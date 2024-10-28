На маркетплейсах становится тише

Отсутствие заметного роста оборотов, свободных ниш и увеличение стоимости ведения бизнеса охлаждают интерес предпринимателей к работе на маркетплейсах. Темпы прироста числа новых продавцов на крупнейших площадках за год замедлились более чем в два раза. Селлеры — основной источник ассортимента и дохода для маркетплейсов, и снижение их активности может сдерживать рост этого рынка в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество зарегистрированных на маркетплейсах продавцов в январе—сентябре выросло на 17% год к году, подсчитали аналитики сервиса «Точка Маркетплейсы». Динамика замедлилась более чем в два раза. В 2023 году прирост за тот же период составил 38%. В T-Bank eCommerce говорят, что во втором квартале года число селлеров увеличилось на 22% год к году. Это на 12 процентных пунктов ниже значения за аналогичный период прошлого года.

Замедление динамики роста числа селлеров аналитики называют устойчивым трендом.

Согласно «Точке Маркетплейсы», количество селлеров, зарегистрированных на «Мегамаркете», в январе—сентябре выросло в 2,2 раза год к году. Но доля площадки по числу продавцов остается небольшой: в T-Bank eCommerce по итогам первого полугодия ее оценивали в 1,5%. У Wildberries количество продавцов выросло на 24,7% год к году, у Ozon — на 3,2%, у «Яндекс Маркета» — на 26,6%, следует из данных «Точки Маркетплейсы». На AliExpress и «Магнит Маркет» (ex-KazanExpress) число продавцов сократилось на 29,8% и 6,4% год к году соответственно.

В Ассоциации компаний интернет-торговли считают, что приток селлеров на маркетплейсы остается высоким. В Ozon отмечают, что на конец июня на площадке работали 550 тыс. продавцов, на 60% больше, чем годом ранее. Хотя в компании не исключают, что из-за эффекта высокой базы рост рынка мог замедлиться. В Wildberries отметили рост числа селлеров на 32% год к году. В «Яндекс Маркете» говорят, что по итогу второго квартала 2024 года количество продавцов на площадке увеличилось в 1,3 раза год к году, до 80,6 тыс. Там добавляют, что стараются привлекать продавцов в категории, где спрос покупателей превышает предложение: одежда, обувь и аксессуары, товары для дома, красоты и детские товары. В «Мегамаркете», «Магнит Маркете» и AliExpress “Ъ” оперативно не ответили.

Выход новых игроков на маркетплейсы замедляется со снижением динамики их оборотов.

Средняя выручка селлера в январе—сентябре составила 526,8 тыс. руб., увеличившись на 8,3% год к году, следует из данных «Точки Маркетплейсы». Это ниже уровня инфляции, составившей в сентябре, по данным Росстата, 8,6% в годовом выражении. Аналитики «Точки Маркетплейсы» напоминают, что в январе—сентябре прошлого года оборот продавцов вырос на 37% год к году. Замедление в компании связывают с ростом конкуренции. Средний чек на российских маркетплейсах сейчас также снижается: дорогие покупки потребители все чаще предпочитают делать в профильных интернет-магазинах (см. “Ъ” от 17 сентября).

Динамика оборотов селлеров на крупных маркетплейсах в январе—сентябре 2024 года Выйти из полноэкранного режима Площадка Прирост среднего оборота (% год к году) Средний оборот (тыс. руб.) Ozon 31,02 395,5 Wildberries 2,62 716,3 «Яндекс Маркет» -6,65 201,9 «Мегамаркет» -14,37 693,9 AliExpress -24,25 46,4 «Магнит Маркет» (ранее Kazan Express) -38 133,1 В среднем по рынку 8,26 526,8 Открыть в новом окне Источник: данные сервиса «Точка Маркетплейсы».

Начать свой бизнес на маркетплейсах становится сложнее: многие ниши заняты, привлечь стартовый капитал непросто из-за высокой стоимости кредитов, комиссии и штрафы площадок растут, рассуждает СЕО «Точки Маркетплейсы» Константин Канивец. Директор T-Bank eCommerce Илья Кретов считает, что селлеры из-за роста финансовой нагрузки предпочитают переходить в нишевые интернет-магазины или вовсе закрывать бизнес. Интерес зарубежных продавцов к российским маркетплейсам тоже снижается: опасаясь вторичных санкций, китайские банки ранее значительно увеличили срок проверок поступающих из России платежей (см. “Ъ” от 1 октября).

Аналитики Data Insight в своем исследовании обращают внимание на то, что именно селлеры, обеспечивая большой ассортимент товаров, выступают основным драйвером роста рынка электронной коммерции. Выплаты продавцов остаются основным прямым источником дохода маркетплейсов, объясняет гендиректор АНО «Цифровизация и новые технологии» Алексей Кожевников. Замедление прироста их числа, по его словам, сдерживает увеличение оборотов самих площадок. Теоретически сгладить этот эффект в перспективе может развитие на маркетплейсах крупных игроков, реализующих дорогостоящие товары, доходы от которых обеспечиваются большим оборотом, говорит он.

Владимир Комаров, Виктория Колганова