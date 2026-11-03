Минтранс предложил сделать новую редакцию ПДД бессрочной
Минтранс России в постановлении правительства о поправках в Правила дорожного движения исключил пункт о том, что нормы действуют до 1 марта 2029 года, после чего должны быть переизданы. В случае принятия документа ПДД будут бессрочными.
Действующие Правила дорожного движения утвердили в 1993 году. С того момента в документ внесли около 600 правок. Согласно предложению Минтранса, вместо разработки новых ПДД ведомства продолжат использовать старую нормативную базу и, как прежде, будут лишь дополнять ее точечными правками.
В 2021 году точечные изменения ПДД запретили — документ разрешили переиздавать лишь целиком. При этом МВД и Минтранс настаивали, что переиздание ПДД — сложная процедура, которую невозможно провести оперативно. Ведомства утверждали, что из-за этого замороженными оказались такие важные проекты, как регулирование движения электросамокатов, введение новых дорожных знаков и правил парковки. В 2022 году Минтранс и МВД все же добились права вносить поправки до 2029 года.
Министерство вынесло проект на общественное обсуждение 3 ноября. Ранее с текстом поправок ознакомился «Ъ». Среди наиболее существенных изменений — запрет курьерам выезжать на тротуары, запрет кататься вдвоем на электросамокатах, а также обязанность владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М и возможность введения платной парковки для СИМ. У обычных граждан право ездить по тротуарам на электросамокатах сохранится. Поправки готовились три года и многократно обсуждались на разных площадках.