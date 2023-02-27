Боевое крыло оказалось террористическим

В обновленный список организаций, признанных в России террористическими, включено так называемое боевое крыло вирда последователей Батал-Хаджи Белхороева (баталхаджинцев). Теперь все лица, принимающие участие в деятельности организации и помогающие им, подлежат уголовной ответственности по террористическим статьям УК РФ. В прошлом году Южный окружной военный суд уже вынес два обвинительных приговора в отношении члена сообщества и пособника его руководителей. А с начала февраля суд рассматривает уголовное дело в отношении еще 11 участников религиозной общины, обвиняемых в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

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В список организаций, признанных в России террористическими, внесено боевое крыло группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева (баталхаджинцев). Такое решение принято на основании приговора Южного окружного военного суда по уголовному делу Илеза Муталиева.

После признания организации террористической все, кто в ней будет состоять или оказывать ей помощь, станут обвиняемыми уже по ст. 205.5 УК РФ, что грозит длительными сроками.

Илез Муталиев работал следователем в Ингушетии. Как рассказали «Ъ» в пресс-службе Южного окружного военного суда, в 2015–2019 годах он помогал руководителю террористического сообщества беспрепятственно перемещаться по республике. В суде, правда, не назвали имени человека, которому помогал осужденный.

Как ранее писал «Ъ», до 2017 года организацию возглавлял Султан Белхороев, а после — его младший брат экс-руководитель Фонда социального страхования России по Ингушетии Якуб Белхороев, впоследствии осужденный за мошенничество.

Илез Муталиев признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке в течение всего двух дней. Бывший следователь был признан виновным в превышении полномочий, незаконном обороте оружия и боеприпасов и пособничестве в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 286, п. «а» ч. 3 ст. 222.1, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 УК РФ). Суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штраф 300 тыс. руб.

Религиозная организация последователей авторитетного среди мусульман Северного Кавказа шейха Батал-Хаджи Белхороева отличается закрытостью и жесткой внутренней дисциплиной. В нее, по разным данным, входят до 20 тыс. человек.

31 декабря 2018 года неизвестные застрелили авторитетного члена вирда правнука шейха Батал-Хаджи Ибрагима Белхороева. Как писал «Ъ», другие лидеры баталхаджинцев объявили своим сторонникам, что к убийству причастен глава ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Позднее, 2 ноября 2019 года, его вместе с братом расстреляли в Москве.

В нападении на полицейского обвинили 11 человек, в числе которых бизнесмен Хасан Полонкоев, которого считают одним из лидеров террористического крыла.

Уголовное дело Хасана Полонкоева и других рассматривается с февраля в Южном окружном военном суде. Подсудимые настаивают на своей непричастности к преступлениям.

«Вы видите, что на скамье подсудимых оказались довольно-таки разные люди — один работал в такси, другие на стройке, кто-то занимался фермерством, кто-то продажами и бизнесом. Есть как пожилые, так и молодые люди, все с разным уровнем образования: от шести классов школы до наличия двух высших. Некоторые познакомились друг с другом здесь, в зале суда. Их ничего не объединяет, кроме того, что они состоят в религиозной общине имени шейха Батал-Хаджи Белхороева»,— отмечала в разговоре с «Ъ» адвокат Надежда Ермолаева.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону