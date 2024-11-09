Патриарх Кирилл наградил композитора Пахмутову орденом Славы и чести

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил народную артистку СССР Александру Пахмутову орденом Славы и чести I степени. Сегодня, 9 ноября, она празднует 95-летие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Патриарх выразил госпоже Пахмутовой признательность за вклад в работу Патриаршего совета по культуре, а также за участие в важных инициативах РПЦ. «Господь наделил Вас не только музыкальным талантом, но и замечательными личными качествами — добротой и жизнелюбием, чуткостью и отзывчивостью, великодушием и скромностью»,— сказано в поздравлении.

Александра Пахмутова является автором более 400 песен, но работает в разных жанрах. В числе прочего написала музыку к десяткам фильмов, таким как «Девчата» (1961) и «Три тополя на Плющихе» (1967). Удостоена орденов «За заслуги перед Отечеством» III (2014), II (1999) и I (2009) степеней. Президент Владимир Путин с утра также присвоил ей звание Героя Труда.