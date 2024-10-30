До танкеров, как до «Звезды»

По данным “Ъ”, судоверфь «Звезда» не успевает передать НОВАТЭКу головной танкер Arc7 для проекта «Арктик СПГ-2» до конца года. Вместо этого поставка ожидается в начале 2025 года, еще одного танкера — в течение первого квартала. Количество сотрудников НОВАТЭКа, направленных на верфь для ускорения работ, увеличилось с 200 до 500 человек. По оценкам аналитиков, танкеры Arc7 могут понадобиться НОВАТЭКу уже этой зимой, но это будет зависеть от того, удастся ли все-таки компании найти покупателей на грузы попавшего под санкции США «Арктик СПГ-2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТАСС Фото: ТАСС

Судоверфь «Звезда», управляемая «Роснефтью», «Роснефтегазом» и Газпромбанком, вновь переносит сроки сдачи первых двух танкеров повышенного ледового класса Arc7 для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», говорят источники “Ъ”, знакомые с ситуацией.

По их словам, первый танкер может быть передан НОВАТЭКу (у компании 60% в «Арктик СПГ-2», по 10% у французской Total, китайских CNPC и CNOOC, еще 10% владеет японский консорциум Mitsui и Jogmec) в начале 2025 года, второй — в первом квартале 2025 года.

Предыдущая отсрочка предполагала сдачу первого танкера до конца текущего года, второго — в начале 2025 года. Исходно головной танкер должен был быть сдан в марте 2023 года, следующие четыре — с сентября по декабрь 2023 года.

В «Роснефти» и НОВАТЭКе на запрос “Ъ” не ответили.

Как писал “Ъ” 29 мая, весной НОВАТЭК отправил около 200 инженеров и рабочих-монтажников для достройки газовозов на судоверфь «Звезда», остро нуждающуюся в дополнительной рабочей силе. Теперь количество сотрудников НОВАТЭКа на верфи увеличилось до 500 человек, говорят источники “Ъ”. Попавший под санкции США проект «Арктик СПГ-2», где в августе начались отгрузки с первой линии сжижения, испытывает сложности с реализацией партий из-за отказов покупателей брать грузы, а также из-за нехватки танкерного флота. Пока известно только о восьми отгрузках с проекта, и ни одна из партий еще не дошла до конечного потребителя. Большая часть партий была перегружена в плавучие хранилища — «Саам ПХГ» и «Коряк ПХГ», часть хранится в газовозах.

Пока не ясно планирует ли НОВАТЭК продолжить отгрузки зимой — в этот период проекту и могут потребоваться танкеры усиленного ледового класса.

По словам источников “Ъ”, это будет зависеть от того, удастся ли все-таки НОВАТЭКу реализовать грузы.

Всего для вывоза СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» НОВАТЭК законтрактовал 21 танкер ледового класса Arc7. Судоверфь «Звезда» строит 15 из них. «Звезда» сообщала, что три танкера — «Алексей Косыгин», «Петр Столыпин» и «Сергей Витте» — спущены на воду. Французская GTT (поставщик морских резервуаров для СПГ) после приостановки своей деятельности в РФ в 2023 году заявляла, что завершила технологическое оснащение только на двух танкерах. По данным “Ъ”, есть вероятность, что третий танкер, «Сергей Витте», может быть сдан до конца 2025 года, сроки завершения строительства последующих танкеров пока не определены.

Еще шесть танкеров строятся на южнокорейской верфи Hanwha Ocean (бывшая DSME), но из-за санкций вряд ли будут переданы НОВАТЭКу.

Как отмечает глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев, без газовозов Arc7 зимний вывоз СПГ организовать невозможно. Эффективность вывоза на запад может быть обеспечена за счет рейдовой перевалки на конвенциональные суда, что оптимизирует использование арктического флота, считает он.

Александр Новак, вице-премьер, об обеспечении танкерами «Арктик СПГ-2» в марте: «У нас есть наша судостроительная отрасль, есть дружественные страны».

НОВАТЭК уже ведет рейдовую перевалку по схеме «борт в борт» в Мурманской области близ острова Кильдин. Как сообщал Reuters 22 октября со ссылкой на материалы, подготовленные в рамках оценки воздействия на окружающую среду, НОВАТЭК прорабатывает возможность организовать дополнительную перевалку СПГ по схеме «борт в борт» в акватории Чёшской губы Баренцева моря.

По оценкам господина Григорьева, Чёшская губа малопригодна для этих целей. Согласно анализу ледовых условий, сделанному Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом в 2019 году, акватория Чёшской губы относится к замерзающей с длительным развитием ледового покрова.

В апреле, отмечает Михаил Григорьев, ледовые условия в районе Чёшской губы сопоставимы с обстановкой на Варандейском терминале и у платформы «Приразломная» в Печорском море. По данным Росатомфлота, дизельные ледоколы порой начинают ледокольное сопровождение судов западнее траверза мыса Канин Нос. «Это обстоятельство ограничивает круглогодичное использование грузовых судов без ледовых усилений»,— говорит господин Григорьев. А дальше, по его словам, уже только Кильдин, который моряки не очень любят из-за его открытости ветрам.

Татьяна Дятел