Табель для науки и технологий

Минобрнауки разработало проект порядка оценки эффективности мер и инструментов госполитики в области научно-технологического развития (НТР) — они нужны для повышения эффективности расходов на нее ради достижения конкретных результатов и продуктов в концепции «технологического суверенитета». Документ содержит 14 критериев, в том числе объем затрат на науку за счет всех источников в текущих ценах, место РФ в мире по объему научных исследований и разработок и формулы их расчета. Проект — попытка увязать в единой системе мониторинг достижения целей обновленной стратегии НТР и госпрограммы по науке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минобрнауки определилось с параметрами, по которым будет отчитываться курирующему вице-премьеру Дмитрию Чернышенко о движении к «технологическому суверенитету»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Минобрнауки определилось с параметрами, по которым будет отчитываться курирующему вице-премьеру Дмитрию Чернышенко о движении к «технологическому суверенитету»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минобрнауки подготовило проект постановления правительства о порядке определения показателей эффективности мер и инструментов госполитики в области НТР. Разработанный с учетом положений обновленной стратегии научно-технологического развития РФ (утверждена президентом 28 февраля 2024 года) документ опубликован на regulation.gov.ru. Как отмечается в пояснительной записке, при разработке документа принималась во внимание необходимость взаимоувязки в единой системе мониторинга оценок научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также достижения целей стратегии и госпрограммы НТР.

Оценка эффективности будет включать 14 показателей, два из них — целевые: доля внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников в ВВП и удельный вес внебюджетных источников. Напомним, что стратегия предусматривает рост первого показателя до 2% ВВП к 2030 году, доля частных затрат к 2035 году должна быть не ниже 50%.

12 критериев описывают прогресс по трем направлениям: конкурентоспособность и результативность науки, технологий и инноваций, их влияние на развитие отраслей экономики (за счет отечественных наукоемких технологий) и, наконец, качество кадрового и сервисного обеспечения сектора.

В первой группе будут оцениваться место РФ в мире по объему исследований и разработок, соотношение продаж отечественной и иностранной наукоемкой продукции (в первую очередь из недружественных государств, включая параллельный импорт), число заявок на патенты и публикаций в журналах первого и второго уровня «Белого списка» (см. “Ъ” от 26 августа). Вторая группа — самая многочисленная, она включает в себя шесть показателей, в том числе количество отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики, объем выручки малых технологических компаний (МТК), доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП и др. Напомним, власти видят в МТК способ обеспечить РФ технологический суверенитет. Третья группа состоит из двух критериев: доля молодых ученых в общей численности ученых и техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного исследователя).

Показатели — инструмент оценки эффективности деятельности органов власти, ответственных за реализацию научно-технологической политики и обеспечение технологического суверенитета, и основание для управленческих решений, говорят в Минобрнауки. Ранее в ведомстве заявляли “Ъ”, что обновление стратегии потребует и корректировки инструментов ее реализации, в том числе госпрограммы НТР. В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в свою очередь, “Ъ” сообщали, что в текущих условиях главная задача науки — создание конкретных результатов и продуктов, которые обеспечат независимость и конкурентоспособность страны. При формировании проекта федерального бюджета на следующие годы Белый дом детально будет прорабатывать вопросы реализации стратегии, включая приоритетное финансирование ключевых проектов и инициатив.

Венера Петрова