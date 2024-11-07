Модернизация модернизаторов

Минобрнауки предлагает подправить госпрограмму научно-технологического развития (НТР) — для ее увязки с национальными целями развития в части достижения технологического лидерства РФ, а также с обновленной в этом году Стратегией НТР. У изменяемой госпрограммы — 12 приоритетов: от новых технологий до подготовки научных кадров. Предполагается, что следование заявленным приоритетам позволит РФ подняться на восьмое место в мировом рейтинге по объему научных исследований и разработок, а также заметно увеличить долю частных вложений в общих затратах на науку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обновляя госпрограмму научно-технологического развития, особые надежды Минобрнауки возлагает на частные инвестиции в эту сферу

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Обновляя госпрограмму научно-технологического развития, особые надежды Минобрнауки возлагает на частные инвестиции в эту сферу

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Госпрограмма «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» утверждена правительством в 2019 году. Необходимость ее корректировки Минобрнауки объясняет происшедшим в этом году обновлением Стратегии научно-технологического развития, а также приведением в соответствие с новым майским указом президента о национальных целях развития (в частности — с пунктом о необходимости достижения технологического лидерства РФ).

Подготовленный ведомством проект постановления правительства уточняет цель научно-технологического развития — это, в частности, обеспечение независимости и конкурентоспособности государства, достижение национальных целей развития. Проект корректирует систему приоритетов госпрограммы для получения значимых научно-технических результатов и создания отечественных наукоемких технологий.

У обновляемой госпрограммы — 12 направлений:

новые технологии;

энергетика;

медицина;

агропромышленный комплекс;

вопросы безопасности;

повышение уровня связанности территорий РФ;

социально-гуманитарные вызовы;

экология;

взаимодействие науки, технологий и производства;

инфраструктура и среда;

кадры и человеческий капитал;

фундаментальные исследования и научное лидерство.

Госпрограмма должна помочь в достижении двух национальных целей, обозначенных в новом майском указе. Первая — обеспечение к 2030 году вхождения России в десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок (проектом обещано восьмое место). Вторая — увеличение к этому же сроку внутренних затрат на исследования и разработки минимум с нынешних 0,96% (по данным Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ) до 2% ВВП. Это должно произойти в том числе за счет увеличения инвестиций частного бизнеса на эти цели не менее чем вдвое. Программа предполагает достижение требуемой планки в 2% и увеличение доли внебюджетных источников в структуре внутренних затрат на науку до 43% (сейчас — 30,6%).

По данным ИСИЭЗ, по доле затрат на исследования и разработки в ВВП в 2023 году Россия занимала лишь 43-е место. Тройка лидеров — Израиль (6%), Южная Корея (5,2%), Тайвань (4%). При этом в рейтинге стран по абсолютным масштабам затрат на науку ($61,8 млрд по паритету покупательной способности нацвалют) РФ находится на девятом месте. Первая тройка — США ($923,2 млрд), Китай ($811,9 млрд) и Япония ($200,8 млрд).

Венера Петрова