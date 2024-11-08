Рынок зарядился позитивом

Индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) закрепился выше уровня 2700 пунктов, прибавив за неделю 6% и фактически полностью отыграв октябрьское падение. Оптимизма инвесторам добавило ожидание снижения геополитической напряженности, изменений ряда мер экономического регулирования, а также крупных выплат промежуточных дивидендов. Однако существенный рост индекса к концу года эксперты связывают только с как минимум сохранением ключевой ставки на текущем уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

В пятницу, 8 ноября, индекс Московской биржи поднимался до 2749,62 пункта, а по итогам торговой сессии остановился на отметке 2734,56 пункта, на 1,63% выше закрытия предыдущего дня. За неделю рост составил более 6%, и таким образом рынок нивелировал падение конца октября, когда индекс опускался до 2550 пунктов.

Одновременно происходил и рост котировок гособлигаций, о чем свидетельствует индекс Московской биржи RGBI, который поднялся выше 99 пунктов. Вместе с тем в конце октября он опускался до 96,4 пункта, минимума с начала 2009 года. За неделю доходности трех-пятилетних ОФЗ снизились на 0,6–0,7 п. п., до 18,4–19,8% годовых. Ранее рост доходности делал долговые бумаги более привлекательными для вложения, что оказывало на котировки акций дополнительное давление, пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Игра на повышение российского рынка акций продолжалась фактически всю неделю, и каждый раз инвесторы находили поводы для оптимизма.

К ним можно отнести и победу Дональда Трампа на выборах президента США. Одним из его предвыборных обещаний было прекращение вооруженных конфликтов, в том числе на Украине. А появившиеся почти одновременно с этим в зарубежной прессе мнения политиков о возможном начале диалога по мирному урегулированию этого конфликта оказали поддержку российскому рынку, считают аналитики. При этом основные ожидания в этом плане, скорее всего, связаны как минимум с неухудшением дальнейшего давления на Россию.

Всплеск спроса на ценные бумаги спровоцировала и новость четверга о том, что в Госдуме доработали ко второму чтению законопроект, который позволяет ЦБ ограничивать банкам возможность выдачи ипотеки и автокредитов в следующем году, считают эксперты.

По словам Дмитрия Бабина, это способно сместить фокус политики регулятора с повышения ключевой ставки на иные меры сдерживания потребительского спроса.

Старший аналитик «Го Инвест» Ильдар Макаренков также не исключает, что Банк России может взять паузу после уже интенсивной кампании по ужесточению монетарных условий.

Позитивная информация шла и от корпоративных эмитентов. К первой декаде ноября советы директоров почти двух десятков эмитентов рекомендовали к выплате промежуточные дивиденды (см. “Ъ” от 5 ноября). В частности, «Хэдхантер» объявил рекордные разовые дивиденды после редомициляции (907 руб. на акцию, дивидендная доходность 21%). Позитивный сюрприз пришел от золотодобывающей компании «Полюс» (1300 руб., 8,7%). Традиционно порадовал акционеров ЛУКОЙЛ (514 руб., 7%), а совет директоров «ЭсЭфАй» увеличил рекомендованные дивиденды вдвое (227,6 руб., 15%). Даже без учета ожидаемых выплат со стороны «Роснефти», «Татнефти» и ряда других крупных компаний, общий объем дивидендов уже превысил 700 млрд руб., часть из которых дойдет до рынка акций.

Впрочем, на фондовый рынок продолжает оказывать негативное влияние жесткая монетарная политика ЦБ. И недавнее повышение ключевой ставки сразу на 2 п. п.— до 21% — может оказаться не последним в этом году. Однако «ястребиные» высказывания представителей ЦБ в минувший четверг, предвещающие новое повышение ставки, рынок смог преодолеть, отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

«Среднесрочный нисходящий тренд от мая этого года был сломлен», восстановление может продолжиться до 2870 пунктов на следующей неделе, оценивает эксперт.

Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов также считает, что ближайший уровень сопротивления по индексу находится в зоне 2830–2900 пунктов.

В случае сохранения ключевой ставки на текущем уровне, рынок может продемонстрировать традиционное новогоднее ралли к отметкам 2900–2950 пунктов по индексу Московской биржи, считает господин Макаренков. Фаворитами, по его словам, могут выступить акции технологического и нефтегазового секторов. Акции Сбербанка могут также закрыть год на отметках выше текущих как самые качественные и ликвидные в своем секторе, считает он.

Ксения Куликова