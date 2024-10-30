Площадная докапитализация

Банки маркетплейсов в сентябре существенно нарастили собственный капитал, лидером стал Яндекс-банк, удвоивший этот показатель. Эти кредитные организации постепенно наращивают кредитование клиентов, как физических лиц, так и юрлиц. Однако, по мнению экспертов, большой капитал банкам маркетплейсов необходим не только для развития кредитования, но и для осуществления растущих расчетов на площадках, а также может потребоваться для инвестиций в интересах маркетплейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, в сентябре 2024 года собственный капитал Яндекс-банка вырос почти вдвое — с 8,9 млрд руб. до 17,3 млрд руб., установив рекорд роста среди российских банков. Другие банки, принадлежащие крупнейшим маркетплейсам, также показали хорошую динамику этого показателя. Так, Вайлдберриз-банк увеличил капитал на 21,5%, до 12,1 млрд руб., Озон-банк — на 7,9%, до 19,8 млрд руб. При этом агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на данные ЕГРЮЛ об увеличении уставного капитала Яндекс-банка в прошлом месяце вдвое — с 560 млн руб. до 1,2 млрд руб.

По данным Data Insight, за 2023 год объем онлайн-продаж Wildberries составил 2,14 трлн руб., Ozon — 1,56 трлн руб., «Яндекс Маркета» — 0,37 трлн руб. Согласно T-Bank eCommerce, по итогам второго квартала 2024 года Wildberries занимал 53% рынка маркетплейсов по числу продавцов, доля Ozon — 30%, «Яндекс Маркет» — 14%.

В «Яндексе» (MOEX: YDEX) (об отчетности за девять месяцев 2024 года по МСФО см. материал) заявили “Ъ”, что докапитализация банка соответствует ранее утвержденной стратегии развития бизнеса. «Для быстрого роста на рынке финансовых технологий, создания инновационных продуктов и выгодных предложений для клиентов необходимы стратегические инвестиции в развитие технологий, инфраструктуры, расширение команды, маркетинг и другие направления»,— отметили в компании.

Собственные средства Яндекс-банка, согласно отчетности по РСБУ, размещенной на сайте ЦБ, с начала года увеличились почти втрое — с 6,2 млрд руб. до 17,3 млрд руб. Одновременно кредиты физлицам выросли более чем втрое — с 16,4 млрд руб. до 53,4 млрд руб., что позволило ему подняться по этому показателю с 50-го на 34-е место. Как рассказал источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, на данный момент банк сконцентрирован на работе с физлицами и заниматься кредитованием юрлиц, работающих на маркетплейсе, пока не планирует.

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В то же время другие банки, принадлежащие маркетплейсам, также планомерно наращивали капитал. За девять месяцев 2024 года Вайлдберриз-банк увеличил собственные средства в 22 раза — с 550 млн руб. до 12,1 млрд руб., Озон-банк вдвое — с 9,7 млрд руб. до 19,8 млрд руб. При этом, согласно отчетности банков, объемы задолженности по кредитам физлиц незначительны. Как пояснили “Ъ” в Wildberries & Russ, в марте был запущен сервис онлайн-кредитования продавцов, который сейчас динамично развивается. «Это востребованный продукт у селлеров, особенно в высокий сезон, и чтобы иметь возможность удовлетворить запросы наших продавцов, мы сформировали большой запас по капиталу»,— пояснили в компании.

Кроме того, там сообщили, что рассматривают возможность запуска новых финансовых решений на базе банка в будущем. В Озон-банке пояснили, что увеличение капитала связано с его активным ростом и «в основном обеспечено его прибылью». При этом банк уже предлагает В2В- и В2С-клиентам «широкий портфель финансовых продуктов», а в 2025 году планируется «активное развитие кредитного бизнеса».

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 26 апреля: «У части маркетплейсов есть банки, там есть регулирование и надзор, но есть и вопросы, которые возникают, поэтому необходимо дополнительное регулирование».

Эксперты отмечают, что и без кредитования физлиц банкам маркетплейсов может понадобиться наращивание капитала. Аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев считает, что у дочерних банков маркетплейсов капитал не успевает за ростом активов. При этом возможности банков практически безграничны — «только развиваясь в рамках материнской компании, они могут привлечь десятки миллионов клиентов», считает он. При этом, по мнению управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, большой капитал им нужен для кредитования продавцов, использующих инфраструктуру маркетплейса. «Кроме того, с их баланса могут осуществляться инвестиции, которые условно непрофильны для традиционной банковской деятельности, но в интересах маркетплейса,— это контроль различных бизнесов, которые поспособствуют развитию экосистемы»,— считает он. По его словам, это могут быть информационно-технологические, логистические и другие компании. Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень обращает внимание, что «если для проведения расчетов необходимо размещение средств в других финансовых организациях, это также может потребовать увеличения капитала».

Вместе с тем в нынешних условиях высоких ставок пока можно не форсировать усилия по кредитованию клиентов. «Избыточная ликвидность может быть даже просто размещена на депозитах в Банке России, и это окажется доходнее большинства направлений размещения средств не с баланса банка»,— уверен Юрий Беликов. После подъема ключевой ставки (см. “Ъ” от 26 октября) с начала этой недели ЦБ привлекает банковские средства на недельные депозиты по ставке 20,9% годовых. И объем таких размещенных средств достиг 4,74 трлн руб., рекордного значения с начала августа.

Максим Буйлов, Александра Мерцалова