в работу Патриаршего совета по культуре, а также за участие в важных инициативах РПЦ. «Господь наделил Вас не только музыкальным талантом, но и замечательными личными качествами — добротой и жизнелюбием, чуткостью и отзывчивостью, великодушием и скромностью»,— сказано в поздравлении.

Александра Пахмутова является автором более 400 песен, но работает в разных жанрах. В числе прочего написала музыку к десяткам фильмов, таким как «Девчата» (1961) и «Три тополя на Плющихе» (1967). Удостоена орденов «За заслуги перед Отечеством» III (2014), II (1999) и I (2009) степеней. Президент Владимир Путин с утра также присвоил ей звание Героя Труда.

Фотогалерея

Жизненный путь и карьера Александры Пахмутовой

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Александра Пахмутова в 1970-е

Александра Пахмутова в 1970-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С композитором Тихоном Хренниковым и певицей Майей Кристалинской, 1982 год

С композитором Тихоном Хренниковым и певицей Майей Кристалинской, 1982 год

Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС

В Берлине в августе 1973 года

В Берлине в августе 1973 года

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Александра Пахмутова в 1979 году

Александра Пахмутова в 1979 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым и певицей Людмилой Зыкиной на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве, февраль 2003 года

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым и певицей Людмилой Зыкиной на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве, февраль 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым, 1990 год

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым, 1990 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Между дирижером Евгением Светлановым (слева) и поэтом Николаем Добронравовым, Москва, май 1998 года

Между дирижером Евгением Светлановым (слева) и поэтом Николаем Добронравовым, Москва, май 1998 года

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

На своем творческом вечере на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве с бельгийским гитаристом Фрэнсисом Гойей, февраль 2003 года

На своем творческом вечере на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве с бельгийским гитаристом Фрэнсисом Гойей, февраль 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С мэром Москвы Юрием Лужковым на церемонии его инаугурации, июль 2007 года

С мэром Москвы Юрием Лужковым на церемонии его инаугурации, июль 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С мужем поэтом Николаем Добронравовым по пути на юбилей певца Иосифа Кобзона в выставочном зале «Манеж» в Москве, сентябрь 2007 года

С мужем поэтом Николаем Добронравовым по пути на юбилей певца Иосифа Кобзона в выставочном зале «Манеж» в Москве, сентябрь 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С патриархом Московским и всея Руси Алексием II на награждении орденом в честь святой преподобной Евфросинии (Евдокии), великой княгини Московской, Москва, январь 2008 года

С патриархом Московским и всея Руси Алексием II на награждении орденом в честь святой преподобной Евфросинии (Евдокии), великой княгини Московской, Москва, январь 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Борислав Козловский  /  купить фото

Александра Пахмутова получает от президента России Дмитрия Медведева орден «За заслуги перед Отечеством» I степени в Екатерининском зале Кремля, май 2010 года

Александра Пахмутова получает от президента России Дмитрия Медведева орден «За заслуги перед Отечеством» I степени в Екатерининском зале Кремля, май 2010 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На выступлении в Центре международной торговли в Москве, январь 2015 года

На выступлении в Центре международной торговли в Москве, январь 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

С Иосифом Кобзоном во время его юбилейного концерта на сцене Государственного Кремлевского дворца, Москва, сентябрь 2012 года

С Иосифом Кобзоном во время его юбилейного концерта на сцене Государственного Кремлевского дворца, Москва, сентябрь 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На концерте «Хибла Герзмава и друзья» в Государственном Кремлевском дворце в Москве, январь 2020 года

На концерте «Хибла Герзмава и друзья» в Государственном Кремлевском дворце в Москве, январь 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Степанов  /  купить фото

На церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце, май 2024 года

На церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце, май 2024 года

Фото: пресс-служба президента РФ

С заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой и актером Александром Олешко во время гала-концерта в Москве, сентябрь 2024 года

С заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой и актером Александром Олешко во время гала-концерта в Москве, сентябрь 2024 года

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С оленем в заполярном оленеводческом хозяйстве, ноябрь 1965 года

С оленем в заполярном оленеводческом хозяйстве, ноябрь 1965 года

Фото: Птицын / РИА Новости

Александра Пахмутова за работой, Москва, октябрь 1961 года

Александра Пахмутова за работой, Москва, октябрь 1961 года

Фото: Петр Федотов / ТАСС

Президент Владимир Путин пьет чай в гостях у композитора Александры Пахмутовой в день ее 75-летия, Москва, 9 ноября 2004 года

Президент Владимир Путин пьет чай в гостях у композитора Александры Пахмутовой в день ее 75-летия, Москва, 9 ноября 2004 года

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

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Александра Пахмутова в 1970-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С композитором Тихоном Хренниковым и певицей Майей Кристалинской, 1982 год

Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС

В Берлине в августе 1973 года

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Александра Пахмутова в 1979 году

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым и певицей Людмилой Зыкиной на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве, февраль 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С мужем и соавтором поэтом Николаем Добронравовым, 1990 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Между дирижером Евгением Светлановым (слева) и поэтом Николаем Добронравовым, Москва, май 1998 года

Фото: Коммерсантъ / Наталья Логинова  /  купить фото

На своем творческом вечере на сцене ГЦКЗ «Россия» в Москве с бельгийским гитаристом Фрэнсисом Гойей, февраль 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

С мэром Москвы Юрием Лужковым на церемонии его инаугурации, июль 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С мужем поэтом Николаем Добронравовым по пути на юбилей певца Иосифа Кобзона в выставочном зале «Манеж» в Москве, сентябрь 2007 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С патриархом Московским и всея Руси Алексием II на награждении орденом в честь святой преподобной Евфросинии (Евдокии), великой княгини Московской, Москва, январь 2008 года

Фото: Коммерсантъ / Борислав Козловский  /  купить фото

Александра Пахмутова получает от президента России Дмитрия Медведева орден «За заслуги перед Отечеством» I степени в Екатерининском зале Кремля, май 2010 года

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

На выступлении в Центре международной торговли в Москве, январь 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

С Иосифом Кобзоном во время его юбилейного концерта на сцене Государственного Кремлевского дворца, Москва, сентябрь 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На концерте «Хибла Герзмава и друзья» в Государственном Кремлевском дворце в Москве, январь 2020 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Степанов  /  купить фото

На церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце, май 2024 года

Фото: пресс-служба президента РФ

С заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой и актером Александром Олешко во время гала-концерта в Москве, сентябрь 2024 года

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С оленем в заполярном оленеводческом хозяйстве, ноябрь 1965 года

Фото: Птицын / РИА Новости

Александра Пахмутова за работой, Москва, октябрь 1961 года

Фото: Петр Федотов / ТАСС

Президент Владимир Путин пьет чай в гостях у композитора Александры Пахмутовой в день ее 75-летия, Москва, 9 ноября 2004 года

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

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