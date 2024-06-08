Как и почему в мире снижается интерес к русскому языку

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в мире отметили День русского языка. По данным справочника по языкам мира Ethnologue, на 2023 год среди самых распространенных в мире языков русский занимает девятое место. На нем говорят 255 млн человек. Годом ранее он был на восьмой позиции (258 млн говорящих), а 10–12 лет назад занимал шестую — после английского, китайского, хинди/урду, испанского и арабского. Снижение числа говорящих на русском эксперты связывают с демографическим спадом в России (снижение рождаемости, отток населения) и уменьшением популярности русского за рубежом с некоторыми исключениями в странах СНГ.

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По данным самого скачиваемого в мире приложения для изучения иностранных языков Duolingo, в 2023 году русский впервые за последние годы выпал из топ-10 самых популярных, уступив португальскому. Тенденцию на потерю позиций русского эксперты Duolingo объясняют отчасти возросшей туристической привлекательностью Португалии и португалоязычной Бразилии, отчасти политическими причинами (солидарность с Украиной). В 2022 году, после начала СВО, интерес к изучению украинского в разных странах резко увеличился, в том числе на 1651% в Германии, 1615% в Польше, 1590% в Нидерландах. Повышенный интерес к украинскому на платформе фиксируется и в 2023 году.

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Тот факт, что политические факторы играют свою роль наравне с демографическими, подтверждает и исследование «Положение русского языка в системах образования зарубежных стран», подготовленное Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы в партнерстве с Высшей школой экономики. Опрошенные зарубежные эксперты и преподаватели русского языка назвали в числе причин снижения интереса к изучению русского в их странах негативное общественное мнение и критические публикации в прессе.

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В исследовании принимали участие 68 экспертов—руководителей образовательных структур и НКО из 28 стран и 332 педагога из 50 стран. Снижение интереса к русскому отметила половина опрошенных экспертов (50%) и практически две пятых преподавателей (38,2%).

В целом ситуация различается в зависимости от региона. Наиболее сильными позиции русского остаются в странах СНГ, в ряде которых язык имеет статус официального. В странах Восточной Европы проживает большая русскоязычная диаспора, но негативную роль играют политические факторы. Вместе с укреплением деловых связей растет интерес к русскому на Ближнем Востоке. Перспективным регионом эксперты называют Африку. В двух последних проблемой для распространения русского может стать скорее нехватка педагогов и современных учебников.

В Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина ситуацию не драматизируют. В последнем выпуске исследования «Индекс русского языка в мире», оценивающего его конкурентоспособность по различным критериям, русский сохранил свои позиции. Он уступает лишь английскому, испанскому, китайскому и французскому. В том числе занимает 4-е место в мире по статусу в международных организациях, 5-е по количеству научных публикаций, 6-е по числу СМИ, 2-е по доле сайтов и 9-е по числу интернет-пользователей.

Ольга Шкуренко