Газ поймал волну

Российские СПГ-заводы по итогам октября отгрузили на экспорт рекордные для этого года 3,06 млн тонн СПГ. За десять месяцев поставки выросли на 4,65% год к году, до 27,4 млн тонн. К октябрю заводы наконец завершили все плановые ремонты и вышли на полную производственную мощность. Большая часть СПГ в период открытой навигации по Севморпути продолжала уходить в Азию, а к закупкам с «Ямал СПГ» после двухмесячного перерыва вернулась Бельгия — один из крупнейших покупателей завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Экспорт российского СПГ в октябре оказался самым высоким в текущем году — 3,06 млн тонн, что на 2,5% больше, чем годом ранее, следует из данных Kpler. Показатель уступает лишь рекорду в 3,2 млн тонн, установленному в декабре 2023 года. В целом в январе—октябре отгрузки СПГ из РФ выросли на 4,65% год к году, до 27,4 млн тонн.

750–800 миллиардов кубометров может составить годовой объем мирового рынка СПГ к 2030 году, по прогнозу НОВАТЭКа.

Из октябрьских объемов 1,33 млн тонн отправилось в Азию, 1,16 млн тонн — в Европу. Направления остальных отгрузок пока неясны. На протяжении всего года основным рынком для российских СПГ-заводов оставалась Европа, занявшая до 53% от общих поставок за десять месяцев. В период открытия навигации по Севморпути часть грузов из РФ традиционно переориентируется на рынки АТР.

Отгрузки с «Ямал СПГ» НОВАТЭКа в октябре выросли на 1% год к году, составив 1,81 млн тонн. Бельгия после двухмесячного перерыва вернулась к закупкам СПГ с «Ямал СПГ», в эту страну было экспортировано 220 тыс. тонн. Наибольшие объемы СПГ с площадки шли во Францию (505 тыс. тонн) и Китай (442 тыс. тонн). За десять месяцев с «Ямал СПГ» экспортировано 17,4 млн тонн СПГ, что на 7,4% больше, чем годом ранее. Завод НОВАТЭКа и Газпромбанка «Криогаз Высоцк» в октябре снизил отгрузки на 1,6% год к году, до 228,8 тыс. тонн.

Отгрузки с проекта «Арктик СПГ-2», где НОВАТЭК владеет 60%, в октябре Kpler оценивает в 125,7 тыс. тонн, но эти объемы де-факто не были экспортированы.

Попавший под санкции США проект «Арктик СПГ-2» испытывает сложности с реализацией партий из-за отказов покупателей брать грузы и нехватки танкерного флота (см. “Ъ” от 30 октября). Большая часть партий СПГ перегружена в плавучие хранилища — «Саам ПХГ» и «Коряк ПХГ».

Правительство РФ рассчитывало, что по итогам 2024 года Россия нарастит экспорт СПГ с 32,3 млн тонн в 2023 году до 38 млн тонн в основном за счет запуска первой линии на заводе «Арктик СПГ-2», так как остальные заводы уже работают на полную мощность. Но после того как в текущем году проект стал главной целью американских санкций, прогноз экспорта СПГ был снижен до 35,2 млн тонн.

Экспорт с проекта «Газпрома» «Сахалин-2» в октябре упал на 6,8%, до 893 тыс. тонн, в январе—октябре отгрузки снизились почти на 4%, до 7,86 млн тонн.

Малотоннажный проект «Газпрома» «Портовая СПГ», несмотря на то что часть флота осталась без доступа к европейскому рынку (см. “Ъ” от 12 июля), продолжает поддерживать отгрузки на стабильном уровне. Сейчас танкер «Великий Новгород» с грузом «Портовой СПГ» направляется в Азию, точка назначения второго пока не определена. В последние месяцы СПГ-завод поставляет по партии грузов в Китай и Испанию.

Рост экспорта СПГ в октябре связан в первую очередь с фактором сезонности — увеличением потребления в результате начала отопительного сезона, полагает Иван Тимонин из «Имплементы». Рост поставок с начала года он связывает с тем, что в 2023 году для проведения планового технического обслуживания приостанавливалась работа ряда крупных российских активов — двух крупнотоннажных очередей «Ямал СПГ», а также «Сахалина-2». «В этом же году на сравнительно короткий период приостанавливалась работа только "Сахалина-2", что транслировалось в рост показателей»,— напоминает эксперт. По итогам года Иван Тимонин ожидает, что РФ экспортирует около 32,5 млн тонн СПГ.

Татьяна Дятел