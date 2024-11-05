Основные тезисы доклада ООН 1988 года о последствиях ядерной войны

В мае 1988 года группа международных экспертов по запросу Генассамблеи ООН подготовила доклад «Исследование по проблеме климатических и других глобальных последствий ядерной войны». От СССР в работе участвовал профессор Института физики атмосферы Академии наук Георгий Голицын.

Авторы доклада приходят к выводу, что в течение первого месяца после масштабного обмена ядерными ударами количество солнечной энергии на планете может сократиться не менее чем на 80%. Это приведет к падению средних температур на 5–20 °С ниже нормы. Количество атмосферных осадков может сократиться на 80%.

В атмосферу может быть выброшено свыше 150 млн тонн дыма, в случае сильной задымленности количество солнечного света в течение нескольких дней может составлять всего лишь 1% от нормы, а на протяжении нескольких недель — менее 20% от нормы. Возможно снижение содержания озона примерно на 50%, что создаст угрозу целостности озонового слоя.

Большая часть доклада посвящена оценке ущерба сельскому хозяйству. Например, снижение температуры на 2 °С приведет к сокращению урожая риса на 70% (им ежедневно питаются около 3 млрд человек). Авторы доклада считают, что пострадавшее городское население будет мигрировать в поисках пищи в сельские районы. От 1 млрд до 4 млрд человек могут умереть от голода в послеядерный период, говорится в документе.

Образующийся в результате высотных ядерных взрывов электромагнитный импульс может повредить и вывести из строя многие электрические и электронные компоненты и устройства, что приведет к полной дезорганизации системы энергоснабжения, связи и прочей инфраструктуры. Возможность восстановления в отдаленной перспективе окажется под вопросом.

Авторы доклада приходят к выводу, что «все, к чему приведет ядерная война,— это крайнее проявление самого большого вреда, который человеческая раса может сама себе причинить».