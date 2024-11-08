Марию Костюк признали на родине

В пятницу, 8 ноября, в Биробиджане в правительстве Еврейской автономной области (ЕАО) заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов представил собравшимся временно исполняющую обязанности губернатора автономии Марию Костюк. На данный момент она единственная женщина среди российских глав регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Назначение Марии Костюк восстанавливает присутствие женщин в российском губернаторском корпусе

Фото: Пресс-служба правительства ЕАО Назначение Марии Костюк восстанавливает присутствие женщин в российском губернаторском корпусе

Фото: Пресс-служба правительства ЕАО

«Это назначение, безусловно, признание тех результатов, которых добилась команда предыдущего губернатора Ростислава Эрнстовича (Гольдштейна.— “Ъ”) в решении основных проблем, которые стоят перед населением. Это высокая оценка работы и хороших результатов команды, членом которой Мария Федоровна была все время, и одновременно это большое доверие президента к Марии Федоровне лично»,— коротко объяснил назначение господин Куранов на церемонии представления, а также пожелал Марии Костюк «здоровья, сил и терпения».

«Для меня действительно очень важно было вернуться домой, на малую родину, где я родилась, где я выросла и начала трудиться в интересах и региона, и страны в целом. Буду стараться и дальше быть достойной и Еврейской автономной области, и нашего Отечества и, конечно же, быть достойной памяти своего сына. Буду последовательно решать имеющиеся проблемы, заботиться о тех, кому здесь и сейчас нужна поддержка»,— заявила уже сама Мария Костюк.

Ей 47 лет, и родилась она в поселке Смидовичи ЕАО. С 2009 года госпожа Костюк работала в мэрии Биробиджана, а в 2017–2019 годах была помощником сенатора Ростислава Гольдштейна, который тогда представлял ЕАО в Совфеде. В 2020–2021 годах работала в аппарате правительства ЕАО. С 2023 года руководит управлением по работе с регионами фонда «Защитники Отечества», а также работает заместителем секретаря по работе с общественными объединениями и молодежной политике реготделения «Единой России» (секретарем пока еще является господин Гольдштейн). В текущем году Мария Костюк была назначена заместителем директора Высшей школы госуправления Президентской академии, а следом возглавила президентскую программу «Время героев». Ее сын, Герой России, старший лейтенант Андрей Ковтун, погиб в ходе СВО.

Президент назначил ее врио губернатора 5 ноября. Тогда же прежний руководитель региона Ростислав Гольдштейн стал врио главы Республики Коми.

Итоги правления Ростислава Гольдштейна Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн ушел в отставку. Как изменился регион за время его правления — в справке «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростислав Гольдштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ростислав Гольдштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ростислав Гольдштейн возглавил Еврейскую автономную область 22 сентября 2020 года (с 12 декабря 2019 года — в качестве врио) и проработал губернатором четыре года, десять месяцев и 23 дня. За время его правления население области сократилось на 8,8% — с 159,9 тыс. человек на 2019 год до 145,8 тыс. человек на 2024 год (оба раза 82-е место среди субъектов РФ). Рождаемость снизилась на 14,2% — с 10,6 на 1 тыс. населения за 2019 год (26-е) до 9,1 за 2023 год (31-е место). Смертность за тот же период увеличилась на 0,7% — с 14,2 на 1 тыс. населения (64-е место) до 14,3 (66-е). Уровень безработицы снизился на 2,5 п. п.— с 6,2% по итогам 2019 года (23-е место) до 3,7% по итогам 2023 года (24-е). Среднемесячная зарплата увеличилась в 1,6 раза — с 42,2 тыс. руб. в 2019 году (25-е место) до 65,2 тыс. руб. в 2023 году (24-е). Средние пенсии за тот же период выросли в 1,5 раза — с 13,7 тыс. руб. (42-е место) до 20,5 тыс. руб. (41-е). Валовой региональный продукт Еврейской автономной области в 2019–2024 годах вырос с 56,6 млрд руб. до 109,6 млрд руб. (прогноз). В 2019 году уровень доходов и расходов бюджета области был примерно равным — около 13,2 млрд руб. Прогнозируемый общий объем доходов области в 2024 году составляет 20,2 млрд руб., расходов — 20,5 млрд руб., дефицит — 298 млн руб. Индекс промышленного производства в 2019 году составлял 102,7%, в 2023 году — 93,7%. Количество зарегистрированных преступлений в регионе снизилось с 2250 на 100 тыс. человек за 2019 год (3-е место) до 1848 за 2023 год (13-е).

Мария Костюк была представлена членам правительства автономии, руководителям территориальных подразделений федеральных органов власти, представителям официальных конфессий, депутатского корпуса, руководителям муниципальных образований и общественных объединений.

«Я разделяю выбор президента назначить Марию Костюк на должность врио губернатора. Она родилась и выросла в нашей области и, как никто другой, знает, что нужно для ее процветания. К тому же у Марии Федоровны есть опыт. Она работала в органах власти Еврейской автономной области, позже помощником сенатора от ЕАО. Также Мария Костюк была заместителем председателя правительства области»,— прокомментировал назначение нового врио губернатора начальник управления Федеральной антимонопольной службы по ЕАО Павел Балобанов.

Дарья Балобанова, Биробиджан