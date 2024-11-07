«Рольф» будет производить автомобили под собственным брендом в «Пущино»

Гендиректор дилерского холдинга «Рольф» Роман Антонов в интервью «Ъ» сообщил, что компания планирует организовать производство машин на базе индустриального парка «Пущино». По его словам, плановый срок выпуска первого пилотного автомобиля под брендом «Рольф» — 2026–2027 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор компании «Рольф» Роман Антонов

Фото: пресс-служба «Рольф» Генеральный директор компании «Рольф» Роман Антонов

Фото: пресс-служба «Рольф»

Господин Антонов рассказал, что сейчас проект обсуждают с потенциальными партнерами, в том числе зарубежными, среди которых есть китайские автоконцерны. Он заверил, что «трудностей в переговорном процессе нет и мы их не прогнозируем». Сумму инвестиций в проект он оценить затруднился.

«Инвестиции будут однозначно не маленькие, мы это понимаем. Но точную цифру "до копеечки" я вам сейчас не назову. Аналогично по объему производства: пока не раскрываем эту информацию»,— сказал гендиректор «Рольфа».

В декабре 2023 года «Рольф» перешел во временное управление Росимущества. В феврале 2024 года активы дилера передали государству по иску Генпрокуратуры. Решение было принято в рамках дела против основателя компании Сергея Петрова. По версии следствия, он продолжал нелегально владеть группой компаний и управлять ею, будучи депутатом от «Справедливой России». Сейчас Сергей Петров находится в международном розыске. В сентябре «Рольф» сообщил, что владельцем компании стал глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

О планах холдинга — в интервью его гендиректора Романа Антонова.