Сергей Лавров встретился с генсеком ОБСЕ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуном Синирлиоглу и обсудил с ним «положение дел в организации». Об этом сообщает МИД России.
Встреча состоялась на полях IV Минской конференции по евразийской безопасности, которая проходит 3-4 ноября.
ОБСЕ объединяет 57 государств Европы, Северной Америки и Центральной Азии. Организация создана в 1975 году для предотвращения вооруженных конфликтов, контроля над вооружениями и укрепления доверия между государствами.
Генсек ОБСЕ впервые участвует в Минской конференции по евразийской безопасности, ежегодно проводимой в белорусской столице.