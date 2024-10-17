Просьба пристегнуть туры

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Коммерсантъ FM
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Авиапассажиры стали организованными

Число организованных туристов на рейсах авиакомпаний внутри РФ вырастет по итогам 2024 года до 10 млн человек, сообщили “Ъ” в РСТ. Положительная динамика наблюдается и на зарубежных рейсах. Более 40% всех туристов перевезет «Аэрофлот», который делает ставку на рейсы в обход Москвы. Туроператорам билеты обычно достаются дешевле, что авиакомпании компенсируют за счет цен на индивидуальные билеты, говорят эксперты.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Доля организованных туристов на рейсах внутри РФ в этом году вырастет минимум с 20% до 40% от числа всех туристов в авиационном сегменте, а число достигнет около 10 млн человек, рассказал “Ъ” вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на форуме Airtravel в Сочи. По прогнозу ГосНИИ ГА, в этом году авиакомпании РФ перевезут на внутренних линиях 84 млн человек. Доля всех туристов (самостоятельных и организованных) на рейсах вырастет с 20% до 30%, или 25 млн человек, ожидают в РСТ.

Пассажиропоток на международных рейсах (МВЛ), по прогнозу ГосНИИ, достигнет 28,2 млн человек. В РСТ ожидают, что на МВЛ число пакетных туристов вырастет до 10 млн пассажиров. Традиционно на иностранных перевозчиков приходится около 40% этого пассажиропотока.

Михаил Мишустин, премьер-министр, в октябре, ТАСС:

«Авиаперевозки в стране серьезно растут, причем даже выше ожиданий».

По словам Дмитрия Горина, доля комбинированных предложений, включающих авиабилеты и отели, возросла у туроператоров на фоне общего увеличения доли внутренних перевозок. На МВЛ на динамику влияют сложности с визами и рост стоимости отдыха из-за инфляции и ослабления рубля. Пакетная услуга обходится туристу в среднем на 20% дешевле, чем самостоятельные путешествия, говорит он.

Авиакомпаниям во всем мире сотрудничество с туроператорами выгодно: продавая блоки мест условно за 5 тыс. руб. при стоимости билета в 7 тыс. руб. остаток мест можно реализовать за 12 тыс. руб., говорит гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий. По его словам, перевозчики также получают гарантированных пассажиров, сокращают издержки на дистрибуцию и маркетинговое продвижение. В случае индивидуальных туров туроператоры часто приобретают обычные билеты на регулярных рейсах без групповых преференций через GDS (глобальная дистрибуторская система). Как отмечает господин Ланецкий, при динамическом ценообразовании цена билета у туроператора не обязательно будет ниже, чем у перевозчика.

Часть собеседников “Ъ” на авиарынке связывает рост организованного турпотока с изменением структуры рынка.

В 2019 году на МВЛ приходилось 43% от пассажиропотока, в 2023 году — только 20%, а в этом году ожидается рост до 25%, говорят источники. А туроператоры, по словам собеседников “Ъ”, получают преимущество, продавая транзитные билеты авиакомпаний, которые ушли с рынка РФ.

Существенно на статистику повлияло сотрудничество «Аэрофлота», который до 2022 года не работал с туроператорами, с «Библио-Глобусом». По итогам 2024 года в рамках организованных туристических групп «Аэрофлот» планирует перевезти 4,3 млн человек, рассказали “Ъ” в компании. Из этого объема 1,3 млн туристов будет перевезено на внутренних рейсах, более 1 млн — в обход Москвы. В 2023 году «Аэрофлот» перевез 2,9 млн организованных туристов, из них 1 млн человек на внутренних линиях (890 тыс. в обход Москвы).

Российский бизнес стал чаще отправлять сотрудников в длительные командировки

Российский бизнес стал чаще отправлять сотрудников в длительные командировки

В «Аэрофлоте» отмечают, что развертывание в туристическом сегменте было возможным только с привлечением туроператора, пакетное предложение которого позволило бы быстро обеспечить необходимое задействование парка самолетов. Наибольшее число организованных туристов приходится на рейсы в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, а также в Санкт-Петербург и Минводы. На международных линиях основной организованный туристический спрос приходится на рейсы в Турцию, Египет и Таиланд. Доля внутреннего туризма в объеме перевозки «Библио-Глобус Туроператора» выросла с 12% до 30%, доля международного — сократилась с 88% до 70%, сообщили “Ъ” в компании.

Чартерные перевозчики также увеличили число рейсов из регионов, в том числе в обход Москвы.

В Сибири пассажиропоток год к году вырос на 20%, в Поволжье — почти на 50%, а на юге России — в 22 раза, в том числе за счет возобновления рейсов из Минвод и Владикавказа, рассказали “Ъ” в AzurAir.

В «Алеане» говорят, что число бронирований пакетных туров по России выросло на 38% год к году. Туроператор летом выкупал блоки мест у «Уральских авиалиний» на рейсах в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска. Преимущество таких билетов — фиксированная цена, которая в разгар сезона ниже, чем в свободной продаже, пояснили в компании. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева замечает, что сдерживают спрос на пакетные туры по РФ ограничения на работу аэропортов юга.

Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова

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