Совфед одобрил увеличение МРОТ в 2025 году

Совет федерации одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 22 440 руб. в 2025 году. Сейчас МРОТ составляет 19 242 руб. Предполагается, что увеличение затронет порядка 4,2 млн граждан.

«Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год увеличится до 48%. Медианная заработная плата за 2023 год, по данным Росстата, составляет 46 751 руб.»,— сказано в материалах к закону.

Законопроект о повышении МРОТ в конце сентября внесло правительство. Госдума одобрила его вчера, 22 октября. По поручению президента Владимира Путина уровень МРОТ к 2030 году должен вырасти не менее чем до 35 тыс. руб. В предыдущий раз МРОТ повышали 1 января — на 18,5%.

По данным РАНХиГС, россияне стали заметно меньше опасаться потери работы и в большей степени, чем один-два года назад. Такие данные опросов приводят экспертов к выводу о том, что в РФ окончательно утвердился рынок труда соискателя. Они ожидают, что как минимум до конца года тренд будет только нарастать — безработица останется на уровне 2,3–2,5%, а доходы работников будут расти из-за новых мер стимулирования найма.

Подробнее о ситуации на рынке труда — в материале «Ъ» «Совсем страх потеряли».