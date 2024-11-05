Путешествие с Дальнего на Крайний

Во вторник продолжились начавшиеся днем ранее кадровые перестановки в губернаторском корпусе: как и накануне, новые руководители появились в двух регионах. Сначала о досрочном уходе с должности заявил глава Республики Коми Владимир Уйба. На его место президент Владимир Путин назначил главу Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислава Гольдштейна, а его преемником, в свою очередь, стала давняя соратница господина Гольдштейна, начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Уйба не смог убедить жителей Коми, что государство — это он

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Владимир Уйба не смог убедить жителей Коми, что государство — это он

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Видеообращение Владимира Уйбы появилось в его Telegram-канале в первой половине дня 5 ноября. В нем глава Коми сообщил, что президент доверил ему «новый фронт работы на федеральном уровне», в связи с чем он покидает свой пост.

Господин Уйба возглавил республику весной 2020 года, в разгар эпидемии коронавируса. Одной из главных причин отставки его предшественника Сергея Гапликова источники “Ъ”, близкие к администрации президента, называли как раз плохую работу по борьбе с COVID-19. И замминистра здравоохранения Уйба, 16 лет возглавлявший Федеральное медико-биологическое агентство, тогда выглядел очень подходящим кандидатом на этот пост.

Однако в сфере публичной политики у опытного медика сразу возникли трудности.

За время губернаторства Владимир Уйба не раз попадал в скандалы из-за своих неосторожных высказываний.

Например, в 2021 году в кулуарах регионального парламента он обозвал депутата от КПРФ Олега Михайлова «конем» и «твариной», а также пообещал ему «дать *** (избить.— “Ъ”)». Коммунист записал разговор на диктофон и тут же его опубликовал. В том же году большой резонанс в СМИ вызвала реплика господина Уйбы на встрече с жителями поселка Мутный Материк, которые хотели пожаловаться на свои проблемы Владимиру Путину. «Да какой Путин?! У вас я Путин!» — заявил глава Коми. Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда губернатора поддержал, отметив, что тот просто имел в виду, что описанные проблемы — это его ответственность и его полномочия. Широко разошелся по интернету и инцидент 2022 года, когда Владимир Уйба назвал противников строительства завода по сортировке отходов «экологическим мусором».

Олег Михайлов, ныне депутат Госдумы, уверен, что Республика Коми «была чуждым субъектом для Владимира Уйбы».

«Он не смог стать своим ни для кого в регионе, за исключением тех, кого он сам поманил пальцем и кто согласился ему служить. Конечно же, республике без него будет лучше. И ему без нас тоже будет лучше»,— заявил коммунист “Ъ”.

Между тем осведомленный федеральный чиновник уверяет, что, хотя в Коми сложилась непростая ситуация, претензий к самому Владимиру Уйбе у Кремля не было. «Ну, там элиты с ним, а вернее, он с ними, не договорились»,— дипломатично добавляет собеседник, подчеркивая, что господин Уйба, к примеру, успешно справлялся со всеми поручениями, касающимися специальной военной операции (СВО).

Источник “Ъ” в республиканской администрации говорит, что отставки господина Уйбы ничто не предвещало: «На минувшей неделе он в очередной раз побывал “за ленточкой” (в зоне СВО.— “Ъ”), а по возвращении в Сыктывкар должен был провести несколько совещаний и принять участие в публичных мероприятиях на этой неделе. Его график был заранее сверстан, и весьма плотно, как это обычно и делалось».

По словам осведомленного источника “Ъ”, Владимир Уйба может получить высокий пост, связанный с СВО и военной сферой.

Собеседники “Ъ” в администрации главы Коми, в свою очередь, предполагают, что он может занять руководящую должность в одном из новых регионов — например, в ЛНР, где расположен город Ровеньки, подшефный властям Коми. Господин Уйба активно помогал восстанавливать город и его инфраструктуру, поясняют источники. Они также добавляют, что Владимир Уйба «человек системный и никогда не обсуждает установки федерального центра, поэтому не принять предложение о новой работе не мог».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростислав Гольдштейн уверен, что Мария Костюк — лучший кандидат в его преемники на посту главы ЕАО

Фото: Пресс-служба губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн уверен, что Мария Костюк — лучший кандидат в его преемники на посту главы ЕАО

Фото: Пресс-служба губернатора ЕАО

Имя его преемника стало известно вечером, когда Владимир Путин встретился с главой ЕАО Ростиславом Гольдштейном и предложил ему вернуться в Коми. «Владимир Владимирович, это для меня большая честь и огромная ответственность»,— ответил господин Гольдштейн. Президент попросил его на новом месте работы опираться на местные кадры и прислушиваться к местным специалистам.

Для Ростислава Гольдштейна Коми действительно не чужой регион: он работал там еще с 1990-х годов и избирался депутатом местного парламента (см. справку).

В республике его до сих пор помнят и к возвращению отнеслись положительно. «Ростислав Эрнстович набрался губернаторского опыта на меньшем, чем наша Коми, регионе, при этом с такой же, как у нас, северной спецификой. Так что он справится с управлением родным для него регионом»,— заверили “Ъ” в правительстве Коми. «С учетом его опыта законодательной деятельности регионального и федерального уровней не придется тратить время на погружение в особенности нормативно-правовых актов Коми»,— добавил источник в парламенте республики.

Побеседовав с господином Гольдштейном, президент подписал указ о его назначении врио главы Коми, а сразу после этого встретился с начальником управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марией Костюк. Она родилась и выросла в ЕАО, много лет проработала в команде Ростислава Гольдштейна и является его заместителем в региональном отделении «Единой России» (см. справку). В ноябре 2022 года госпожа Костюк, чей сын погиб в зоне СВО, участвовала во встрече Владимира Путина с матерями участников спецоперации, а в последние полтора года совмещала работу в фонде с постами замдиректора Высшей школы госуправления РАНХиГС и руководителя специальной кадровой программы для участников СВО «Время героев».

Напомнив об этих фактах биографии Марии Костюк и поблагодарив ее за «воспитание настоящего российского воина», президент предложил ей «вернуться на свою малую родину в качестве руководителя региона». Госпожа Костюк предложение приняла и пообещала сделать все возможное и невозможное, чтобы оправдать оказанное ей доверие: «По-русски говоря, не дай мне Бог подвести вас и жителей своего родного региона». Отметим, что теперь Мария Костюк станет единственной женщиной среди российских губернаторов.

Опрошенные “Ъ” политологи называют новые кадровые перестановки вполне логичными. Так, эксперт по региональной политике Виталий Иванов считает, что Владимир Уйба просто не подходил для губернаторской работы: «До назначения в Коми он руководил фактически околовоенной организацией. ФМБА — это вертикальная структура, там дисциплина, там не обсуждаются указания начальника. По существу, Уйба — генерал. И вот такого генерала отправляют в один из самых неблагоустроенных в политическом отношении субъектов. Ясно, что ничем хорошим это кончиться не могло». Политолог Ростислав Туровский отмечает, что Ростислав Гольдштейн — это политик, «имеющий опыт и корни в регионе, хорошо знающий его политику и бизнес». «А Костюк является его естественной преемницей в ЕАО, которая успела получить известность и опыт на федеральном уровне»,— добавляет эксперт.

Андрей Винокуров, Андрей Прах; Сергей Иванов, Сыктывкар