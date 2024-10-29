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Коммерсантъ FM
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Аналитики переоценили влияние ставки на промышленность

Мониторинг индустрии

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что вытекающий из опросов Росстата вывод о невысокой актуальности проблемы ограничивающего влияния размера ставки кредита на рост производства в обработке (об этом заявили лишь 25% опрошенных предприятий) не вполне верен. Эксперты центра полагают, что полученные этими опросами данные сильно занижены. Причина, по их мнению, смещение выборки. Главным образом — из-за «отсутствия механизма обеспечения репрезентативности выборки при резком изменении совокупности опрашиваемых предприятий при взаимодействии Росстата и ФНС».

Поясним, что статистики формируют такую выборку с учетом данных от ФНС, в том числе об исключаемых из опросов предприятиях. Проблема не проявляла себя в отсутствие существенных сдвигов в выборке до начала 2021 года. С 2021 года сильное изменение состава респондентов объясняется последствиями пандемии и массовым перетоком предприятий между видами деятельности из-за мер антикризисной поддержки, «привязанных» к основному виду деятельности юрлиц. С 2023 года проблема обострилась — из-за исключения большого числа компаний из числа наблюдаемых после начала военной операции. «Такое изменение выборки не было "процентно-нейтральным": под исключение попали активно растущие предприятия, для которых дороговизна заемных средств является одной из острых проблем»,— отмечают в центре.

Устранив влияние смещения выборки, в ЦМАКП оценили, что в третьем квартале 2024 года доля предприятий, указывающих на высокий процент по кредиту как на ограничение, на самом деле составляет 41%, а не 25%. К концу года она приблизится к 50% даже без дальнейшего повышения ключевой ставки (с учетом запаздывающего реагирования на нее ставок по кредитам), полагают в центре. «Высокая процентная ставка выступает существенным фактором торможения экономики, гораздо более сильным, чем представлялось ранее»,— заключают в ЦМАКП. Отметим, что ЦБ намерен вскоре опубликовать свое исследование отраслевого распределения кредитной нагрузки для 300 тыс. предприятий (см. “Ъ” от 28 октября).

Артем Чугунов

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