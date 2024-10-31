В зоопарке ждут тыквы

Жители Свердловской области активно готовились к празднованию Хэллоуина, который пройдет в ночь с 31 октября по 1 ноября. Маркетплейсы зафиксировали рост продаж тематических товаров: карнавальных масок, аквагрима, гирлянд, костюмов и декора. А событийные площадки региона представили программу тематических мероприятий. В честь праздника на один день входным билетом в зоопарк Екатеринбурга станет тыква, а в Арамили отметят день рождения Бабы Яги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Крупные маркетплейсы зафиксировали рост спроса на тематические товары к празднованию Хэллоуина у жителей Свердловской области. По данным Ozon, продажи товаров для праздника по области увеличились за год на 22% в денежном выражении. «Чаще всего на Хэллоуин жители региона покупают карнавальные аксессуары. В топ-5 популярных товаров также вошли карнавальные маски, аквагрим, временные тату и гирлянды для украшения интерьера»,— рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе сервиса, добавив, что средний чек на одежду и аксессуары для Хэллоуина в 2024 году составил 1691 руб. (+18% к показателям 2023 года), на украшения для интерьера к празднику — 1156 руб. (+11% год к году).

Как рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе Wildberries, продажи товаров для Хэллоуина по Уральскому федеральному округу (УрФО) за год выросли на 328% в количественном выражении и на 342% — в денежном.

«В топах — различные наборы для "страшного" макияжа, маски клоуна Момо из фильма "Крик", а также маска Чумного доктора»,— добавили в пресс-службе.

В сервисе подчеркнули, что среди костюмов наибольшей популярностью у женщин пользуются костюмы «Ведьмочки» и Харли Квинн, у мужчин — костюмы человека-паука и накидки-мантии. Кроме того, большим спросом пользуется различный декор: растяжки, искусственная паутина с пауками, светящиеся наклейки в виде летучих мышей с мигающими глазками.

К Хэллоуину подготовились и событийные площадки в городах Свердловской области.

Так, 31 октября вместо входного билета в Екатеринбургский зоопарк можно предъявить тыкву, которая пойдет на корм животным.

Для гостей зоопарка в этот день пройдет «Час открытых дверей» и показательные кормления сурикатов и мангустов в павильоне «Южный».

В концерт-холле «Свобода» в Екатеринбурге 1 ноября устроят студенческую вечеринку «Хэллоуин и Свобода Рейв». Будет звучать разнообразная музыка, организована фотозона, приглашен таролог. Вечер «Жутких историй художников и картин» пройдет 1 ноября в Международном центре искусств «Главный проспект». Гостям расскажут, почему ведьмы и вампиры так часто встречаются в творчестве известных художников, какие жуткие картины цитируют в кино, почему Сальвадор Дали обращался к картам Таро и алхимии. Гостей также ждут тыквенный пирог и пунш.

На следующий день, 2 ноября, в «Свободе» пройдет вечеринка «Halloween: от заката до рассвета». Посетители увидят Horror performance, будет организована тематическая фотозона и специальное меню в баре.

В Арамили в «Парке Сказов» со 2 по 4 ноября пройдет «День рождения Бабы Яги или Шабаш Нечисти». Гости смогут побывать в пещерах Кощея Бессмертного, Хозяйки Медной горы. На главной сцене выступят Ворожея, Кикимора, Леший, Урал Мороз.

Анастасия Таначева