Вынос удобрений

Европа, грозившая России санкциями на сектор минеральных удобрений, начала рассматривать другой вариант ограничений. Теперь в ЕС обсуждают введение повышенных пошлин на российскую химическую продукцию на фоне недовольства местных производителей растущим импортом. Пока РФ остается важным поставщиком удобрений на европейские рынки, потеря которых может стать болезненной, но некритической с учетом роста поставок по альтернативным направлениям. На последних, впрочем, также существуют ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ЕС активизировались дискуссии о введении повышенных пошлин на российские товары, включая минеральные удобрения. Как сообщил Bloomberg в конце октября, такое желание высказали несколько стран сообщества, чтобы «ограничить доходы Москвы». В черный список помимо удобрений могут войти аграрная продукция и рыба. Часть стран, сообщало агентство, выступили за то, чтобы сначала оценить влияние мер на рынок ЕС, в частности на цены на продовольствие. Сейчас в ЕС действует пошлина на импорт азотных удобрений в размере 6,5%.

Сегодня удобрения из России под санкции не подпадают. Как поясняют источники “Ъ”, в этом вопросе ЕС во многом ориентируется на США, которые, в свою очередь, подчеркнуто вывели химическую продукцию из-под ограничений. Еще в марте 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в генеральной лицензии внесло удобрения в список жизненно необходимых товаров наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями.

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Сам ЕС в первых пакетах санкций вводил персональные меры в отношении глав крупнейших российских химических компаний, но затем был вынужден смягчать их, так как экспортеры удобрений из РФ столкнулись со сложностями фрахтования судов, страхования и платежей. В декабре 2022 года европейские регуляторы разморозили часть активов «определенных лиц» из России, занятых в торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, в том числе зерном и удобрениями. Тем не менее поставки из России в Европу существенно просели. По данным Евростата, если в 2021 году РФ экспортировала в ЕС 5,4 млн тонн удобрений, то в 2022–2023 годах — 4,2 млн и 3,9 млн тонн соответственно.

В 2024 году поставки удобрений из РФ снова начали расти, что вызвало беспокойство европейских производителей, начавших требовать принятия в отношении России новых мер. В августе, как сообщала Financial Times, в Еврокомиссию с призывом ввести пошлины в отношении российских производителей обращалось 14 европейских химических компаний. Они жаловались на «агрессивную стратегию снижения цен» со стороны России, которая привела к вытеснению местных производителей удобрений из бизнеса.

Официально требования о повышении до 30% пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии заявляла только Польша. Варшава — традиционный антагонист Москвы и обычно выступает за принятие наиболее радикальных торговых ограничений. Летом министр государственных активов Польши Якуб Яворовский высказывал идею о введении заградительных пошлин с министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком на польско-германских межправительственных консультациях. А в конце октября страна обратилась с этой инициативой в Еврокомиссию. Там комментариев “Ъ” не предоставили. В крупнейших производителях удобрений тему не комментируют.

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Главный покупатель

Польша в 2024 году активно наращивала импорт и была крупнейшим в Европе потребителем российской химической продукции. По данным MMI, в январе—августе поставки карбамида в Польшу выросли на 92%, до 426 тыс. тонн. Часть объемов была реэкспортирована на Украину, сообщали источники «РИА Новости».

На «неконтролируемый импорт» российских удобрений, которые перепродаются Киеву, в письме премьеру Польши Дональду Туску в сентябре сообщал профсоюз польского национального производителя азотных и многокомпонентных удобрений Azoty Pulawy (второй по величине в ЕС, входит в группу Azoty). В обращении говорилось о возможном банкротстве предприятия, если государство не вмешается в ситуацию. Себестоимость собственной продукции завода из-за дорогого газа слишком высока, и компания не выдерживает конкуренции. По данным Евростата, производство удобрений в Польше в прошлом году находилось на исторических минимумах за последние десять лет.

Подобные снижения производства за последние два года коснулись практически всех крупных европейских производителей удобрений. О том, что для европейской химической отрасли наступают «кризисные годы», говорил и глава швейцарской энергетической компании MET Group Бенджамин Лакатос. Он пояснял, что рост цен на сырье и энергию повлияет на сектор быстрее, чем на другие, поскольку 70–80% эксплуатационных расходов компаний по производству удобрений приходится на природный газ.

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Ценовой разброс

Мировые котировки на азотные удобрения снижались всю первую половину прошлого года и лишь частично восстановились во второй половине. По расчетам Центра ценовых индексов, в четвертом квартале экспортные цены на карбамид российских поставщиков были ниже себестоимости производства этого удобрения в Европе. К концу года стоимость карбамида и метанола упала до уровня $300 за тонну, аммиака — около $600 за тонну, что более чем в полтора раза ниже показателей декабря 2022 года. Спред между ценой газа и котировками карбамида в Европе в 2023 году сократился более чем в два раза относительно значений докризисного 2021 года, свидетельствуют данные «Имплементы».

Из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры и высокой себестоимости свою деятельность в Европе сократил крупнейший химический концерн BASF, перенаправив инвестиции в США и Китай, где расходы ниже. Гендиректор крупнейшего производителя аммиака в Германии SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр предупреждал, что без собственного производства Европа будет зависеть от импорта из других стран, таких как Россия и Белоруссия.

На данный момент российские поставщики удобрений по-прежнему занимают самую высокую долю на европейском рынке. В летний сезон, когда ЕС увеличил импорт удобрений из РФ в 1,7 раза по сравнению с июлем прошлого года, показатель превышал 30% от общего объема закупок. Это максимальное значение с марта 2022 года. По последним данным MMI, в январе—августе ЕС увеличил импорт удобрений из РФ на 43% относительно аналогичных месяцев 2023 года, до 3,3 млн тонн. К осени, впрочем, закупки стали отступать от рекордных значений, в августе импорт снизился на 13% относительно пиковых значений июля.

В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ; включает «Фосагро», «Уралхим», «Акрон», «Еврохим») сообщили “Ъ”, что в этом году отмечается восстановительная коррекция импорта российских удобрений в Западной Европе. Но, добавляют в организации, объем поставок остается ниже уровня 2020–2021 годов. Основное сокращение коснулось стран Северной Европы, в том числе как следствие запрета на использование удобрений из России, говорят в РАПУ.

В MMI констатируют, что введение пошлин однозначно облегчит жизнь европейским производителям удобрений, которым из-за высокой себестоимости сложно конкурировать с импортом из РФ, что приводит к убыткам и сокращению производства. С другой стороны, продолжают аналитики, европейские сельхозпроизводители будут вынуждены приобретать продукцию по более высоким ценам. В начале этого года, напоминают источники “Ъ”, по европейским странам уже прокатилась волна протестов фермеров, которые бастовали против резкого роста цен на топливо и удобрения. Акции фермеров прошли в Германии, Польше, Нидерландах, Румынии, Греции, Бельгии, Италии, Испании и Франции. В РАПУ добавляют, что заградительные пошлины в отношении российской агрохимии в ЕС вынудят Европу наращивать импорт минеральных удобрений из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Альтернативные рынки

Российские поставщики смогут компенсировать возможные будущие потери в поставках в ЕС за счет других рынков, уверены источники “Ъ” в химических компаниях. В конце октября глава РАПУ Андрей Гурьев говорил, что за последние годы Россия быстрее всего наращивала поставки удобрений в дружественные страны, доля которых в экспорте из РФ выросла с 69% в 2019 году до 78% в 2023 году.

Одним из наиболее динамично растущих направлений российских поставок, по данным РАПУ, стала Африка. По данным РАПУ, за последние пять лет спрос на российские удобрения на континенте вырос вдвое, до 1,6 млн тонн в 2023 году, на поставки только в Мали ежегодно приходится 5–10 тыс. тонн. Другим крупным рынком для российских химиков стала Индия. Первые семь месяцев года РФ была лидером по поставкам удобрений в страну. Но в последние летние месяцы закупки удобрений Индией сократились. По данным MMI, в августе страна снизила импорт карбамида из РФ на 6%, до 339 тыс. тонн. Ввоз российской аммиачной селитры в январе—июле упал на 36% к аналогичному периоду, до 189 тыс. тонн.

На фоне переориентации поставок на новые рынки РАПУ выступает за снижение барьеров в торговле с этими странами. Так, ассоциация призвала ускорить создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией, где на импорт минеральных удобрений действует пошлина в размере 5%. В рамках саммита БРИКС в Казани Андрей Гурьев также предлагал Турции отменить пошлину на удобрения в размере 6,5%, что позволило бы российским производителям нарастить поставки в страну на треть, или на 300 тыс. тонн в год.

Ольга Мордюшенко