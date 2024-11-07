«Рольф» рассматривает покупку завода по производству шин

«Рольф» ведет переговоры с несколькими компаниями о возможном приобретении завода по производству шин, сообщил гендиректор автодилера Роман Антонов в интервью «Ъ». Кроме того, «Рольф» намерен производить автомобили под собственным брендом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Антонов

Фото: пресс-служба «Рольф» Роман Антонов

Фото: пресс-служба «Рольф»

«Сейчас мы ведем переговоры с шинными заводами в России, обсуждаем их возможное приобретение. При этом головная наша площадка будет в индустриальном парке "Пущино". Возможно, шинное производство тоже переедет в Серпухов, но когда именно, пока сказать не могу»,— сказал господин Антонов.

Новый владелец «Рольфа», глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев летом также рассказывал «Ъ», что компания планирует начать производство запчастей, шин и разработку автомобиля на собственных площадках. Предприятие по производству автомобилей «Рольф» планирует построить в индустриальном парке «Пущино» в Серпухове.

Подробнее о планах компании — в материале «Ъ» «"Рольф" затягивает резину».