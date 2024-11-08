Возвращающий момент

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и врио главы Коми Ростислав Гольдштейн в четверг предстали перед чиновниками и депутатами вверенных им регионов. Для обоих эта встреча стала возвращением: господин Слюсарь вернулся на родину, откуда уехал сразу после школы, а господин Гольдштейн — в республику, благодаря которой проделал путь от бизнесмена до депутата Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Слюсарь (слева) на посту ростовского губернатора рассчитывает на поддержку команды своего предшественника Василия Голубева

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Юрий Слюсарь (слева) на посту ростовского губернатора рассчитывает на поддержку команды своего предшественника Василия Голубева

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Представление бывшего гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря в качестве нового ростовского губернатора заняло немногим более 15 минут. Открыл мероприятие полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, который заявил собравшимся, что «солидный опыт работы» господина Слюсаря в госорганах, федеральном правительстве и на производстве придаст Ростовской области «новый импульс развития».

Сам врио губернатора обратился к землякам без бумажки. Он напомнил, что уехал из Ростовской области 33 года назад 17-летним юношей, чтобы поступить в столичный вуз: «И конечно, я не предполагал, что в 50 лет вернусь на родную землю руководителем региона, облеченный доверием президента». По словам Юрия Слюсаря, через все полученные им поздравления красной нитью прошла мысль, что у Ростовской области большой потенциал: «И работать над развитием этого потенциала во всех смыслах — наша с вами основная задача».

Он также поблагодарил своего предшественника Василия Голубева за поступательное развитие области и признался, что понимает его чувства, так как буквально накануне передавал дела своему преемнику в ОАК Вадиму Бадехе (см. “Ъ” от 5 ноября). «Руководители меняются, но остается коллектив, актив. Мы здесь с вами актив, я в этом смысле — самый молодой член команды»,— заявил врио губернатора, добавив, что рассчитывает на поддержку и компетенции уже сложившейся команды.

Напомним, Василий Голубев руководил Ростовской областью с 2010 года. По данным источников “Ъ”, он продолжит карьеру в качестве сенатора от заксобрания региона, сменив Ирину Рукавишникову. Чтобы попасть в Совфед, господину Голубеву, возглавлявшему список «Единой России» на выборах-2023, нужно получить мандат депутата. 7 ноября местная газета «Молот» сообщила, что уступить ему кресло готов единоросс Николай Беляев. В его приемной отказались от комментариев “Ъ”.

В завершение Юрий Слюсарь сказал, что бывал во многих регионах России и всегда был убежден: «Донская земля — это совершенно уникальный регион в силу существования особого ростовского духа». «Когда спрашивают: ты откуда? <…> Когда отвечаешь, что ты из Ростова, то снимаешь сразу большое количество вопросов. Становится сразу все понятнее»,— объяснил врио губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Республики Коми Ростислав Гольдштейн

Фото: пресс-служба администрации Республики Коми Врио губернатора Республики Коми Ростислав Гольдштейн

Фото: пресс-служба администрации Республики Коми

Также в четверг в администрации главы Коми прошла церемония представления ее нового руководителя Ростислава Гольдштейна. Последние пять лет он возглавлял Еврейскую автономную область (см. справку), до этого был ее представителем в верхней палате, а еще раньше заседал в парламенте Коми (2003–2007) и Госдуме (2007–2015).

Полпред президента в Северо-Западном округе Александр Гуцан заявил, что господин Гольдштейн обладает «управленческими навыками, которые помогут в решении поставленных президентом задач», а вверенная ему республика — «значительным потенциалом и огромными перспективами». После этого слово взял экс-глава региона Владимир Уйба, напомнив о сделанном и поблагодарив команду. (Незадолго до этого стало известно о назначении господина Уйбы первым замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ.)

Сам Ростислав Гольдштейн признался, что для него «большая честь и огромная ответственность» вернуться в Коми в новом качестве. Он припомнил имена местных чиновников, с которыми начинал политическую карьеру, и констатировал, что «только правильно подобранная команда способна обеспечить решение проблем». «Каждый сидящий в этом зале найдет свое место в системе управления»,— заверил господин Гольдштейн. Он подчеркнул, что благодаря Владимиру Уйбе республика оказалась в «зеленой зоне» по многим ключевым показателям, но призвал не забывать о том, что «за каждой цифрой того или иного показателя стоит человек и его судьба». «Нам важно сделать все, чтобы людям в республике жить стало легче. Поэтому работать буду в режиме 24/7»,— пообещал врио главы Коми.

После этого Ростислав Гольдштейн провел первый брифинг для СМИ. Отвечая на вопрос “Ъ” о взаимодействии с гражданами, он заявил, что намерен «активно ездить по республике»: «Обратная связь от людей должна быть постоянная. Работать нам всем надо вместе, и "вместе" — это ключевое слово».

Андрей Прах; Кристина Федичкина, Ева Китаева, Ростов-на-Дону; Дарья Шучалина, Сыктывкар