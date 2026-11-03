Минтранс предложил сделать новую редакцию ПДД бессрочной

В 2021 году точечные изменения ПДД запретили — документ разрешили переиздавать лишь целиком. При этом МВД и Минтранс настаивали, что переиздание ПДД — сложная процедура, которую невозможно провести оперативно. Ведомства утверждали, что из-за этого замороженными оказались такие важные проекты, как регулирование движения электросамокатов, введение новых дорожных знаков и правил парковки. В 2022 году Минтранс и МВД все же добились права вносить поправки до 2029 года.