Выборы американских активов

Американские фондовые индексы обновили исторический максимум на фоне победы Дональда Трампа в президентской гонке. Укрепила позиции и американская валюта. При этом европейские рынки отреагировали с меньшим оптимизмом на фоне ожидаемого роста напряженности в отношениях с США. По мнению экспертов, политика новоизбранного президента усилит тенденцию на деглобализацию, что приведет к замедлению роста мировой экономики и падению спроса на сырье, а в итоге может негативно сказаться на российском бюджете и курсе рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп на экране телевизора, установленного на Франкфуртской фондовой бирже (Германия)

Фото: Michael Probst / AP Дональд Трамп на экране телевизора, установленного на Франкфуртской фондовой бирже (Германия)

Фото: Michael Probst / AP

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США привела к обновлению ведущими американскими индексами исторических максимумов. В начале торгов в среду, 6 ноября, индекс DJIA достигал отметки 42 624 пункта, S&P 500 — 5907 пунктов. По сравнению с закрытием предыдущего дня рост составил 2–3%. Впрочем, и до выборов американские индексы в этом году регулярно обновляли максимум — и весной, и летом, и в конце октября.

При этом курс американской валюты обновил максимум за четыре месяца. Согласно данным Investing.com, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) превышал 105,4 пункта, что на 1,9% выше закрытия вторника. Курс евро потерял 2%, откатившись к отметке $1,07.

Столь позитивная реакция американского фондового рынка в целом очевидна. Как отмечает ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева, победа Дональда Трампа — это «традиционная поддержка бизнеса, снижение налогов». Причем, по ее оценке, в наибольшей степени «в выигрыше будут энергетический и промышленный сектора». По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, приход нового президента США «усилит тенденцию на деглобализацию в мире и фрагментацию на геополитические блоки».

Это повышает неопределенность в мировой финансовой системе, поэтому глобальные инвесторы «будут предпочитать более защитный доллар».

«Тем более что процентные ставки в долларе выше, чем в евро или юане»,— отмечает эксперт.

В частности, доходности американских казначейских облигаций уже выросли на фоне ожиданий проинфляционных мер, что может удерживать ставки ФРС на высоком уровне, отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. По ее словам, спрос на корпоративные облигации, особенно высокодоходные, сохраняется устойчивым благодаря ожиданиям снижения налоговой нагрузки для бизнеса. «Однако развивающиеся рынки, такие как Мексика и Китай, остаются под давлением: торговые риски с США усиливают отток капитала и расширяют кредитные спреды»,— указывает эксперт.

Вместе с тем введение тарифов на китайский импорт при Дональде Трампе «будет направлено на стимулирование американской промышленности, однако это может разогнать инфляцию, которая в итоге ляжет на плечи простых потребителей», отмечает партнер Capital Lab Евгений Шатов.

При этом европейские рынки открылись в среду с меньшим оптимизмом, основные фондовые индексы в начале торгов показывали рост на 2–3%. Однако к концу торговой сессии они растеряли и эти достижения, показав снижение на 0,5–1,1%. Администрация Трампа может переложить расходы на НАТО и Украину на Европу, что очевидно не станет позитивом для Старого Света, отмечает источник “Ъ” на финансовом рынке. Кроме того, Евгений Шатов считает, что ЕС «следует подготовиться к масштабной торговой войне как с Китаем, так и с США».

На этом фоне реакция рынка драгоценных металлов была символической. По данным Investing.com, цена на золото снижалась до $2700 за тройскую унцию, самого низкого значения с 18 октября. Однако она остается близка к историческому максимуму ($2790 за унцию), зафиксированному в конце октября. При этом к концу года благородный металл будет торговаться в диапазоне $2800–2900 за унцию, оценивает Михаил Васильев.

Для российского рынка победа Трампа пока воспринимается как позитив. Инвесторы рассчитывают на смягчение санкций, ускорение возможных переговоров по Украине и по вероятной разблокировке российских активов, считает господин Шатов.

Тем не менее если в начале торгов индекс Московской биржи поднимался на 3,7%, то по итогам дня рост составил всего 1,8%.

Как отмечает Евгений Шатов, если экономика США будет «закрываться» через введение тарифов на импорт, то это «очевидно повлечет за собой падение мирового спроса на сырье, что гарантирует замедление роста глобальной экономики».

По данным Investing.com, котировки нефти Brent на спот-рынке опускались до $75 за баррель. Это пока на 10% превышает минимумы текущего года, когда цены откатывались ниже уровня $70 за баррель. При этом ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова напоминает, что во время предыдущего президентского срока Дональд Трамп оказывал «прямое давление на нефтедобывающие страны Ближнего Востока, заставляя их влиять на снижение цен на нефть». Все это будет негативно отражаться на российском бюджете. «И чем ниже поступление валюты от российского экспорта, тем слабее будет рубль»,— резюмировал господин Васильев.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев