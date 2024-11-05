Туристы разлетелись по глобусу

Как стало известно “Ъ”, «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) планирует нарастить объем группового туристического сегмента в структуре своих перевозок на 57% в ближайшие три года. Это предусмотрено условиями нового контракта по выбору туроператора, который перевезет 12,5 млн человек, 75% из которых — на международных рейсах. Выручка от продажи мест оценивается в 300 млрд руб. Эксперты ожидают, что авиакомпания продолжит сотрудничество с «Библио-Глобусом», который выполнит текущий контракт за год до завершения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Аэрофлот» объявил прием заявок о запросе цен на новый трехлетний контракт на перевозки в составе турпакетов. По условиям контракта, с которым ознакомился “Ъ”, «Аэрофлот» предоставит туроператору блоки на 12,5 млн кресел на своих рейсах по 65 международным (МВЛ) и 24 внутрироссийским (ВВЛ) направлениям. Предполагается, что 75% пассажиров придется на зарубежные рейсы. Заявки на торговой площадке ЭТП ГПБ принимаются до 11 ноября.

Сейчас у «Аэрофлота» есть действующий трехлетний контракт с «Библио-Глобусом», подписанный в марте 2023 года. По его условиям, туроператор должен был перевезти 8 млн пассажиров. Как предполагают собеседники “Ъ” на туррынке, партнером авиакомпании снова станет «Библио-Глобус». В «Библио-Глобусе» “Ъ” не ответили. Еще один собеседник “Ъ” на туррынке среди возможных претендентов на программу «Аэрофлота» называет Fun&Sun. В компании от комментариев отказались.

В «Аэрофлоте» проведение запроса цен “Ъ” объяснили тем, что объем кресел по действующему контракту с туроператором уже почти исчерпан.

«Опережающий рост сети и перевозок, который стал возможен благодаря реализации сотрудничества с туроператором, на конец октября обеспечил реализацию договора на уровне более 70%»,— говорят в компании. В «Аэрофлоте» добавили, что эффективность действующего договора подтверждается расширением маршрутной сети на 35 новых международных и пяти внутренних направлениях.

По новому контракту в первый год «Аэрофлот» предоставит туроператору 3,7 млн кресел, стоимость которых оценивается в 90,7 млрд руб. Таким образом, средняя стоимость одного реализованного кресла на МВЛ в первый год — около 27 тыс. руб., на ВВЛ — 11 тыс. руб. Это примерно соответствует розничным расценкам. Согласно OneTwoTrip, в январе—октябре средняя цена проданного места на внутренних направлениях была 11,4 тыс. руб. в одну сторону, ближнего зарубежья — 18,1 тыс. руб., дальнего — 34,5 тыс. руб. За три года стоимость кресел по контракту собеседники “Ъ” оценили примерно в 300 млрд руб. В «Аэрофлоте» уточняют, что стоимость кластеров, в которые группируются направления полетов, на второй и третий годы будет определяться позднее.

Среди наиболее популярных зарубежных направлений перевозчик выделил рейсы из Москвы, Петербурга и регионов на курорты Египта, Таиланда, Кубы и Китая (Санья). В топе наиболее востребованных внутренних направлений — из Москвы и ряда российских городов в Сочи, в Минводы и Петербург.

Сергей Александровский, гендиректор «Аэрофлота», в октябре 2024 года, «Прайм»: «По всем (туристическим.— “Ъ”) направлениям мы отмечаем уверенный рост в значениях от 9% до 30%».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит, что перевозчику сотрудничество с туроператором позволяет обеспечить гарантированную загрузку рейсов на длительное время вперед. Основной авиационный трафик сейчас генерируют классические и деловые путешественники, напоминает он. Для туроператоров, по мнению эксперта, подобные договоры позволяют получить относительно низкую стоимость кресел с учетом ожидаемого роста цены перевозки из-за инфляции и наличие мест на популярных направлениях.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин предполагает, что основной интерес для туроператоров могут представлять кресла на зарубежных рейсах. На внутренних, по его словам, интерес к приобретению блоков. «Ситуация со спросом на отдельных направлениях останется сложнопрогнозируемой, из-за этого участники рынка оказывались в ситуациях, когда цена места у перевозчика на момент продажи оказывалась ниже, чем стоимость его реализации туроператору»,— объясняет он. Это, по словам господина Ромашкина, вынуждало бизнес дотировать билеты.

Собеседник “Ъ” на туррынке сомневается, что предложение «Аэрофлота» заинтересует каких-либо туроператоров, помимо «Библио-Глобуса», учитывая значительный объем перевозки и широкую маршрутную сеть. Другие крупные игроки, по словам источника “Ъ”, уже имеют длительные договорные отношения с другими перевозчиками либо ориентированы на ограниченный пул пляжных стран, преимущественно Турцию.

Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова