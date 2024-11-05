Путин предложил создать центры популяризации русского языка в новых регионах

Президент России Владимир Путин считает, что на базе библиотек в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях необходимо создать центры популяризации русского языка. Он также призвал в приоритетном порядке оснащать всем необходимым кабинеты русской словесности в новых регионах.

«Будет правильно создать на базе общедоступных библиотек Донецкой и Луганской республик, Херсонской области и Запорожья центры популяризации русского языка и произведений наших прославленных литераторов»,— сказал господин Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Слова президента приводятся на сайте Кремля.

Кроме того, президент поручил установить требования к уровню владения языком для мигрантов и предложил создать алгоритм работы с детьми иностранцев, которые плохо владеют языком.

По данным справочника по языкам мира Ethnologue, на 2023 год среди самых распространенных в мире языков русский занимает девятое место. На нем говорят 255 млн человек. Годом ранее он был на восьмой позиции (258 млн говорящих), а 10–12 лет назад занимал шестую.

Подробнее о рейтинге — в материале «Ъ» «Как и почему в мире снижается интерес к русскому языку».