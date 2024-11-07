«Мы балансируем, чтобы зарабатывать»

Новая стратегия дилерского холдинга «Рольф», принятая после смены собственника, включает и планы по выпуску собственных автомобилей и компонентов. О проработке этих проектов и развитии основного бизнеса “Ъ” рассказал гендиректор «Рольфа» Роман Антонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Антонов

Фото: пресс-служба «Рольф» Роман Антонов

Фото: пресс-служба «Рольф»

— Принципиальное решение о строительстве вашего завода по производству автомобилей уже принято?

— Да, решение принято. Мы определились с площадкой: хотим организовать производство на базе индустриального парка «Пущино». Плановый срок выпуска пилотного автомобиля под брендом «Рольф» — 2026–2027 годы. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными партнерами, в том числе зарубежными.

— Вы имеете в виду партнеров из КНР? Многие российские компании ведут переговоры с китайскими автопроизводителями, но в основном этот процесс идет нелегко. Не ожидаете ли аналогичных трудностей?

— Среди потенциальных партнеров действительно есть китайские автоконцерны. Трудностей в переговорном процессе нет, и мы их не прогнозируем.

— Вы уже оценили, сколько потребуется инвестировать в организацию автопроизводства? На какой объем выпуска рассчитываете?

— Инвестиции будут однозначно не маленькие, мы это понимаем. Но точную цифру «до копеечки» я вам сейчас не назову. Аналогично по объему производства: пока не раскрываем эту информацию.

— Но у вас наверняка есть минимальный прогнозируемый объем выпуска, который позволит сделать производство рентабельным.

— Безусловно, мы просчитываем рентабельность, но пока не готовы озвучивать эту информацию. Наш план собрать тестовый автомобиль в 2026–2027 годы, подчеркну — речь идет про пилотный образец. До начала серийной сборки пройдет еще определенное время. И в мире, и в нашей стране в частности, очень турбулентная ситуация: по ключевой ставке, налоговой системе.

— Вы закладываете в этот бизнес-кейс планы по локализации? Или речь идет только о крупноузловой сборке?

— Это один из аспектов, который сейчас обсуждается. Мы хотим, чтобы партнеры дали нам технологию, а не просто проект по созданию новых рабочих мест. На основе технологии партнеров мы хотим внедрять собственные научно-технические разработки. То есть это будет не просто проект по сборке: привезли машкомплекты и собираем их. Это будет история, в том числе включающая российский научно-технический потенциал.

— Если вам удастся уговорить китайцев поделиться технологиями, это будет интересно… Но что вы подразумеваете под отечественными разработками? Планируете создать собственный R&D-центр?

— Безусловно. Совсем недавно господин Мишустин (Михаил Мишустин, премьер.— “Ъ”) присвоил городскому округу Серпухов статус наукограда. И здесь не то что планируется, а уже ведется создание научных центров. В том числе для автомобильной отрасли. Поэтому эта история очень логична: мы размещаем свое производство в наукограде ровно для того, чтобы не просто локализовать чьи-то разработки, а создать свои собственные.

— В перспективе это будет производство полного цикла?

— Да. Сборка, сварка и окраска.

— Ранее вы говорили о планах по запуску производства автокомпонентов и шин, они в силе?

— В силе, но подчеркну, что мы не собираемся превращать Серпухов в российский Детройт. Не все производство у нас будет располагаться именно здесь: что-то выгоднее производить за рубежом, что-то на уже имеющихся производствах внутри нашей страны. Например, сейчас мы ведем переговоры с шинными заводами в России, обсуждаем их возможное приобретение. При этом головная наша площадка будет в индустриальном парке «Пущино». Возможно, шинное производство тоже переедет в Серпухов, но когда именно, пока сказать не могу.

— Если говорить о вашем основном бизнесе, то каковы результаты продаж «Рольфа» за десять месяцев? И каких показателей ожидаете достичь по итогам года?

— Мы продали 30,5 тыс. новых автомобилей и 55 тыс. машин с пробегом. Закрыть год планируем в районе 35 тыс. и 70 тыс. соответственно.

— Сейчас много говорится о так называемой китайской экспансии российского авторынка. Появятся ли в вашем портфеле новые бренды из КНР?

— Да, мы пополним портфель пятью китайскими брендами. Подробности раскроем до конца года.

— Ранее «Рольф» фокусировался на автомобилях с пробегом. Макроэкономическая ситуация внесла изменения в вашу стратегию?

— Мы лавируем и балансируем, чтобы зарабатывать. С точки зрения маржинальности выгоднее продавать новые автомобили, но больше продается машин с пробегом. Поэтому сейчас это микс из двух направлений, и ни одно из них мы не отключим: развитие обоих сегментов выгодно компании.

— Каков ваш прогноз по авторынку текущего года?

— По оценкам наших аналитиков, в России будет продано ориентировочно 1,5 млн новых автомобилей — это на 30% больше, чем в 2023 году, и 5,7 млн автомобилей с пробегом, что на 5% меньше прошлогодних результатов.

— Какие планы «Рольфа» по продажам на следующий год?

— В 2025 году мы ожидаем увеличения продаж новых машин до 50 тыс. штук, а с пробегом — до 86 тыс. автомобилей.

Интервью взяла Наталия Мирошниченко