Хэллоуин ушел в подполье

Российские вечеринки на Хэллоуин вслед за релокантами переехали в Объединенные Арабские Эмираты и Европу. По крайней мере, такой тренд заметили представители ивент-индустрии. По их словам, мероприятия ко Дню всех святых в России теряют популярность второй год подряд. Причем не только массовые, но даже домашние тематические вечеринки. Впрочем, есть и иное мнение: если о чем-то не говорят, не факт, что этого не существует. Завесу загадочности приоткрыла Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Официально Хэллоуин отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Но Москва начинает немного загодя, праздник выпадает на рабочие дни. Preparty в столице стартовали в минувшие выходные: в ДК «Кристалл» прошла «Шрек-вечеринка», в Gazgolder — День всех святых в цыганском стиле, а гостям винного бара «Невинные сплетни» таролог делал расклад на бывших.

Совладелец ресторана Delicatessen Вячеслав Ланкин вместе с соседними заведениями организовал импровизированный open-air. Но основные гуляния, по крайней мере громко, анонсировать заведение не будет, отметил ресторатор: «У нас было мероприятие, несколько баров объединились на улице и сделали общую тусовочку. Люди ходили в костюмах, собирали сладости, мы их угощали, но это было в субботу. На этой неделе пока ничего такого вообще нет. Можем закрыто, но мы никому не рассказываем».

Основные мероприятия продлятся до 3 ноября. В афишах — готический костюмированный бал в стиле Тима Бертона, панк-тусовка по мотивам «Безумного Макса» и андеграунд вечеринка в спортивках Аdidas, а также тематические спектакли и кино-ночи ужасов. Но в тренде в 2024 году тусовки по мотивам франшизы «Сумерки», и уже второй год подряд —тарологи, рассказала PR-специалист бара Happy End Bar Дарья: «Бар превратится в пристанище вампиров, так что на танцполе каждая Белла найдет своего Эдварда, будут звучать культовые треки из фильма. Дресс-код — sexy red&black — кожаные юбки, колготки в сетку».

А вот спрос на тематическую атрибутику у москвичей в этом году оказался ниже общероссийского, рассказали “Ъ FM” в Wildberries, вероятно, решили достать старые запасы паутин и костюмов. И сама хэллоуинская активность в столице в целом заметно снизилась, признает директор по маркетингу и развитию сервисной компании «Консьерж» Кирилл Рябков: «Третий год подряд крайне непопулярный запрос. Вечеринки проходят, но это не супервостребованное событие на территории Российской Федерации. Есть запросы в Европе, был запрос подборки мероприятий в Монте-Карло, клиент там живет. Но что касается Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов, здесь нет. До 2022 года и раньше это было действительно масштабное событие. В большинстве ресторанов, в барах проходили тематические вечеринки».

Некоторые представители ивент-индустрии сейчас намеренно не берут организацию подобных вечеринок — время, по их словам, неподходящее. Один из собеседников “Ъ FM” признался, что отказался от мероприятий – «абы чего не вышло». Зато в Литве или том же Дубае, судя по эмигрантским СМИ, самый мистический праздник года отмечают на широкую ногу. Из общедоступного — бесплатные конфеты детям в фудхоллах и комтюмированные представления на улицах. И, конечно, вечеринки «для своих», добавляет владелец и гендиректор ивент-агентства Big Jack Николай Андреев: «Обычно у меня и друзья идут, и как-то все это на слуху. А сейчас в Дубае знаю большое количество мероприятий, которые будут для русскоязычной тусовки.

А в Москве, справедливости ради, у нас не было ни одного корпоративного и ни одного частного запроса. Учитывая, что в целом праздников огромное количество, люди в этом году празднуют, как в последний раз. Но конкретно Хэллоуин я не знаю, чтоб кто-то сейчас отмечал».

Впрочем, заядлые тусовщики намекают: ощущение, что интерес к Хэллоуину в российской столице пропал, поверхностное. Просто места и пароли знать надо.

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