Президенту Грузии прокуратура не указ

Глава грузинского государства Саломе Зурабишвили в четверг проигнорировала вызов в Главную прокуратуру страны для дачи показаний в связи с ее заявлениями о «тотальной фальсификации» результатов парламентских выборов 26 октября. В намерении прокуратуры ее допросить госпожа Зурабишвили усмотрела «российский след». Оппозиция обещает «любыми средствами», в том числе и физически, защитить президента от дальнейших «поползновений властей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

О том, что она не придет в прокуратуру, Саломе Зурабишвили сообщила еще в среду, выступая в прямом эфире нескольких телеканалов. Эфир состоялся сразу после того, как на сайте Министерства юстиции и подведомственной ему Главной прокуратуры появилась информация о вызове президента Зурабишвили на допрос «в связи с расследованием уголовного дела по заявлениям о фальсификации выборов 26 октября».

По данным “Ъ”, уведомление прокуратуры главе государства либо сотрудникам ее администрации официально не вручалось. Но, согласно грузинскому законодательству, публичное уведомление — даже через СМИ — имеет официальный характер.

Согласно тому же законодательству, любые публичные заявления о совершенном преступлении (а фальсификация выборов — тяжкое уголовное преступление) создают основу для возбуждения уголовного дела. Но президент считает прокурорскую логику «формальной», а вызов на допрос — политически мотивированным. «Я не обязана предоставлять следствию доказательства истинности своих заявлений о фальсификации выборов. Прокуратура сама должна все расследовать»,— заявила она. И обратила внимание на то, что ее вызвали на допрос «сразу после указаний, полученных от господина Медведева». Имелся в виду пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, опубликованный в соцсети X в понедельник. «Марионеточный президент Грузии отказалась признать итоги выборов и пошла против Конституции, призвав к перевороту. Стандартная практика в таких случаях — отстранение от должности и арест»,— написал господин Медведев.

Утром в четверг на решение президента не ходить в прокуратуру ответил спикер парламента Шалва Папуашвили («Грузинская мечта»). «То есть она говорит, что у нее есть доказательства пребывания слона в комнате, но эти доказательства прокуратуре не предъявит…» — рассуждал политик в ходе брифинга для журналистов. А министр юстиции Рати Брегвадзе напомнил: президент, «согласно Конституции, является главой государства» и обязана «быть примером для любого гражданина в борьбе против преступности» — в частности, «сотрудничать со следствием». Министру вторила и сама Главная прокуратура. «Отдельные лица, публично заявившие о том, что у них есть доказательства фальсификации, отказываются от дачи показаний»,— возмутилось ведомство.

С другой стороны, главу государства однозначно поддержали оппозиционные лидеры. Ника Гварамия — лидер «Коалиции за перемены», вышедшей по результатам выборов на второе место после правящей «Грузинской мечты»,— сказал в интервью телекомпании «Формула»: оппозиционеры «готовы в прямом смысле окружить и защитить президента от любых поползновений со стороны властей и подконтрольной им прокуратуры».

На дискуссию откликнулся и Вашингтон, фактически поддержавший позицию грузинских властей. «Надеемся, что она (президент Грузии.— “Ъ”) предоставит имеющуюся у нее информацию следственным органам»,— заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер, отвечая на вопрос о вызове президента Зурабишвили в Главную прокуратуру. При этом он заметил, что следствие по делу о возможной фальсификации итогов парламентских выборов могут провести не только грузинские власти, но и некие другие институты. Тем самым представитель Госдепартамента, по сути, поддержал и требование оппозиции о необходимости «международного расследования тотальной фальсификации выборов» (власти в лице «Грузинской мечты» такой вариант категорически отвергли).

Впрочем, президент Зурабишвили не скрывает, что обладает лишь теми доказательствами, которые во вторник и среду опубликовали местные НКО. Они обвиняют власть в использовании административного ресурса, запугивании избирателей методом их предварительного опроса и учета с изъятием удостоверений личности, драках на избирательных участках, нарушении тайны голосования.

Оппозиционеры и НКО утверждают: бумага, на которой ЦИК отпечатал бюллетени, была недостаточно толстой и, когда избиратель заполнял фломастером кружок рядом с названием партии, заметное пятно проявлялось с другой, неприкрытой конвертом стороны.

Таким образом, нетрудно было понять, голосовал избиратель за правящую партию или нет.

Полностью игнорировать обвинения оппонентов грузинские власти не могут. Так, прокуратура сообщила об аресте двух муниципальных служащих Марнеульского района, представлявших «Грузинскую мечту». До этого наблюдатели уличили чиновников во «вбросе бюллетеней в урну для голосования». В свою очередь, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе утверждал, что это была провокация, при помощи которой оппозиция хотела получить дополнительный аргумент «для организации госпереворота».

Георгий Двали, Тбилиси