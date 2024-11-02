ФАС признала ненадлежащей рекламу кредитной карты ВТБ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание банку ВТБ (MOEX: VTBR) о прекращении нарушения закона о рекламе. Ведомство признало ненадлежащей рекламу кредитной карты, в которой говорилось о бонусах в 20 тыс. руб.

На рекламных конструкциях говорилось: «Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки». При этом там не были указаны объективные критерии сравнения, а сведения об условиях получения бонусов демонстрировались «трудным для восприятия шрифтом и в течение короткого времени».

«По мнению ведомства, действия ВТБ могут способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами»,— сообщила пресс-служба ФАС.

В сентябре ведомство возбудило дело по факту нарушений в рекламе кредитной карты. Теперь ФАС выдала ВТБ предписание, неисполнение которого повлечет за собой штраф.

О деятельности ВТБ — в тексте «Ъ» «Почта-банк готов к отделению».