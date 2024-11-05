Уходящая щедрость
Российские компании запланировали внушительные дивиденды
Полтора десятка эмитентов могут до конца года выплатить промежуточные дивиденды на сумму более 660 млрд руб. Кроме того, о выплатах пока не объявляли такие крупные компании, как «Норильский никель», «Роснефть» и «Татнефть». Вместе с тем эксперты ожидают, что полученные дивиденды окажут ограниченную поддержку рынку акций на фоне высоких ставок по депозитам, а в следующем годы выплаты акционерам будут более сдержанными.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
К началу ноября 2024 года советы директоров полутора десятков эмитентов уже рекомендовали выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев или третьего квартала. И общая сумма выглядит внушительно — более 660 млрд руб. Это не только больше объема выплат дивидендов за первое полугодие и второй квартал (270 млрд руб.) (см. “Ъ” от 2 сентября), но и превышает объем объявленных дивидендов к началу ноября прошлого года (около 350 млрд руб.). Данные выплаты еще должны утвердить собрания акционеров, которые пройдут в ноябре—декабре, но, как правило, сбои в таком важном деле происходят чрезвычайно редко.
Объявленные выплаты дивидендов на ноябрь—декабрь 2024 года
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*Чистая прибыль дана по отчетности по РСБУ.
КБ — коммерческий банк.
Эмитенты ранжированы по дате закрытия реестра, до которой акционеры претендуют на получение утвержденных дивидендов.
об — обыкновенные, пр — привилегированные.
н.д.— нет данных. Прочерк — показатель отсуствует или корректный расчет невозможен.
Дивидендная доходность определялась исходя из цены последней сделки на Московской бирже 2 ноября 2024 года.
По данным эмитентов.
Впрочем, еще не объявляли дивиденды ряд крупных эмитентов, которые традиционно платят акционерам по итогам девяти месяцев. В частности, в прошлом году «Норильский никель» утвердил промежуточные дивиденды в размере 140 млрд руб., «Роснефть» — 326 млрд руб., «Татнефть» — более 80 млрд руб. При этом совет директоров «Роснефти» планирует обсудить соответствующий вопрос 8 ноября. Как отмечают аналитики БКС, дивидендная политика нефтяной компании предусматривает выплату не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, а промежуточные выплаты идут из расчета прибыли за полугодие. С учетом того что она составила 773 млрд руб., аналитики оценивают дивиденды в размере 36,5 руб. на акцию. Консенсус-опрос аналитиков, проведенный «Интерфаксом», показывает, что «Татнефть» может выплатить дивиденды в размере 25 руб. на акцию (или менее 60 млрд руб.).
При этом дивидендная доходность по уже объявленным выплатам в большинстве случаев составляет 3–9%.
Несмотря на то что их величина выглядит меньше, чем ставки по депозитам, следует учесть, что дивиденды выплачиваются в течение месяца после закрытия реестра. И в пересчете на годовые выглядят вполне конкурентоспособно. Приятным исключением являются акции «Хэдхантера», по которым дивидендная доходность превышает 21%. Но компания выплачивает не только промежуточные дивиденды за этот год, но и за прошлые пару лет. «Текущие доходности — привлекательные»,— считает начальник аналитического департамента инвесткомпании «Цифра брокер» Ованес Оганисян. Основные акционеры частных компаний спешат выплатить себе дивиденды, чтобы успеть положить средства на депозит или реинвестировать в акции своей компании, купив на текущих уровнях со значительной скидкой к оценке, отмечает он.
Вместе с тем на фоне высоких ставок по долговым инструментам и ожидаемого очередного подъема ключевой ставки ждать притока ликвидности на рынок акций пока не приходится. «В этой ситуации сумма реинвестирования дивидендов в акции может быть сильно ниже, чем раньше. Пока ставки высокие, многие инвесторы выберут депозиты, облигации или фонды денежного рынка (см. номер от 9 октября.— “Ъ”)»,— считают в «Го Инвест». «Поддержка именно фондового рынка, скорее всего, будет довольно ограниченной, несмотря на то что у инвесторов появляется шанс после дивидендных выплат приобрести бумаги с заметным дисконтом»,— указывает партнер Capital Lab Евгений Шатов.
Скорее всего, в следующем году объемы дивидендных выплат в целом будут снижаться, поскольку компании столкнулись с возросшими издержками, увеличением налоговой нагрузки в связи с повышением налога на прибыль корпораций, считает господин Шатов.
Многие компании с высоким долгом могут сделать выбор платить меньшие дивиденды, чтобы гасить долг, по которому резко растет стоимость обслуживания из-за инфляции и увеличения ключевой ставки Банка России, указывают в «Го Инвест». «Все эти факторы негативно влияют на размер чистой прибыли, и многие компании, скорее всего, будут предпочитать проекты развития дивидендным выплатам, так как привлечение финансирования по рыночным ставкам обходится крайне дорого»,— резюмировал эксперт.