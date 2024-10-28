Подмосковные автомобилисты заживут по-столичному

С 1 ноября в Подмосковье впервые введут платную парковку — на ряде улиц в Красногорске, Королеве, Реутове и Видном. Тариф составит 40–50 руб. в час, а штраф за неуплату — 2,5 тыс. руб. Местные жители опасаются, что автовладельцы переберутся с платных участков на придомовые территории — и парковочных мест во дворах станет меньше. Чиновники отвечают, что «вопрос установки шлагбаумов находится в проработке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно обнародованному ранее решению минтранса Московской области, с 1 ноября на ряде улиц Красногорска, Королева, Реутова и Видного вводится платная парковка (см. карту). Зоны оплаты появятся прежде всего в нежилых кварталах для борьбы с хаотичной парковкой (в том числе грузовиков), поясняют подмосковные власти. В 27 зонах — в общей сложности на 300 мест — тарифы варьируются от 40 руб. до 50 руб. за час стоянки. На оплату парковки после размещения автомобиля дается 10 минут, иначе придет штраф в 2,5 тыс. руб.

Первые платные парковки, напомним, появились в 2012 году в Москве. Позже их ввели в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и других крупных городах. Подмосковные власти еще в 2016 году предупредили, что платная парковка неизбежно появится и у них. Региональный закон о штрафе за неоплату парковки был принят в 2022 году. А в сентябре 2024 года появилось постановление областного правительства о создании системы паркингов; тогда же была разработана методика расчета тарифов.

Оплатить парковку в Подмосковье можно будет с помощью СМС или приложения «Парковки России». Оно разработано московским дептрансом в 2012 году, а с 2022 года используется также в Санкт-Петербурге.

Подмосковные власти будут до 2031 года платить столице за использование софта и информационной системы «Единое парковочное пространство» — отчисления составят 1,5% от средств, собираемых за парковку.

Это записано в проекте соглашения между регионами; оплата компенсирует расходы на эквайринг. Остальные сборы региональная администрация планирует передать в бюджет городских округов — на благоустройство, ремонт и содержание территорий.

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«Решение использовать систему Москвы принято для удобства автомобилистов Московского региона,— пояснили “Ъ” в областном минтрансе.— Между столицей и Подмосковьем отмечается высокая маятниковая трудовая миграция населения, и, так как система знакома многим автомобилистам, это облегчает ее внедрение и использование». «Использование разработанных систем позволит правительству региона запустить полноценный функционал, который даст возможность водителям пользоваться парковочным пространством,— прокомментировали “Ъ” в дептрансе Москвы.— Он включает в себя отображение парковочных объектов, управление ими, использование водителями всех способов пополнения парковочного счета и оплаты».

Глава комитета по информационной безопасности Ассоциации российских банков Андрей Федорец называет заложенные в соглашении 1,5% «допустимым» размером бюджетного трансферта. По его мнению, создание такой системы с нуля обошлось бы Московской области дороже.

В столичном транспортном ведомстве заявили, что рассматривают возможность подключения к действующей системе и других регионов, что избавит их «от необходимости разрабатывать собственные решения».

Отметим, что в ряде крупных городов — Екатеринбург, Белгород, Рязань, Волгоград — применяются собственные парковочные приложения.

Эксперт рабочей группы «Безопасность дорожного движения» (создана в рамках регулярной гильотины) Григорий Шухман говорит, что ему, как жителю Видного, мотивы введения платы до конца не понятны. Он уверен, что с хаотичной парковкой, о которой говорят власти, эффективнее бороться эвакуацией машин нарушителей. Другие жители Подмосковья тоже не в восторге от нововведения. Дискуссии в пабликах Красногорска, Железнодорожного, Реутова и Видного свидетельствуют, что многих беспокоит риск роста «запаркованности» дворов — куда автовладельцы могут перебраться из платных зон. В Москве, напомним, мэрия помогает жителям устанавливать шлагбаумы на въезды во дворы (в том числе через систему софинансирования). «На первом этапе парковки запускаются не в жилых зонах, но вопрос установки шлагбаумов мы держим на контроле, он находится в проработке»,— заверили “Ъ” в областном минтрансе.

С 1 ноября, отметим, новые платные зоны вводятся и в Москве. Основная их часть сосредоточена в северной (на Ленинградском шоссе, улицах Свободы, Онежской, Ижорской, Усиевича, 800-летия Москвы и других) и восточной (на Перовской, Новогиреевской, Окской улицах) частях города. Предыдущее расширение платной зоны состоялось 5 августа. Одновременно на некоторых улицах в районе метро «Шаболовская» (Шаболовка, Шухова, Лестева и других) тариф с 1 ноября понижается до 40 руб. в час.

Иван Буранов