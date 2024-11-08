Возвращающий момент
Как Ростовская область и Республика Коми встретили новых руководителей
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и врио главы Коми Ростислав Гольдштейн в четверг предстали перед чиновниками и депутатами вверенных им регионов. Для обоих эта встреча стала возвращением: господин Слюсарь вернулся на родину, откуда уехал сразу после школы, а господин Гольдштейн — в республику, благодаря которой проделал путь от бизнесмена до депутата Госдумы.
Юрий Слюсарь (слева) на посту ростовского губернатора рассчитывает на поддержку команды своего предшественника Василия Голубева
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Представление бывшего гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря в качестве нового ростовского губернатора заняло немногим более 15 минут. Открыл мероприятие полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, который заявил собравшимся, что «солидный опыт работы» господина Слюсаря в госорганах, федеральном правительстве и на производстве придаст Ростовской области «новый импульс развития».
Сам врио губернатора обратился к землякам без бумажки. Он напомнил, что уехал из Ростовской области 33 года назад 17-летним юношей, чтобы поступить в столичный вуз: «И конечно, я не предполагал, что в 50 лет вернусь на родную землю руководителем региона, облеченный доверием президента». По словам Юрия Слюсаря, через все полученные им поздравления красной нитью прошла мысль, что у Ростовской области большой потенциал: «И работать над развитием этого потенциала во всех смыслах — наша с вами основная задача».
Он также поблагодарил своего предшественника Василия Голубева за поступательное развитие области и признался, что понимает его чувства, так как буквально накануне передавал дела своему преемнику в ОАК Вадиму Бадехе (см. “Ъ” от 5 ноября). «Руководители меняются, но остается коллектив, актив. Мы здесь с вами актив, я в этом смысле — самый молодой член команды»,— заявил врио губернатора, добавив, что рассчитывает на поддержку и компетенции уже сложившейся команды.
Напомним, Василий Голубев руководил Ростовской областью с 2010 года. По данным источников “Ъ”, он продолжит карьеру в качестве сенатора от заксобрания региона, сменив Ирину Рукавишникову. Чтобы попасть в Совфед, господину Голубеву, возглавлявшему список «Единой России» на выборах-2023, нужно получить мандат депутата. 7 ноября местная газета «Молот» сообщила, что уступить ему кресло готов единоросс Николай Беляев. В его приемной отказались от комментариев “Ъ”.
В завершение Юрий Слюсарь сказал, что бывал во многих регионах России и всегда был убежден: «Донская земля — это совершенно уникальный регион в силу существования особого ростовского духа». «Когда спрашивают: ты откуда? <…> Когда отвечаешь, что ты из Ростова, то снимаешь сразу большое количество вопросов. Становится сразу все понятнее»,— объяснил врио губернатора.
Врио губернатора Республики Коми Ростислав Гольдштейн
Фото: пресс-служба администрации Республики Коми
Также в четверг в администрации главы Коми прошла церемония представления ее нового руководителя Ростислава Гольдштейна. Последние пять лет он возглавлял Еврейскую автономную область (см. справку), до этого был ее представителем в верхней палате, а еще раньше заседал в парламенте Коми (2003–2007) и Госдуме (2007–2015).
Полпред президента в Северо-Западном округе Александр Гуцан заявил, что господин Гольдштейн обладает «управленческими навыками, которые помогут в решении поставленных президентом задач», а вверенная ему республика — «значительным потенциалом и огромными перспективами». После этого слово взял экс-глава региона Владимир Уйба, напомнив о сделанном и поблагодарив команду. (Незадолго до этого стало известно о назначении господина Уйбы первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ.)
Сам Ростислав Гольдштейн признался, что для него «большая честь и огромная ответственность» вернуться в Коми в новом качестве. Он припомнил имена местных чиновников, с которыми начинал политическую карьеру, и констатировал, что «только правильно подобранная команда способна обеспечить решение проблем». «Каждый сидящий в этом зале найдет свое место в системе управления»,— заверил господин Гольдштейн. Он подчеркнул, что благодаря Владимиру Уйбе республика оказалась в «зеленой зоне» по многим ключевым показателям, но призвал не забывать о том, что «за каждой цифрой того или иного показателя стоит человек и его судьба». «Нам важно сделать все, чтобы людям в республике жить стало легче. Поэтому работать буду в режиме 24/7»,— пообещал врио главы Коми.
После этого Ростислав Гольдштейн провел первый брифинг для СМИ. Отвечая на вопрос “Ъ” о взаимодействии с гражданами, он заявил, что намерен «активно ездить по республике»: «Обратная связь от людей должна быть постоянная. Работать нам всем надо вместе, и "вместе" — это ключевое слово».