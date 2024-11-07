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У Дональда Трампа дел невпроворот

Избранный президент США планирует, чем заняться после инаугурации

Республиканец Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, продолжает принимать поздравления. Политик провел «сердечные», как отмечают в его штабе, телефонные беседы с действующими президентом и вице-президентом Джо Байденом и Камалой Харрис, пообещавшими «мирную передачу власти». Тем временем сам 47-й глава Белого дома, по словам его помощников, уже знает, чем займется сразу после инаугурации 20 января. Господин Трамп планирует приступить к решению проблемы незаконной миграции, принять меры по облегчению добычи нефти в США и с головой погрузиться во внешнюю политику – в том числе сделать первые шаги, направленные на прекращение конфликта на Украине.

Избранный президентом США Дональд Трамп планирует приступить к активной работе сразу же после торжественной церемонии инаугурации, запланированной на 20 января. На фото: 2017 год

Избранный президентом США Дональд Трамп планирует приступить к активной работе сразу же после торжественной церемонии инаугурации, запланированной на 20 января. На фото: 2017 год

Фото: Alex Wong / Getty Images

Избранный президентом США Дональд Трамп планирует приступить к активной работе сразу же после торжественной церемонии инаугурации, запланированной на 20 января. На фото: 2017 год

Фото: Alex Wong / Getty Images

Побежденные склонили головы

Одним из главных тревожных моментов на выборах президента США в 2024 году была неопределенность с признанием кандидатами результатов голосования. Правда, это больше относилось к Дональду Трампу, который до сих пор не признал поражение в 2020 году. Однако и к демократке Камале Харрис был вопрос, будет ли она после выборов звонить господину Трампу и лично поздравлять с победой в случае своего поражения. Тем не менее 6 ноября все вопросы отпали.

Уже на следующий день после завершения голосования Камала Харрис связалась со своим соперником. В штабе демократки отметили, что вице-президент поздравила Дональда Трампа с победой и гарантировала ему «мирную передачу власти».

Вчерашние конкуренты обсудили также важность для главы Белого дома исполнять «роль президента для всех американцев».

Штаб Трампа подтвердил разговор и выпустил заявление: «Президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис в четверг утром поговорили по телефону, и она поздравила его с исторической победой. Президент Трамп высоко оценил силу, профессионализм и упорство вице-президента Харрис на протяжении всей кампании, и оба лидера признали важность единения в стране». По словам представителя кампании Трампа Стивена Чунга, беседа бывших кандидатов вышла «сердечной».

И как будто не было между ними обмена любезностями, когда господин Трамп называл госпожу Харрис «тупой», а она его — «фашистом». Республиканец в этом разговоре стал «президентом», а демократка — «профессионалом».

Разбор предвыборного вокабуляра Харрис и Трампа

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Позвонил Дональду Трампу и Джо Байден, поздравив республиканца с победой и пригласив его в Белый дом обсудить процесс передачи власти. По данным NBC News, действующий президент также собрался прийти на инаугурацию сменщика, в 2020 году не почтившего своим присутствием инаугурацию Джо Байдена.

Камала Харрис вечером 6 ноября выступила со специальным обращением, в котором признала поражение.

«Принцип американской демократии заключается в том, что, когда мы проигрываем выборы, мы принимаем результаты. Этот принцип отличает демократию от монархии или тирании, и любой, кто ищет общественного доверия, должен его чтить»,— заявила демократка, пообещав помогать Дональду Трампу и его команде в переходной период.

Госпожа Харрис также поблагодарила избирателей за доверие, заверила, что будет продолжать бороться за свои идеалы, и посоветовала сторонникам не расстраиваться. «Результат этих выборов — не то, чего мы хотели, не то, за что мы боролись… Но послушайте меня, послушайте, свет идеалов Америки всегда будет гореть ярко, пока мы не сдаемся и продолжаем бороться»,— сказала Камала Харрис, 19 раз за время своего выступления использовав слова «бороться» и «борьба».

Присягнуть — и за работу

Тем временем Дональд Трамп не намерен терять ни минуты: как только 20 января закончится инаугурация, республиканец планирует тут же взяться за дело, сообщают его советники. Еще в конце 2023 года господин Трамп заявил, что на «один день станет диктатором», видимо намекая на планы подписать целую пачку президентских указов, отменяющих постановления нынешнего главы Белого дома и вводящих новые правила в ряде отраслей.

Прежде всего 20 января 47-й президент намерен взяться за миграционную и энергетическую сферы, а также за внешнюю политику. «Все меры по обеспечению безопасности границ, которые действовали при президенте Трампе, он может, словно по щелчку выключателя, вернуть на свои места. Никакой акт Конгресса для этого не нужен»,— заявил старший советник предвыборного штаба республиканца Джейсон Миллер.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал, что в первый же день во главе Белого дома «запустит крупнейшую программу депортации в американской истории».

Правда, самое простое в этом деле — подписание соответствующего указа, зато дальше нового президента могут ожидать трудности. Во-первых, для осуществления плана потребуется сложная координация между федеральными ведомствами и соответствующими органами в штатах, не все из которых в восторге от планов господина Трампа. К тому же Американский иммиграционный совет в октябре выпустил исследование, в котором говорится, что массовая депортация 13 млн нелегалов, находящихся сейчас в США, обойдется бюджету не менее чем в $315 млрд.

Дональд Трамп собирается также подписать указ, запрещающий автоматически предоставлять гражданство детям, рожденным в США нелегальными мигрантами. Правда, и тут он может столкнуться с юридическими препятствиями, учитывая, что в Америке действует принцип «право почвы», когда все рожденные на территории США автоматически получают гражданство этой страны.

Наконец, господин Трамп, вероятно, распорядится возобновить строительство стены на границе с Мексикой, а также восстановить программу «Оставайся в Мексике», согласно которой просители убежища в США должны были находиться в соседней стране, дожидаясь рассмотрения американским иммиграционным судом поданных прошений.

Вторая цель Дональда Трампа — отменить многочисленные экологические ограничения на добычу полезных ископаемых, наложенные администрацией Джо Байдена.

«Бурить, детка, бурить»,— говорил республиканец во время президентской гонки, обещая нарастить добычу нефти в США, и без того бьющую рекорды.

Помимо этого, господин Трамп намерен добиться отмены правил, требующих от автопроизводителей соблюдать определенные стандарты в плане объема вредных выбросов в атмосферу. Также будущий президент может в первый день выйти из Парижского соглашения по климату, из которого США уже выходили во время первого срока Дональда Трампа.

Наконец, в первый день республиканец собрался погрузиться во внешнеполитические дела. Прежде всего от него ждут шагов по российско-украинскому конфликту, который он обещал урегулировать за «24 часа» или «очень быстро».

Ряд западных СМИ уже написали, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет «началом конца» полномасштабных боевых действий в Европе. Однако, как именно он собирается этого добиться, никто толком не знает.

Что Харрис и Трамп обещали избирателям

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Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп попал в ловушку собственных обещаний урегулировать конфликт еще до инаугурации, а потому сейчас вместе с советниками выбирает между различными сценариями прекращения боевых действий.

В целом все предложения по этой проблеме можно разделить на две группы. Первая состоит из сценариев создания демилитаризованной зоны по линии соприкосновения, предоставления России гарантий невступления Украины в НАТО в ближайшие 20 лет, а также принятия Вашингтоном обязательства по поставкам Киеву оружия. Примечательно, что такой вариант исключает участие американских солдат в миротворческой операции в пределах демилитаризованной зоны — этим, по мнению ряда советников Дональда Трампа, должны заняться европейские военные.

Что мировые СМИ писали об итогах выборов в США

Другие сценарии предполагают прекращение поставок оружия на Украину и ее принуждение к переговорам с Россией. В случае отказа Москвы от контактов с Киевом Украина, напротив, сможет рассчитывать на резкое увеличение поставок. О том, что господин Трамп рассматривает подобный вариант, было известно и ранее — приближенные к нему эксперты уже отмечали, что он может позвонить в Москву и Киев, выдвинув ультиматумы обеим сторонам.

Глава МИД России Сергей Лавров 7 ноября заявил, что в РФ «никогда не отказывались от контактов с кем бы то ни было». «Разговаривать всегда лучше, чем изолироваться друг от друга»,— сказал министр, комментируя возможность консультаций с командой нового президента США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, не исключил, что разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным может состояться еще до инаугурации республиканца. «Он же говорил, что будет звонить Путину до инаугурации»,— напомнил господин Песков.

Алексей Забродин

Фотогалерея

Как прошли американские выборы -2024

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Уэст-Палм-Бич, Флорида. Выступление Дональда Трампа

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Выступление Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Вашингтон. Кампус Говардского университета после митинга в поддержку Камалы Харрис

Вашингтон. Кампус Говардского университета после митинга в поддержку Камалы Харрис

Фото: Susan Walsh / AP

Нью-Йорк. Сторонница Дональда Трампа

Нью-Йорк. Сторонница Дональда Трампа

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Вашингтон. Сторонницы Камалы Харрис

Вашингтон. Сторонницы Камалы Харрис

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Питтсбург, Пенсильвания. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Питтсбург, Пенсильвания. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Gene J. Puskar / AP

Чендлер, Аризона. Сторонники Дональда Трампа

Чендлер, Аризона. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Reuters / Go Nakamura

Мэдисон, Висконсин. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Мэдисон, Висконсин. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Morry Gash / AP

Скрэнтон, Пенсильвания. Люди в очереди на избирательный участок

Скрэнтон, Пенсильвания. Люди в очереди на избирательный участок

Фото: Matt Rourke / AP

Портленд, Мэн. Очередь на избирательный участок

Портленд, Мэн. Очередь на избирательный участок

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Роли, Северная Каролина. Избиратели в ожидании результатов выборов

Роли, Северная Каролина. Избиратели в ожидании результатов выборов

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Милуоки, Висконсин. Сотрудники избирательной комиссии считают голоса

Милуоки, Висконсин. Сотрудники избирательной комиссии считают голоса

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Вашингтон. Сторонники Камалы Харрис на ночном митинге их кандидата

Вашингтон. Сторонники Камалы Харрис на ночном митинге их кандидата

Фото: Daniel Cole / Reuters

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Сторонники Дональда Трампа

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Цинциннати, Огайо. Избиратель раскрашивает штат Иллинойс в синий цвет Демократической партии

Цинциннати, Огайо. Избиратель раскрашивает штат Иллинойс в синий цвет Демократической партии

Фото: Kareem Elgazzar / AP

Атланта, Джорджия. Сторонники Дональда Трампа на вечеринке

Атланта, Джорджия. Сторонники Дональда Трампа на вечеринке

Фото: Reuters / Eloisa Lopez

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Reuters / Carlos Barria

Нью-Йорк. Табло с результатами опросов на Таймс-сквер в день голосования

Нью-Йорк. Табло с результатами опросов на Таймс-сквер в день голосования

Фото: Yuki Iwamura / AP

Тампа, Флорида. Сторонники Камалы Харрис у избирательного участка

Тампа, Флорида. Сторонники Камалы Харрис у избирательного участка

Фото: Reuters / Octavio Jones

Сими-Вэлли, Калифорния. Избиратели заполняют бюллетени на участке в президентской библиотеке Рональда Рейгана

Сими-Вэлли, Калифорния. Избиратели заполняют бюллетени на участке в президентской библиотеке Рональда Рейгана

Фото: Chris Pizzello / AP

Нью-Йорк. Разминка после голосования

Нью-Йорк. Разминка после голосования

Фото: Reuters / Kent J. Edwards

Палм-Бич, Флорида. Полицейской патрулирует участок, на котором ожидается визит Дональда Трампа

Палм-Бич, Флорида. Полицейской патрулирует участок, на котором ожидается визит Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Атланта, Джорджия. Очередь в местный ресторан, ставший избирательным участком

Атланта, Джорджия. Очередь в местный ресторан, ставший избирательным участком

Фото: Reuters / Cheney Orr

Палм-Бич, Флорида. Кандидат в президенты Дональд Трамп с женой Меланией в своем предвыборном штабе

Палм-Бич, Флорида. Кандидат в президенты Дональд Трамп с женой Меланией в своем предвыборном штабе

Фото: Evan Vucci / AP

Вашингтон, Колумбия. Кандидат в президенты Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф (второй справа) со своим предвыборным штабом на борту самолета, по возвращении с митинга в Филадельфии

Вашингтон, Колумбия. Кандидат в президенты Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф (второй справа) со своим предвыборным штабом на борту самолета, по возвращении с митинга в Филадельфии

Фото: Reuters

Лас-Вегас, Невада. Очередь на избирательный участок

Лас-Вегас, Невада. Очередь на избирательный участок

Фото: John Locher / AP

Нью-Йорк. Мужчина в кепке с наклейками «Проголосовал досрочно» и «Я проголосовал»

Нью-Йорк. Мужчина в кепке с наклейками «Проголосовал досрочно» и «Я проголосовал»

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Спрингфилд, Пенсильвания. Очередь у избирательного участка

Спрингфилд, Пенсильвания. Очередь у избирательного участка

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Нью-Йорк. Голосование в ортодоксальной еврейской общине

Нью-Йорк. Голосование в ортодоксальной еврейской общине

Фото: Reuters / Maye-E WongвЂЁ

Финикс, Аризона. Избиратели-«жаворонки» в очереди на участок

Финикс, Аризона. Избиратели-«жаворонки» в очереди на участок

Фото: Matt York / AP

Рочестер, Нью-Йорк. Избирательница в футболке с фотографией молодой Камалы Харрис оставляет наклейку «Я проголосовала» на могиле суфражистки Сьюзен Энтони

Рочестер, Нью-Йорк. Избирательница в футболке с фотографией молодой Камалы Харрис оставляет наклейку «Я проголосовала» на могиле суфражистки Сьюзен Энтони

Фото: Lauren Petracca / AP

Лас-Вегас, Невада. Обувь под стать выборам

Лас-Вегас, Невада. Обувь под стать выборам

Фото: Reuters / David Swanson

Милуоки, Висконсин. Избирательный участок в школе имени Мартина Лютера Кинга

Милуоки, Висконсин. Избирательный участок в школе имени Мартина Лютера Кинга

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Палм-Бич, Флорида. Сторонники кандидата от Республиканской партии

Палм-Бич, Флорида. Сторонники кандидата от Республиканской партии

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Палм-Бич, Флорида. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани приехал поддержать Дональда Трампа

Палм-Бич, Флорида. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани приехал поддержать Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Питтсбург, Пенсильвания. Наблюдатель на избирательном участке

Питтсбург, Пенсильвания. Наблюдатель на избирательном участке

Фото: Reuters / Quinn Glabicki

Палм-Бич, Флорида. Досмотр на пункте сбора голосов в преддверии визита Дональда Трампа

Палм-Бич, Флорида. Досмотр на пункте сбора голосов в преддверии визита Дональда Трампа

Фото: Reuters / Marco Bello

Нью-Йорк. Мужчина с дочкой в Театре нового города на Манхэттене

Нью-Йорк. Мужчина с дочкой в Театре нового города на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Нью-Йорк. Участок в Церкви небесного покоя на Манхэттене

Нью-Йорк. Участок в Церкви небесного покоя на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

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Уэст-Палм-Бич, Флорида. Выступление Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Вашингтон. Кампус Говардского университета после митинга в поддержку Камалы Харрис

Фото: Susan Walsh / AP

Нью-Йорк. Сторонница Дональда Трампа

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Вашингтон. Сторонницы Камалы Харрис

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Питтсбург, Пенсильвания. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Gene J. Puskar / AP

Чендлер, Аризона. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Reuters / Go Nakamura

Мэдисон, Висконсин. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Morry Gash / AP

Скрэнтон, Пенсильвания. Люди в очереди на избирательный участок

Фото: Matt Rourke / AP

Портленд, Мэн. Очередь на избирательный участок

Фото: Faith Ninivaggi / Reuters

Роли, Северная Каролина. Избиратели в ожидании результатов выборов

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Милуоки, Висконсин. Сотрудники избирательной комиссии считают голоса

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Вашингтон. Сторонники Камалы Харрис на ночном митинге их кандидата

Фото: Daniel Cole / Reuters

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Сторонники Дональда Трампа

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Цинциннати, Огайо. Избиратель раскрашивает штат Иллинойс в синий цвет Демократической партии

Фото: Kareem Elgazzar / AP

Атланта, Джорджия. Сторонники Дональда Трампа на вечеринке

Фото: Reuters / Eloisa Lopez

Уэст-Палм-Бич, Флорида. Митинг в поддержку Дональда Трампа

Фото: Reuters / Carlos Barria

Нью-Йорк. Табло с результатами опросов на Таймс-сквер в день голосования

Фото: Yuki Iwamura / AP

Тампа, Флорида. Сторонники Камалы Харрис у избирательного участка

Фото: Reuters / Octavio Jones

Сими-Вэлли, Калифорния. Избиратели заполняют бюллетени на участке в президентской библиотеке Рональда Рейгана

Фото: Chris Pizzello / AP

Нью-Йорк. Разминка после голосования

Фото: Reuters / Kent J. Edwards

Палм-Бич, Флорида. Полицейской патрулирует участок, на котором ожидается визит Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Атланта, Джорджия. Очередь в местный ресторан, ставший избирательным участком

Фото: Reuters / Cheney Orr

Палм-Бич, Флорида. Кандидат в президенты Дональд Трамп с женой Меланией в своем предвыборном штабе

Фото: Evan Vucci / AP

Вашингтон, Колумбия. Кандидат в президенты Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф (второй справа) со своим предвыборным штабом на борту самолета, по возвращении с митинга в Филадельфии

Фото: Reuters

Лас-Вегас, Невада. Очередь на избирательный участок

Фото: John Locher / AP

Нью-Йорк. Мужчина в кепке с наклейками «Проголосовал досрочно» и «Я проголосовал»

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Спрингфилд, Пенсильвания. Очередь у избирательного участка

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Нью-Йорк. Голосование в ортодоксальной еврейской общине

Фото: Reuters / Maye-E WongвЂЁ

Финикс, Аризона. Избиратели-«жаворонки» в очереди на участок

Фото: Matt York / AP

Рочестер, Нью-Йорк. Избирательница в футболке с фотографией молодой Камалы Харрис оставляет наклейку «Я проголосовала» на могиле суфражистки Сьюзен Энтони

Фото: Lauren Petracca / AP

Лас-Вегас, Невада. Обувь под стать выборам

Фото: Reuters / David Swanson

Милуоки, Висконсин. Избирательный участок в школе имени Мартина Лютера Кинга

Фото: Reuters / Eduardo Munoz

Палм-Бич, Флорида. Сторонники кандидата от Республиканской партии

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Палм-Бич, Флорида. Бывший мэр Нью-Йорка и экс-советник президента США по кибербезопасности Рудольф Джулиани приехал поддержать Дональда Трампа

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Питтсбург, Пенсильвания. Наблюдатель на избирательном участке

Фото: Reuters / Quinn Glabicki

Палм-Бич, Флорида. Досмотр на пункте сбора голосов в преддверии визита Дональда Трампа

Фото: Reuters / Marco Bello

Нью-Йорк. Мужчина с дочкой в Театре нового города на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

Нью-Йорк. Участок в Церкви небесного покоя на Манхэттене

Фото: Reuters / Andrew Kelly

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