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Коммерсантъ FM
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Санкции затронули IT-сектор

Минфин США 30 октября включил в санкционный перечень ряд технологических российских компаний. В список, в частности, попали дистрибуторы оборудования и программных решений OCS (ООО «О-Си-Эс-Центр»), интегратор IT-систем «Гигант Компьютерные системы» и поставщик электронных компонентов «Чип и Дип». Блокирующие санкции в отношении этих компаний введены на основании того, что они относятся к технологическому сектору экономики РФ. В случае с «Гигант Компьютерные системы» Минфин отдельно указал, что компания была партнером ICL и «Ред Софт», подпавших под санкции в феврале 2024 года. Магазин «Чип и Дип» американское министерство назвало «производителем полупроводниковых модулей и танталовых электролитических конденсаторов». Санкции также были введены в отношении производителя электроники АО «ФАБ Рассвет» (резидент ОЭЗ «Дубна»).

В OCS “Ъ” сообщили, что компания заранее обеспечила защиту всех своих проектов, «все поставки будут выполнены в согласованные сроки». Введенные ограничения практически не повлияют на будущие проекты и динамику развития компании: «Мы продолжим фокусироваться на дистрибуции с сервисным сопровождением и предоставлять рынку необходимые ресурсы для достижения целей». В «ФАБ Рассвет», «Гиганте» и «Чип и Дип» не ответили на запрос.

Санкции также были введены в отношении структур «Росатома»: «Росатом Цифровые решения» и «Росатом Микроэлектроника». В релизе Минторга США не приводится отдельное обоснование санкций в их отношении. В обновленном SDN-list применительно к этим компаниям упоминается указ президента США, позволяющий вводить санкции в отношении технологического и военного секторов экономики. В «Росатоме» отказались от комментариев.

Институт системного программирования РАН также подпал под блокирующие санкции США. При институте под эгидой ФСТЭК работает центр исследования безопасности ядра операционной системы Linux, а в рамках центра поддерживается локализованное в России ответвление ядра (см. “Ъ” от 24 октября). В ИСП РАН не ответили “Ъ”.

Юрий Литвиненко

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