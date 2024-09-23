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Коммерсантъ FM
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НОВАТЭК морозит водород

Компания пересматривает планы развития СПГ-проектов в Мурманске и на Ямале

По данным “Ъ”, НОВАТЭК (MOEX: NVTK) на фоне санкционных ограничений начал пересматривать планы по строительству своих перспективных крупнотоннажных СПГ-проектов в Мурманске и Сабетте. Работы по «Мурманскому СПГ» и «Обскому СПГ», как утверждают источники “Ъ”, пока заморожены. Проработка Обского газохимического комплекса (ГХК) продолжается, но с возможностью перепрофилирования проекта под производство аммиака и карбамида. Эксперты считают перепрофилирование логичным из-за слабой доступности технологий для исходной версии проекта и более удобного маркетинга карбамида.

Новая экономическая реальность модифицирует СПГ-проекты НОВАТЭКа

Новая экономическая реальность модифицирует СПГ-проекты НОВАТЭКа

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новая экономическая реальность модифицирует СПГ-проекты НОВАТЭКа

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из-за давления санкций лидер российского рынка СПГ — НОВАТЭК ищет альтернативные варианты монетизации своих газовых запасов и пересматривает перспективные экспортные проекты, говорят источники “Ъ”, знакомые с планами компании. В НОВАТЭКе на запрос “Ъ” не ответили.

Как утверждают источники “Ъ”, дальнейшая проработка крупнотоннажных проектов «Мурманский СПГ» и «Обский СПГ» пока приостановлена, активные работы ни по одному из них не ведутся.

У собеседников “Ъ” нет понимания, когда НОВАТЭК вернется к их разработке, поскольку сейчас компания в основном сосредоточена на достройке «Арктик СПГ-2» и налаживании отгрузок с проекта. В компании, по словам источников “Ъ”, понимают, что все будущие проекты компании по экспорту СПГ окажутся под санкциями. Также неясно, на какой площадке строить танкеры ледового класса для арктических проектов, как их финансировать и как организовывать трейдинг.

«Мурманский СПГ», состоящий из трех линий по 6,8 млн тонн, и «Обский СПГ» на 6 млн тонн должны были стать следующими после «Арктик СПГ-2» проектами НОВАТЭКа. «Обский СПГ» должен был реализовываться в Сабетте в паре с Обским ГХК. По последним публичным заявлениям главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона, компания планировала принять обязательные инвестиционные решения по «Мурманскому СПГ» и «Обскому СПГ» уже в этом году. Проект Обского ГХК, по его словам, отправился на перепроектирование (уже была пройдена стадия FEED), поскольку компания хотела отказаться от использования европейского оборудования.

24 июня ЕС запретил новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг, необходимых для завершения строительства «Мурманского СПГ» и «Обского СПГ». Из-за тотальных санкций США проект НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», где уже запущена первая линия, а вторая готовится к установке, испытывает сложности с отгрузкой сырья. Как писал РБК, компания планирует перенести срок запуска третьей линии завода с 2026 на 2028 год.

«Мурманский СПГ» считался наиболее перспективным проектом компании, особенно в условиях санкционных ограничений.

Расположение в незамерзающем порту Мурманска избавляло от необходимости строительства танкеров повышенного ледового класса Arc7 и давало возможность вывозить СПГ на обычных конвенциональных судах либо продавать его на условиях FOB, когда покупатель сам предоставляет танкер для вывоза. Второй фактор — питание от энергопрофицитной Кольской АЭС (1,76 ГВт) «Росатома» с использованием электроприводов вместо недоступного сейчас в РФ иностранного газотурбинного оборудования. Срок реализации проекта заявлялся на 2027–2029 годы.

До последнего времени НОВАТЭК активно занимался проработкой проекта. Например, он уже получил разрешение на экспорт СПГ с «Мурманского СПГ» без привязки к месторождению — НОВАТЭК будет забирать газ для этого проекта из ЕСГ «Газпрома». Но сохраняется неопределенность со строительством газопровода-отвода Волхов—Мурманск—Белокаменка протяженностью 1,3 тыс. км, который планировалось построить для подачи газа на «Мурманский СПГ». Правительство разрешило НОВАТЭКу строить газопровод мощностью 41 млрд кубометров (около 30 млрд кубометров предназначались СПГ-заводу, 10 млрд — для газификации Мурманска и Карелии) самостоятельно, а затем продать его в рассрочку «Газпрому». Но, как утверждают собеседники “Ъ”, сейчас работы по строительству трубы также приостановлены.

В марте директор департамента развития газовой отрасли Минэнерго РФ Артем Верхов заявлял, что работы по трубе уже ведутся и что власти «приступили совместно с регионами к разработке плана мероприятий по газификации Карелии и Мурманска». В «Газпроме» и Минэнерго на запрос “Ъ” о текущем состоянии стройки не ответили. В 2023 году «Газпром» начинал проектировать газопровод Мурманск—Волхов, предварительно оценивая его стоимость в 350 млрд руб. Проект буксует долгие годы из-за нехватки потребителей в регионе, возведение «Мурманского СПГ» устраняло эту проблему.

Джеффри Пайетт, помощник госсекретаря США по вопросам энергетики, в интервью FT 9 апреля:

«Наша цель — добиться того, чтобы "Арктик СПГ-2" точно отдал концы. Мы твердо намерены сделать так, чтобы Россия не была способна реализовывать новые СПГ-проекты».

Наверное, самые чувствительные для России санкции за весь текущий год касаются включения китайской компании Penglai Jutal Offshore Engineering (PJOE) в список SDN, считает Виктор Катона из Kpler. Именно она первой из китайских изготовителей модулей для технологических линий «Арктик СПГ-2» попала под санкции и именно после этого другие компании из КНР, например Wison, отказались от поставок модулей в РФ (см. “Ъ” от 21 июня). По мнению господина Катоны, законтрактовать технологию и производство не представляется непреодолимым препятствием, однако нужно сделать так, чтобы контрагент не попал под санкции США.

Что касается Обского ГХК, где компания планировала производить низкоуглеродные аммиак и водород, то этот проект может стать приоритетным.

По данным “Ъ”, компания изучает возможность производства на площадке в Сабетте аммиака, но уже без CCS (улавливания CO2 с закачкой в пласт), а также карбамида с дальнейшим экспортом по Севморпути в страны АТР. Минеральные удобрения из РФ пока выведены из-под санкций, так как относятся к жизненно необходимым продуктам.

Как Минфин США ввел санкции против предполагаемого флота проекта «Арктик СПГ-2»

Независимый эксперт Александр Собко отмечает, что отказ от проекта завода именно «голубого» аммиака логичен — сложно ждать премию за низкий углеродный след для подсанкционной продукции. Исходя из заявленной мощности «Обского СПГ», максимальная мощность завода по аммиаку, по его оценкам, может составить 8 млн тонн. «Если же из аммиака далее производить карбамид (сыпучий груз), то его вывоз по СМП также окажется намного более простой задачей по сравнению с транспортировкой СПГ»,— говорит он.

Опрошенные “Ъ” аналитики отмечают, что пересмотр формата для Обского ГХК логичен, так как у России нет доступных современных технологий крупнотоннажного производства водорода и CCS, при этом рынок Европы для проекта будет малодоступен, а Китая — также ограничен из-за высокой конкуренции с местными производителями. Мировая торговля карбамидом превышает 50 млн тонн в год, крупнейшими рынками являются Индия (8,6 млн тонн), Бразилия (7,3 млн тонн), США (4,81 млн тонн) и Таиланд (3,21 млн тонн), поэтому маркетинг будет проще.

Татьяна Дятел

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