Золотая моя парковка

С 1 ноября автомобилистам столичного региона придется больше платить за парковку. В Москве второй раз за год вводятся новые платные зоны и повышаются тарифы. Так, максимально возможный тариф повышается с 600 до 800 руб. в час. Но он будет применяться на пяти улицах в центре города только в часы пик при высокой загрузке, обещают столичные власти. Первые платные парковки вводятся и в Подмосковье, где теперь можно будет постоять только за 40–50 руб. в час.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Парковочные тарифы в Москве с 1 ноября повышаются на нескольких десятках улиц (или на их участках) в разных районах города — в основном в Хамовниках, Замоскворечье, Бутырском и Мещанском районах. На улице Усачева, к примеру, дневной тариф повышается с 150 до 380 руб. в час, на Песчаной улице — с 40 до 80 руб., на Пятницкой улице — с 380 до 450 руб.

Цены повышены на тех участках, где загрузка составляет в среднем 80–90% от их максимальной парковочной вместительности, пояснили в дептрансе.

«Это позволит разгрузить самые загруженные парковки, что сократит лишний трафик, создаваемый автомобилями, чьи водители ищут свободные места»,— добавили в ведомстве.

Повышается и максимальный тариф: вместо прежних 600 руб. в час он составит 800 руб. Речь идет о так называемом динамическом ценообразовании, которое в качестве эксперимента действует на пяти московских улицах (см. “Ъ” от 16 сентября). На Ильинке, Новой площади, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре и в Никитском переулке в зависимости от загрузки в отдельные часы цена снижается до нуля (парковка бесплатна) и повышается в часы пик до максимальной. В дептрансе в четверг отметили, что потолок в 800 руб. будет достигаться только в том случае, если на парковках вообще не будет места.

Практика показала, что на автомобилистов, паркующихся на самых «дорогих» улицах Москвы, повышение тарифов почти не влияет, говорит научный руководитель института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. «Когда цены повышали до 400, а затем 600 руб., загрузка почти не менялась — все равно приезжают и ставят,— констатирует эксперт. По его словам, эффект гораздо более заметен там, где тариф повышается с 40–60 до 100 руб. в час (или на бесплатных машино-местах вводится плата) — число припаркованных автомобилей сразу сокращается.

На 27 улицах, загруженных менее чем на 50% от своей потенциальной вместительности, с 1 ноября дневной тариф понижается до 40 или 80 руб. в час.

В основном это коснется Донского района — улиц Шаболовка, Шухова, Лестева, Хавской и других. При снижении парковочной загрузки цены снижались ранее и на других улицах, но, как правило, их гораздо меньше, чем тех, где вводится платная парковка или повышаются тарифы.

Участки с новыми платными зонами с 1 ноября точечно вводятся по всему городу, больше всего их на севере Москвы: в Головинском, Дмитровском районах, Западном Дегунино, районе Аэропорт. Дневной тариф составит 40 или 80 руб. в час. Часть зон вводится далеко за пределами МКАД — в Некрасовке, Южном Бутово и Новопеределкино. Впервые платная парковка начнет действовать в подмосковных Красногорске, Реутове, Железнодорожном и Видном, где тарифы составят 40–50 руб. в час (“Ъ” рассказывал об этом 28 октября).

“Ъ” обратил внимание на любопытную ситуацию в московском районе Сокол и Хорошевский, где часть улиц попала в платную зону во время прошлого расширения 5 августа, что зафиксировано в соответствующем приказе дептранса. Но все это время платные парковки были только на бумаге — разметки и знаков не было (а это обязательное требование для взимания платы), городской комплекс городского хозяйства вел там работы по благоустройству, замене тротуарной плитки и асфальта. Еще в четверг улицы Новопесчаная и Зорге в приложении «Московского паркинга» были в статусе «перекрыты», хотя по документам там с 5 августа действует тариф 40 руб. в час. С 1 ноября он повышается до 80 руб. в час.

Иван Буранов