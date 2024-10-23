Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совфед одобрил увеличение МРОТ в 2025 году

Совет федерации одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 22 440 руб. в 2025 году. Сейчас МРОТ составляет 19 242 руб. Предполагается, что увеличение затронет порядка 4,2 млн граждан.

«Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 руб.»,— сказано в материалах к закону.

Законопроект о повышении МРОТ в конце сентября внесло правительство. Госдума одобрила его вчера, 22 октября. По поручению президента Владимира Путина уровень МРОТ к 2030 году должен вырасти не менее чем до 35 тыс. руб. В предыдущий раз МРОТ повышали 1 января — на 18,5%.

По данным РАНХиГС, россияне стали заметно меньше опасаться потери работы и в большей степени, чем один-два года назад. Такие данные опросов приводят экспертов к выводу о том, что в РФ окончательно утвердился рынок труда соискателя. Они ожидают, что как минимум до конца года тренд будет только нарастать — безработица останется на уровне 2,3–2,5%, а доходы работников будут расти из-за новых мер стимулирования найма.

Подробнее о ситуации на рынке труда — в материале «Ъ» «Совсем страх потеряли».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...