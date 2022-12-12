В религиозной общине нашлось сообщество террористов

На утверждение в Генеральную прокуратуру России направлено уголовное дело в отношении 11 обвиняемых в двух террористических нападениях на начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Его вместе с братом расстреляли 2 ноября 2019 года в Москве. Главным фигурантом является житель ингушского селения Экажево предприниматель Хасан Полонкоев. Он, как считает следствие, «с целью убийства полицейского организовал и руководил террористическим сообществом». Как сам организатор преступления, так и все причастные к нему — это люди, близкие к авторитетной в регионе религиозной общине имени шейха Батал-Хаджи Белхороева. Свою вину большинство фигурантов отрицают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хасан Полонкоев (слева)

Фото: Следственный комитет РФ Хасан Полонкоев (слева)

Фото: Следственный комитет РФ

Главным следственным управлением СКР завершено продолжавшееся три года расследование нападений на начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Дело в отношении главного фигуранта бизнесмена Хасана Полонкоева и десяти его сообщников направлено для утверждения обвинения в Генпрокуратуру.

Каждый из фигурантов в зависимости от установленной роли обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1–2 ст. 205.4 (руководство террористическим сообществом и участие в его деятельности), ч. 4 ст. 205.1 (организация совершения террористического акта), п. «б» ч. 3 ст. 205 (террористический акт), ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 222.1 (незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ) УК РФ. «Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем дело направлено для утверждения в Генпрокуратуру, после чего оно будет передано в суд»,— отметили в СКР.

Как ранее рассказывал «Ъ», Ибрагим Эльджаркиев был расстрелян в Москве во дворе жилого дома 2 ноября 2019 года. Под огонь киллера попал и находившийся рядом брат полицейского московский врач Ахмед Эльджаркиев. Оба погибли на месте. Преступление было раскрыто по горячим следам.

Ибрагим Эльджаркиев начал служить в правоохранительных органах в 2004 году. Он поступил в региональное управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), где прошел путь от оперуполномоченного до начальника группы оперативной службы. В 2016 году, после ликвидации ФСКН, мужчина перешел на службу в органы внутренних дел, став главным борцом с экстремизмом в республике. Под непосредственным руководством Ибрагима Эльджаркиева и при его личном участии было выявлено и раскрыто несколько десятков преступлений, из криминального оборота изъято более тысячи единиц оружия и боеприпасов, пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности.

Нападение в Москве, закончившееся гибелью братьев Эльджаркиевых, стало уже второй попыткой убить борца с экстремизмом. Первый раз машину, в которой ехали полицейский и трое его сослуживцев, обстреляли в январе 2019 года на трассе «Кавказ». Тогда полицейский не пострадал, смертельно был ранен один из его товарищей.

После январского покушения начальник ЦПЭ, ожидая новых нападений, усилил свою охрану, однако решил, что в Москве такая опасность, как дома, ему не грозит. К тому же, как считали в МВД Ингушетии, личных врагов у их сотрудника не было. По официальной версии, нападение в январе 2019 года являлось делом рук местных экстремистов, а по неофициальной — местью за гибель Ибрагима Белхороева, убитого в конце 2018 года лидера общины баталхаджинцев. Родственники Белхороева, объявившие награду в 30 млн руб., считали, что к преступлению могли быть причастны полицейские. Отметим, что эту версию следствие проверило и опровергло.

Практически все обвиняемые, в том числе и крупный предприниматель Хасан Полонкоев, который, по версии следствия, является организатором терактов, оказались так или иначе связаны с обществом баталхаджинцев.

Среди арестованных, которых на сегодняшний день 13 человек (еще столько же объявлены в розыск), оказался и сын главы контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхороева Алихан. Белхороев-старший в конце октября 2022 года по подозрению в незаконном хранении оружия был задержан у себя дома в Назрани. Другой авторитетный баталхаджинец, бывший глава республиканского Фонда социального страхования Якуб Белхороев недавно был осужден на девять лет за хищение бюджетных средств.

Защита обвиняемых настаивает на их непричастности к преступлениям, однако убедить в этом военных судей, которые будут рассматривать дело в связи с обвинением в терроризме, будет сложно. Тем более что двух участников группы, дела которых были выделены в отдельное производство, они уже осудили.

Николай Краснов