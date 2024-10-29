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Коммерсантъ FM
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Путин утвердил МРОТ на 2025 год в размере 22 440 рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2025 года с 19 242 до 22 440 руб. (+16,6%). Повышение МРОТ повлечет увеличение зарплат около 4,2 млн работников.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

В материалах к закону указано, что соотношение с медианной заработной платой за 2023 год увеличится до 48%. В прошлом году этот показатель составлял 46,7 тыс. руб. В предыдущий раз МРОТ повышали 1 января — на 18,5% (до 19 242 руб.).

Владимир Путин поручил повысить уровень МРОТ к 2030 году не менее чем до 35 тыс. руб. Законопроект о повышении МРОТ в конце сентября внесло правительство. Госдума одобрила его 22 октября, Совет федерации — 23 октября.

О ситуации на рынке труда — в публикации «Ъ» «Совсем страх потеряли».

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