Госдума одобрила увеличение МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем, окончательном, чтении приняли закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 3,2 тыс. руб. С 1 января 2025 года МРОТ составит 22 440 руб.

Законопроект в Госдуму внесло правительство. Сейчас МРОТ составляет 19 242 руб. — то есть он вырастет почти на 17%. Как сообщал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение затронет около 4,2 млн работающих граждан.

С 2025 года соотношение МРОТ с медианной зарплатой за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная зарплата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46,8 тыс. руб. По поручению Владимира Путина уровень МРОТ к 2030 году должен вырасти до 35 тыс. руб.

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