Туристы расширяют границы

Расходы россиян на авиабилеты и гостиницы при туристических поездках за границу выросли в этом году существенно меньше, чем затраты на «внутренний туризм». Доля зарубежных направлений в структуре путешествий при этом увеличилась с 20% до 28%. По оценкам экспертов, на рынке активно реализуется отложенный спрос на заграничный отдых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Средний чек на покупку авиабилетов по России в январе—сентябре составил 17,1 тыс. руб., увеличившись на 16% год к году, подсчитали в сервисе «Т-Рассрочка» на основе данных T-Data. На международных направлениях рост оказался менее выраженным — на 8% год к году, до 62,4 тыс. руб. В OneTwoTrip отмечают, что купленный билет внутри страны в одну сторону в январе—октябре стоил в среднем 11,4 тыс. руб., подорожав год к году на 11,8%. В случае со странами дальнего зарубежья аналитики зафиксировали снижение — на 10,9%, до 34,5 тыс. руб.

Стабилизация цен на зарубежных направлениях прослеживается после активного роста еще в 2022 году. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин связывает это с продолжающимся расширением емкостей и расширением географии поездок. Эксперт отмечает, что сейчас у России открыто прямое авиасообщение с 36 странами, только за последние два месяца к ним добавились Индонезия и Иордания.

Господин Горин обращает внимание, что сейчас на международные направления приходится 28% авиационного пассажиропотока, годом ранее речь шла о 20%. Хотя речь, по его словам, скорее о восстановлении.

Эксперт напоминает, что в докризисном 2019 году поездки за рубеж формировали 40% путешествий. «Происходит реализация отложенного спроса, мы видим, как возвращаются люди, которые не выбирались за границу четыре года»,— говорит господин Горин.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова констатирует, что в январе—октябре доля внутренних направлений в структуре авиационных бронирований сократилась на 5,3 процентного пункта, до 73,9%. Господин Горин связывает опережающий рост цен на билеты внутри страны с общей инфляцией и растущей себестоимостью услуг.

Аналогичная тенденция на гостиничном рынке: траты на отдых внутри страны растут быстрее, чем за рубежом.

Согласно «Островку», ночь в России в январе—октябре обходилась в среднем в 5,3 тыс. руб., год к году показатель увеличился на 20%. Аналитики «Платформы ОФД» фиксируют, что средний чек в российских отелях в январе—октябре достиг 7,9 тыс. руб., прибавив 25% год к году. Рост цен на гостиничные услуги участники рынка ранее связывали с вынужденной концентрацией на популярных курортах обеспеченных путешественников и ростом затрат (см. “Ъ” от 29 августа).

На размещение за границей траты составили в среднем 11,3 тыс. руб. за ночь, увеличившись на 15% год к году, отмечают в «Островке». Аналитики зафиксировали существенный прирост спроса по многим направлениям. Так, в случае стран постсоветского пространства он составил 47%, интерес к размещению в Японии увеличился в четыре раза год к году, в Китае — в три раза, на Филиппинах, в Индонезии и Южной Корее — почти в два раза.

Общий рост цен существенно не сказывается на тревел-активности российских потребителей. В «Т-Рассрочке» отмечают, что, согласно опросу компании, 74% пользователей совершают две-три поездки в год. Дмитрий Горин называет стоимость туристических услуг фактором, который все меньше влияет на спрос. «Раньше мы фиксировали прямую зависимость от валютных колебаний, но сейчас этого не происходит»,— рассуждает он. Динамику эксперт связывает с общим ростом потребительских расходов, предполагая, что в дальнейшем спрос на тревел-услуги продолжит расти, в том числе за счет восстановления зарубежного турпотока. Активность международных поездок растет во всем мире, рассуждает он.

Александра Мерцалова