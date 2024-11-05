Уходящая щедрость

Полтора десятка эмитентов могут до конца года выплатить промежуточные дивиденды на сумму более 660 млрд руб. Кроме того, о выплатах пока не объявляли такие крупные компании, как «Норильский никель», «Роснефть» и «Татнефть». Вместе с тем эксперты ожидают, что полученные дивиденды окажут ограниченную поддержку рынку акций на фоне высоких ставок по депозитам, а в следующем годы выплаты акционерам будут более сдержанными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

К началу ноября 2024 года советы директоров полутора десятков эмитентов уже рекомендовали выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев или третьего квартала. И общая сумма выглядит внушительно — более 660 млрд руб. Это не только больше объема выплат дивидендов за первое полугодие и второй квартал (270 млрд руб.) (см. “Ъ” от 2 сентября), но и превышает объем объявленных дивидендов к началу ноября прошлого года (около 350 млрд руб.). Данные выплаты еще должны утвердить собрания акционеров, которые пройдут в ноябре—декабре, но, как правило, сбои в таком важном деле происходят чрезвычайно редко.

Объявленные выплаты дивидендов на ноябрь—декабрь 2024 года Выйти из полноэкранного режима Эмитент Вид акций Период Собрание акционеров Закрытие реестра Дивиденды на акцию (руб.) Объем выплат (млрд руб.) Дивидендная доходность (%) Чистая прибыль по МСФО за 1-е полугодие. 2024 года (млрд руб.) Изм. (%) «ТКС Холдинг» об 9 мес. 2024 14.11.24 25.11.24 92,5 18,44 4,0 45,74 25,0 «ЭсЭфАй» об 9 мес. 2024 19.11.24 30.11.24 113,8 12,70 8,7 15,21 39,2 «Инарктика» об 3 кв. 2024 21.11.24 02.12.24 20 1,76 3,4 –1,40 — «Авангард» КБ* об 9 мес. 2024 29.11.24 02.12.24 68,16 5,50 8,2 2,32 –39,2 «Вуш Холдинг» об 9 мес. 2024 26.11.24 06.12.24 2,11 0,24 1,3 0,26 –79,6 «КуйбышевАзот» об 9 мес. 2024 22.11.24 09.12.24 7 1,64 1,6 6,61 –28,2 «КуйбышевАзот» пр 9 мес. 2024 22.11.24 09.12.24 7 0,03 1,5 6,61 –28,2 «Хэндерсон» об 9 мес. 2024 29.11.24 09.12.24 18 0,73 3,2 1,43 124,6 «Полюс» об 9 мес. 2024 02.12.24 13.12.24 1301,75 177,13 8,6 143,15 237,8 «Северсталь» об 3 кв. 2024 06.12.24 17.12.24 49,06 41,10 4,4 83,32 –20,7 ЛУКОЙЛ об 9 мес. 2024 05.12.24 17.12.24 514 356,13 7,5 591,54 4,6 «Хэдхантер» об 9 мес. 2024 06.12.24 17.12.24 907 42,80 21,4 7,18 36,7 ММЦБ об 9 мес. 2024 06.12.24 17.12.24 2,7 0,04 2,0 н.д. — «Европлан» об 9 мес. 2024 04.12.24 15.12.24 50 6,00 8,6 8,78 25,3 Открыть в новом окне *Чистая прибыль дана по отчетности по РСБУ. КБ — коммерческий банк. Эмитенты ранжированы по дате закрытия реестра, до которой акционеры претендуют на получение утвержденных дивидендов. об — обыкновенные, пр — привилегированные. н.д.— нет данных. Прочерк — показатель отсуствует или корректный расчет невозможен. Дивидендная доходность определялась исходя из цены последней сделки на Московской бирже 2 ноября 2024 года. По данным эмитентов.

Впрочем, еще не объявляли дивиденды ряд крупных эмитентов, которые традиционно платят акционерам по итогам девяти месяцев. В частности, в прошлом году «Норильский никель» утвердил промежуточные дивиденды в размере 140 млрд руб., «Роснефть» — 326 млрд руб., «Татнефть» — более 80 млрд руб. При этом совет директоров «Роснефти» планирует обсудить соответствующий вопрос 8 ноября. Как отмечают аналитики БКС, дивидендная политика нефтяной компании предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, а промежуточные выплаты идут из расчета прибыли за полугодие. С учетом того что она составила 773 млрд руб., аналитики оценивают дивиденды в размере 36,5 руб. на акцию. Консенсус-опрос аналитиков, проведенный «Интерфаксом», показывает, что «Татнефть» может выплатить дивиденды в размере 25 руб. на акцию (или менее 60 млрд руб.).

При этом дивидендная доходность по уже объявленным выплатам в большинстве случаев составляет 3–9%.

Несмотря на то что их величина выглядит меньше, чем ставки по депозитам, следует учесть, что дивиденды выплачиваются в течение месяца после закрытия реестра. И в пересчете на годовые выглядят вполне конкурентоспособно. Приятным исключением являются акции «Хэдхантера», по которым дивидендная доходность превышает 21%. Но компания выплачивает не только промежуточные дивиденды за этот год, но и за прошлые пару лет. «Текущие доходности — привлекательные»,— считает начальник аналитического департамента инвесткомпании «Цифра брокер» Ованес Оганисян. Основные акционеры частных компаний спешат выплатить себе дивиденды, чтобы успеть положить средства на депозит или реинвестировать в акции своей компании, купив на текущих уровнях со значительной скидкой к оценке, отмечает он.

Вместе с тем на фоне высоких ставок по долговым инструментам и ожидаемого очередного подъема ключевой ставки ждать притока ликвидности на рынок акций пока не приходится. «В этой ситуации сумма реинвестирования дивидендов в акции может быть сильно ниже, чем раньше. Пока ставки высокие, многие инвесторы выберут депозиты, облигации или фонды денежного рынка (см. номер от 9 октября.— “Ъ”)»,— считают в «Го Инвест». «Поддержка именно фондового рынка, скорее всего, будет довольно ограниченной, несмотря на то что у инвесторов появляется шанс после дивидендных выплат приобрести бумаги с заметным дисконтом»,— указывает партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Скорее всего, в следующем году объемы дивидендных выплат в целом будут снижаться, поскольку компании столкнулись с возросшими издержками, увеличением налоговой нагрузки в связи с повышением налога на прибыль корпораций, считает господин Шатов.

Многие компании с высоким долгом могут сделать выбор платить меньшие дивиденды, чтобы гасить долг, по которому резко растет стоимость обслуживания из-за инфляции и увеличения ключевой ставки Банка России, указывают в «Го Инвест». «Все эти факторы негативно влияют на размер чистой прибыли, и многие компании, скорее всего, будут предпочитать проекты развития дивидендным выплатам, так как привлечение финансирования по рыночным ставкам обходится крайне дорого»,— резюмировал эксперт.

Ксения Куликова