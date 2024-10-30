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Коммерсантъ FM
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По погоде и выручка

У «Яндекса» электронная коммерция растет лучше поисковой

«Яндекс» (MOEX: YDEX) по итогам третьего квартала отчитался о росте выручки на 36% год к году, а в сегменте электронной коммерции — на 45%. Компания также сохранила прогноз роста выручки в 2024 году в диапазоне 38–40% даже с учетом роста долговой нагрузки. В «Яндексе» сообщили инвесторам, что ожидают от четвертого квартала ускорения роста по ряду направлений бизнеса. Речь идет, в частности, о доставке еды — сервисе, чьи показатели, по опасениям представителей самой компании, сильно зависят от погоды этой зимой.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с финансовой отчетностью МКПАО «Яндекс» за третий квартал. Выручка группы выросла на 36% год к году, до 276,8 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA — на 66%, до 54,7 млрд руб. Наибольший относительный рост выручки год к году показал сегмент электронной коммерции («Яндекс Маркет», «Лавка», «Еда»), на который приходится 23% выручки «Яндекса»,— на 45%, до 77,4 млрд руб. Сегмент поиска и портала, который включает в себя рекламный бизнес «Яндекса» и на который приходится 34% выручки группы, вырос на 26%, до 113,9 млрд руб.

Компания заявила о рекордном с 2015 года росте ее доли на поисковом рынке — на 2,9 процентного пункта (п. п.) год к году, до 65,5%.

Она связывает это с интеграцией в поиск инструментов искусственного интеллекта и развитием «Яндекс Браузера». Показатели сегмента электронной коммерции связывают с ростом рекламной выручки (в «Яндекс Маркете» — в 2,5 раза год к году) и ключевых операционных показателей (каких конкретно, компания не уточняет).

«Яндекс» сохранил прогноз роста выручки в 2024 году от 38% до 40%, который он огласил в прошлом квартале (см. “Ъ” от 30 июля). Квартальная выручка сегмента «райдтех» (18% выручки группы; к нему относятся «Яндекс Такси» и «Яндекс Драйв») выросла на 32%, до 59,4 млрд руб. В «Яндексе» отдельно отметили, что «из-за недостатка машин экономкласса» доля поездок в повышенных тарифах такси выросла на 5 п. п. (до какого показателя, не уточняется). Выручка сегмента доставки и других O2O-сервисов (6% выручки; включает «Яндекс Доставку» и «Яндекс Заправки») выросла на 37%, до 18,7 млрд руб.

Наиболее значимая из причин, по которым планы «Яндекса» могут реализоваться не полностью,— это рост долговой нагрузки, говорит главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. «Второй триггер — замедление роста выручки в ряде операционных сегментов, которое наблюдается на фоне больших инвестиций, роста цен на импортное оборудование и технологии»,— отмечает она.

Долгосрочные обязательства «Яндекса» с начала года выросли с 122,6 млрд до 180,2 млрд руб., краткосрочные — с 363,2 млрд до 453,9 млрд руб.

Представитель компании во время звонка назвал уровень долговой нагрузки «очень комфортным». Долговой портфель «Яндекса», по его словам, «смещен в сторону плавающей ставки»: «Мы активно инвестируем в наши бизнесы и будем дальше работать с банками по вопросам как привлечения заемных средства, так и оптимизации нашего портфеля».

Яндекс-банк нарастил свой капитал с 8,9 млрд руб. до 17,3 млрд руб.

При этом компания ожидает ускорения роста ряда сегментов, «сезонность которых смещена к концу года»,— электронной коммерции, доставки еды из ресторанов, части сервисов мобильности, сказал представитель компании во время звонка с инвесторами. При этом он признал, что показатель EBITDA этих сервисов в четвертом квартале зависит от того, насколько суровой или мягкой будет зима, «непредсказуемые погодные условия могут привести к существенному давлению на курьеров».

Показатели «Яндекса» в четвертом квартале действительно зависят в том числе и от погодных условий, влияющих на сегменты с большим потенциалом роста, говорит основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак, «но компания традиционно развивается в условиях зимы, сугробов и мороза». Он добавил, что в 2025 году ожидает роста выручки компании в 40–45%. Источник “Ъ” в крупной инвестиционной компании считает, что «Яндекс», согласно консервативному сценарию и исходя из показателей за первые девять месяцев, скорее уложится в заданный ему прогноз, «но едва ли по верхней планке диапазона».

Юрий Литвиненко

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