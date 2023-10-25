Госдума в первом чтении увеличила МРОТ на 18,5%, до 19 242 рублей

Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно документу, с 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%, до 19 242 руб. Законопроект устанавливает соотношение МРОТ и средней зарплаты на уровне не ниже 48% с 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В настоящее время МРОТ составляет 16 242 руб. «Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн. работников»,— говорится в пояснительной записке к проекту.

Правительство внесло проект на рассмотрение в Госдуму 29 сентября. В записке говорится, что законопроект был внесен исходя из послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию в феврале 2023 года. В нем президент поручил повысить МРОТ с 1 января 2024 года на 10%. От величины МРОТ в том числе зависит размер пособий по нетрудоспособности, беременности и родам, оплаты больничных и других выплат соцстрахования.

Подробнее — в материале «Ъ» «На социалку хватит».

Полина Мотызлевская