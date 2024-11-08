О процедурах повышения пошлин на удобрения в ЕС «Ъ» рассказал советник Центра экспертизы по вопросам ВТО, бывший замминистра экономического развития и торговли Максим Медведков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Медведков

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Максим Медведков

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

— Насколько велика вероятность введения в ЕС пошлин на российские удобрения с учетом, что их потребление в Европе активно растет?

— Такого развития событий исключать, конечно, нельзя. Вероятность повышения пошлин определяется, как во многих аналогичных случаях, балансом интересов потребителей удобрений в ЕС и их производителей. Из-за прекращения поставок российского газа издержки последних возросли — ведь на газ приходится до 80% стоимости азотных удобрений. Производители традиционно ищут спасение в протекционизме. На их стороне и экологическая политика (считается, что производимые в ЕС удобрения отвечают более жестким требованиям), и, конечно, политика внешняя.

— Как проходит процедура введения пошлин? Что для этого необходимо?

— Импортные пошлины могут меняться либо в рамках обычной таможенно-тарифной политики, либо в рамках мер внешнеполитического характера. В первом случае Комиссия ЕС должна внести соответствующие обоснования на рассмотрение Совета ЕС, который принимает решение квалифицированным большинством (в его поддержку должно выступить 55% стран-членов ЕС, представляющих 65% населения ЕС). Во втором — такие предложения вносятся в совет верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, но решение принимается Советом ЕС единогласно. Оба сценария предполагают и оценку последствий меры для экономики ЕС, и консультации с членами ЕС. В случае с удобрениями события будут, скорее всего, развиваться по второму сценарию, в рамках обсуждения очередного пакета санкций. Это проще для инициаторов.

— Смогут ли российские компании оспорить их введение?

— Повышение пошлин, скорее всего, войдет в конфликт с обязательствами ЕС по ВТО. В соответствии с правилами организации ставки импортной пошлины ЕС на удобрения не могут повышаться сверх определенного уровня. Таким образом, эти пошлины смогут быть обжалованы в рамках процедуры разрешения споров ВТО. Сторонами этого спора могут быть только правительства. Компании могут рассмотреть возможность оспаривания торговых мер ЕС в рамках других механизмов. Каких — станет ясно после публикации решения.

— До этого несколько стран, напротив, отменили пошлины для удобрений из РФ. Это тенденция или просто ситуативная реакция на дефицит?

— Это желание снизить издержки для своих сельхозпроизводителей. Многие страны все чаще смотрят на импортные пошлины не как на источник пополнения бюджета, а как на дополнительную нагрузку на важнейший элемент производственной цепочки в сельском хозяйстве или промышленности. Но есть и другие примеры. Бразилии, где доля импорта в потреблении удобрений достигает 60%, смысла задирать пошлины вроде бы нет, но в сентябре она их тем не менее существенно подняла, защищая интересы отечественного производителя.

— Остались ли сейчас какие-то рабочие группы между РФ и ЕС, где обсуждаются подобные ситуации, или все контакты разорваны?

— В Москве есть посол ЕС, а в Брюсселе — и. о. постпреда при ЕС. Но о контактах ничего не слышно. О рабочих группах тоже.

— Как повлияет на Россию введение подобных запретов?

— Высокая пошлина — не обязательно запрет на торговлю. Оценить последствия можно тогда, когда ее размер будет известен. Возможно, они не будут драматичными, учитывая, что объем мирового рынка азотных удобрений, по прогнозам Straits Research, в следующие девять лет будет ежегодно расти на 7,8%, а с 2025 года могут быть отменены российские экспортные пошлины на удобрения.

— Отражаются ли западные меры на отношениях РФ с дружественными странами?

— Конечно. Наша торговля с ними растет, экономические отношения крепнут. Для того чтобы сохранить эти тенденции, нужно решить немало проблем с инфраструктурой, расчетами, в целом организацией сотрудничества. Но дело движется.

Интервью взяла Ольга Мордюшенко