Пингвин на обочине

Разработчики ядра операционной системы Linux исключили из перечня ответственных за развитие его компонентов 11 связанных с РФ человек, в их числе — сотрудников SberDevices и разработчиков ОС «Аврора». Причиной называются требования законодательства. В компаниях, чьи специалисты подпали под исключение, заявили, что ждут разъяснений от западных коллег, которые всегда декларировали принципы открытости (на логотипе Linux даже изображен дружелюбный пингвин Tux). Сейчас на ядре Linux работают крупнейшие российские операционные системы и широко используемый софт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Группа сотрудников российских компаний и разработчиков из России, имевшая статус мейнтейнеров (ответственных лиц, оценивающих изменения в проекте с открытым исходным кодом) подсистем ядра операционной системы Linux, была удалена из соответствующего списка. Изменение внес разработчик Linux Грег Кроа-Хартман. В описании списка, которое приводится на сайте проекта, он указал, что изменения внесены из-за «различных требований комплаенса». Правки были приняты в предварительную версию ядра Linux, выпущенную 20 октября, это обнаружил профильный англоязычный портал Phoronix в ночь на 23 октября.

Всего из числа мейнтейнеров были удалены 11 человек, у большинства из них указаны адреса электронной почты на домене .ru.

Четверо участвовало в проекте под адресами, связанными с российскими компаниями: SberDevices (выпускает «умные» устройства), «Открытая мобильная платформа» (ОМП, разработчик ОС «Аврора»), NetUp (выпускает платформы и оборудование для цифрового ТВ) и Metrotek (разработчик оборудования для систем связи).

Ядро Linux используют российские операционные системы (ОС), предназначенные для компьютеров и серверов (Astra Linux, «Ред ОС»; их разработчики не ответили “Ъ”), мобильных телефонов и встраиваемой электроники (ОС «Аврора»). Его также использует мобильная ОС Android, которая лежит в основе российского ПО для «умных» колонок и платформ смарт-ТВ («Салют ОС», YaOS). В конце февраля 2022 года разработчики открытого кода на международной площадке GitHub уже предлагали ограничить к нему доступ компаниям из РФ (см. “Ъ” от 28 февраля 2022 года).

ОМП в ходе работы над ядром Linux ориентируется на собственный форк (ответвление) и лишь затем отдает наработки в основную международную ветку, объяснили “Ъ” в компании.

Там раскритиковали решение сократить список: «Оно противоречит принципам меритократии — власти достойных представителей сообщества,— которыми славится Linux. Международное сообщество лишается экспертизы, которую предоставлял наш коллега и его соотечественники».

В NetUp сообщили, что не знают о причинах удаления и процедуре обжалования: «Мы уже задали вопросы Грегу и Линусу Торвальдсу (создателю и ведущему разработчику Linux.— “Ъ”), надеемся получить разъяснения в ближайшее время». В других компаниях не ответили “Ъ”.

Линус Торвальдс, создатель Linux, на конференции LCA, 15 января 2015 года, цитата по Ars Technica: «Самое важное в открытом ПО — то, что ты можешь заниматься тем, в чем ты хорош».

В других сообществах, занимающихся разработкой свободного ПО, в последнее время подобных случаев не происходило, говорит исполнительный директор Cloud Networks Юрий Телушкин: «Если бы что-то подобное случалось, то, учитывая чувствительность темы притеснения всего российского, об этом говорили бы повсеместно». Инцидент «может привести к расколу в профессиональной среде», считает гендиректор компании «Киберполигон» Лука Сафонов.

Исключение из числа мейнтейнеров не помешает россиянам самим предлагать изменения для включения в основную ветку ядра Linux, но на правах обычных разработчиков, говорит руководитель технологического центра исследования безопасности ядра Linux ИСП РАН Алексей Хорошилов. Он добавил, что хотя часть из них будет проходить через господина Кроа-Хартмана, ожидать проблем из-за этого не стоит: «Изменения не соотносятся с его личностью, он выступает в качестве технического исполнителя политического решения, принятого выше — скорее всего, в Linux Foundation (зарегистрированная в США некоммерческая организация.— “Ъ”)». Господин Хорошилов отметил, что в рамках центра РАН поддерживается ответвление ядра, а также созданы зеркала всех ресурсов международного сообщества: «К потенциальным сложностям во взаимодействии с международными разработчиками мы готовы».

Юрий Литвиненко, Татьяна Исакова