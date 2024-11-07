У Дональда Трампа дел невпроворот

Республиканец Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, продолжает принимать поздравления. Политик провел «сердечные», как отмечают в его штабе, телефонные беседы с действующими президентом и вице-президентом Джо Байденом и Камалой Харрис, пообещавшими «мирную передачу власти». Тем временем сам 47-й глава Белого дома, по словам его помощников, уже знает, чем займется сразу после инаугурации 20 января. Господин Трамп планирует приступить к решению проблемы незаконной миграции, принять меры по облегчению добычи нефти в США и с головой погрузиться во внешнюю политику – в том числе сделать первые шаги, направленные на прекращение конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президентом США Дональд Трамп планирует приступить к активной работе сразу же после торжественной церемонии инаугурации, запланированной на 20 января. На фото: 2017 год

Фото: Alex Wong / Getty Images Избранный президентом США Дональд Трамп планирует приступить к активной работе сразу же после торжественной церемонии инаугурации, запланированной на 20 января. На фото: 2017 год

Фото: Alex Wong / Getty Images

Побежденные склонили головы

Одним из главных тревожных моментов на выборах президента США в 2024 году была неопределенность с признанием кандидатами результатов голосования. Правда, это больше относилось к Дональду Трампу, который до сих пор не признал поражение в 2020 году. Однако и к демократке Камале Харрис был вопрос, будет ли она после выборов звонить господину Трампу и лично поздравлять с победой в случае своего поражения. Тем не менее 6 ноября все вопросы отпали.

Уже на следующий день после завершения голосования Камала Харрис связалась со своим соперником. В штабе демократки отметили, что вице-президент поздравила Дональда Трампа с победой и гарантировала ему «мирную передачу власти».

Вчерашние конкуренты обсудили также важность для главы Белого дома исполнять «роль президента для всех американцев».

Штаб Трампа подтвердил разговор и выпустил заявление: «Президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис в четверг утром поговорили по телефону, и она поздравила его с исторической победой. Президент Трамп высоко оценил силу, профессионализм и упорство вице-президента Харрис на протяжении всей кампании, и оба лидера признали важность единения в стране». По словам представителя кампании Трампа Стивена Чунга, беседа бывших кандидатов вышла «сердечной».

И как будто не было между ними обмена любезностями, когда господин Трамп называл госпожу Харрис «тупой», а она его — «фашистом». Республиканец в этом разговоре стал «президентом», а демократка — «профессионалом».

Позвонил Дональду Трампу и Джо Байден, поздравив республиканца с победой и пригласив его в Белый дом обсудить процесс передачи власти. По данным NBC News, действующий президент также собрался прийти на инаугурацию сменщика, в 2020 году не почтившего своим присутствием инаугурацию Джо Байдена.

Камала Харрис вечером 6 ноября выступила со специальным обращением, в котором признала поражение.

«Принцип американской демократии заключается в том, что, когда мы проигрываем выборы, мы принимаем результаты. Этот принцип отличает демократию от монархии или тирании, и любой, кто ищет общественного доверия, должен его чтить»,— заявила демократка, пообещав помогать Дональду Трампу и его команде в переходной период.

Госпожа Харрис также поблагодарила избирателей за доверие, заверила, что будет продолжать бороться за свои идеалы, и посоветовала сторонникам не расстраиваться. «Результат этих выборов — не то, чего мы хотели, не то, за что мы боролись… Но послушайте меня, послушайте, свет идеалов Америки всегда будет гореть ярко, пока мы не сдаемся и продолжаем бороться»,— сказала Камала Харрис, 19 раз за время своего выступления использовав слова «бороться» и «борьба».

Присягнуть — и за работу

Тем временем Дональд Трамп не намерен терять ни минуты: как только 20 января закончится инаугурация, республиканец планирует тут же взяться за дело, сообщают его советники. Еще в конце 2023 года господин Трамп заявил, что на «один день станет диктатором», видимо намекая на планы подписать целую пачку президентских указов, отменяющих постановления нынешнего главы Белого дома и вводящих новые правила в ряде отраслей.

Прежде всего 20 января 47-й президент намерен взяться за миграционную и энергетическую сферы, а также за внешнюю политику. «Все меры по обеспечению безопасности границ, которые действовали при президенте Трампе, он может, словно по щелчку выключателя, вернуть на свои места. Никакой акт Конгресса для этого не нужен»,— заявил старший советник предвыборного штаба республиканца Джейсон Миллер.

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал, что в первый же день во главе Белого дома «запустит крупнейшую программу депортации в американской истории».

Правда, самое простое в этом деле — подписание соответствующего указа, зато дальше нового президента могут ожидать трудности. Во-первых, для осуществления плана потребуется сложная координация между федеральными ведомствами и соответствующими органами в штатах, не все из которых в восторге от планов господина Трампа. К тому же Американский иммиграционный совет в октябре выпустил исследование, в котором говорится, что массовая депортация 13 млн нелегалов, находящихся сейчас в США, обойдется бюджету не менее чем в $315 млрд.

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Дональд Трамп собирается также подписать указ, запрещающий автоматически предоставлять гражданство детям, рожденным в США нелегальными мигрантами. Правда, и тут он может столкнуться с юридическими препятствиями, учитывая, что в Америке действует принцип «право почвы», когда все рожденные на территории США автоматически получают гражданство этой страны.

Наконец, господин Трамп, вероятно, распорядится возобновить строительство стены на границе с Мексикой, а также восстановить программу «Оставайся в Мексике», согласно которой просители убежища в США должны были находиться в соседней стране, дожидаясь рассмотрения американским иммиграционным судом поданных прошений.

Вторая цель Дональда Трампа — отменить многочисленные экологические ограничения на добычу полезных ископаемых, наложенные администрацией Джо Байдена.

«Бурить, детка, бурить»,— говорил республиканец во время президентской гонки, обещая нарастить добычу нефти в США, и без того бьющую рекорды.

Помимо этого, господин Трамп намерен добиться отмены правил, требующих от автопроизводителей соблюдать определенные стандарты в плане объема вредных выбросов в атмосферу. Также будущий президент может в первый день выйти из Парижского соглашения по климату, из которого США уже выходили во время первого срока Дональда Трампа.

Наконец, в первый день республиканец собрался погрузиться во внешнеполитические дела. Прежде всего от него ждут шагов по российско-украинскому конфликту, который он обещал урегулировать за «24 часа» или «очень быстро».

Ряд западных СМИ уже написали, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом станет «началом конца» полномасштабных боевых действий в Европе. Однако, как именно он собирается этого добиться, никто толком не знает.

Американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Дональд Трамп попал в ловушку собственных обещаний урегулировать конфликт еще до инаугурации, а потому сейчас вместе с советниками выбирает между различными сценариями прекращения боевых действий.

В целом все предложения по этой проблеме можно разделить на две группы. Первая состоит из сценариев создания демилитаризованной зоны по линии соприкосновения, предоставления России гарантий невступления Украины в НАТО в ближайшие 20 лет, а также принятия Вашингтоном обязательства по поставкам Киеву оружия. Примечательно, что такой вариант исключает участие американских солдат в миротворческой операции в пределах демилитаризованной зоны — этим, по мнению ряда советников Дональда Трампа, должны заняться европейские военные.

Другие сценарии предполагают прекращение поставок оружия на Украину и ее принуждение к переговорам с Россией. В случае отказа Москвы от контактов с Киевом Украина, напротив, сможет рассчитывать на резкое увеличение поставок. О том, что господин Трамп рассматривает подобный вариант, было известно и ранее — приближенные к нему эксперты уже отмечали, что он может позвонить в Москву и Киев, выдвинув ультиматумы обеим сторонам.

Глава МИД России Сергей Лавров 7 ноября заявил, что в РФ «никогда не отказывались от контактов с кем бы то ни было». «Разговаривать всегда лучше, чем изолироваться друг от друга»,— сказал министр, комментируя возможность консультаций с командой нового президента США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со своей стороны, не исключил, что разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным может состояться еще до инаугурации республиканца. «Он же говорил, что будет звонить Путину до инаугурации»,— напомнил господин Песков.

Алексей Забродин