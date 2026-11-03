США исключат Израиль из программы военной помощи к концу года
Программа американской военной помощи Израилю будет прекращена в конце 2026 года. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Что касается выплат Израилю: мы с Биби Нетаньяху договорились — сейчас мы выделяем Израилю $4 млрд в год, — но еще несколько месяцев назад мы условились, что прекратим это финансирование», — сказал Дональд Трамп.
«Мы уже договорились, что к концу этого года перестанем осуществлять выплаты Израилю. Разумеется, мы продолжим помогать Израилю, если в этом возникнет необходимость», — добавил он.
Речь идет про программу «Иностранное военное финансирование» (Foreign Military Financing, FMF). По ней израильская сторона получает $3,3 млрд для закупок американского вооружения, $500 млн — на совершенствование системы ПРО «Железный купол», остальное идет на разработку новых военных технологий.