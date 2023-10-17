«Хэллоуин с каждым годом становится все дороже»

Столичные заведения активно готовятся к Хэллоуину. Как рассказали “Ъ FM” московские рестораторы, в этом году они отмечают большой интерес к мероприятию у гостей. В 2022-м многие точки общепита отказывались от привычной программы и декораций или сокращали бюджет на проведение праздника. В этот раз планируется отметить Хэллоуин с большим размахом, рассказывают московские рестораторы. Помимо традиционных вечеринок, они готовят специальные квесты, шоу и обновляют меню.

“Ъ FM” спросил у игроков рынка, какие праздничные программы они организуют.

Владелица сети ресторанов «Мистер Чанг», бара Beer & Tapas и других московских баров Евгения Левандовская: «В некоторых заведениях, которые подходят этой вечеринке по концепции и масштабу, мы готовимся. У нас пройдет Хэллоуин в пивном баре Beer & Tapas. У нас будут и аниматоры, и украшения, и различные конкурсы, посвященные этому празднику. Поступили предложения от прямых управленцев каждого ресторана, что интересно было бы его подсветить. Как он пройдет, я не знаю. После вечеринок мы поймем статистику. Вопрос в том, что с каждым годом все дороже и дороже обходятся как приобретение аксессуаров, так и вся программа. Мы только сегодня стали этот вопрос планировать и мониторить».

Владелец заведения Help & Friends, Law & Son и других московских баров Дмитрий Соколов: «Мы будем делать квесты для гостей, чтобы они ходили по всем нашим барам, искали ответы на загадки, получали призы. 500 человек должны пройти в каждом заведении. Со своей стороны мы декорируем зал, организуем аквагрим для персонала, зазываем аниматоров, которые станут выходить в зал к гостям, фотографироваться, проведут всякие интересные игры. Также мы предложим клиентам специальные коктейли, шоты и десерты».

Бренд-директор и партнер сети кафе «АндерСон» Екатерина Гамова: «Будет тематическая десертная линейка с монстриками, например, торты и пирожные в виде пальцев. Это нравится детям и взрослым. Для маленьких гостей мы готовим квест в жанре вампирской вечеринки. Кроме того, с 23-го по 31-е октября у нас выстроена афиша с разными мастер-классами. По ощущениям и по резервации билетов на такие мероприятия можно сказать, что они интересны в основном людям, которые постоянно интересуются различными активностями. Мы у них спрашиваем, что им осенью интересно, получаем ответ: "Хэллоуин"».