Две фракции ЗакСа делят штрафы за парковку

Петербургские парламентарии попросят федеральные власти наделить регионы правом вводить 50-процентную скидку за своевременную уплату штрафов за парковку. Соответствующий документ появился на сайте Законодательного собрания. Инициатива предполагает, что в первые 20 дней после выставления штрафа за нарушение правил платной парковки его сумма будет в два раза меньше — 1,5 тыс. рублей вместо 3 тыс. рублей. Это позволит снизить нагрузку на приставов, которые занимаются взысканием неуплаченного, а также «проще и быстрее» пополнять городской бюджет, считают авторы проекта. Вопросом обращения в Государственную думу РФ занимаются как «единороссы», так и «яблочники».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге система платных парковок была введена в 2014 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге система платных парковок была введена в 2014 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Документ обращения в Госдуму подготовили депутаты фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев, Всеволод Беликов, Антон Соловьев, Алексей Макаров и Андрей Рябоконь. Они отметили, что субъекты РФ уполномочены только принимать законы об установлении административной ответственности. Федеральным законодательством установлена скидка 50% при своевременной уплате по целому ряду составов правонарушений, добавляют парламентарии. «Единороссы» называют нарушения правил платной парковки схожими с нарушениями правил дорожного движения (ПДД). «Но если штрафы за нарушение ПДД при быстрой оплате могут быть уплачены в половинном размере, то в случае с нарушением правил пользования платными парковками, установленных законами субъектов РФ, такой возможности нет. Для жителей и гостей этих городов такие различия часто непонятны»,— говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Авторы инициативы говорят, что хотят видеть унифицированную практику по всем административным правонарушениям.

Скидки на федеральные штрафы показали, что собираемость стала в 1,7 раза лучше, рассказал «Ъ-СПб» один из авторов проекта Алексей Цивилев. По его словам, над законопроектом они работали год и пришли к выводу, что скидки сократят количество бюрократической работы со штрафами, а деньги в городской бюджет будут приходить быстрее. «К сожалению, у нас очень бюрократизированная система — людям проще не связываться, а просто заплатить, если будет скидка. Мы тоже считаем, что проще не плодить систему чиновников, а договориться с людьми: полторы тысячи вместо трех — и расходимся». Господин Цивилев отметил, что в случае принятия законопроекта сократятся траты на работу приставов и помощников мировых судей, которых нанимают из-за большого количества обжалований штрафов по платной парковке.

Аналогичным вопросом в городском ЗакСе занималось и «Яблоко». В конце октября с идеей ввести половинные штрафы обратился в Госдуму руководитель фракции в парламенте Петербурга Александр Шишлов. Соответствующий запрос он направил на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. По словам господина Шишлова, за 2022 год в городе было вынесено около 420 тыс. штрафов. Почти 70 тыс. из них — примерно 17% — остались неоплаченными. Парламентарий, как и «единороссы», напомнил, что скидка за оплату в течение 20 дней после вынесения постановления за нарушения ПДД действует в России с 2014 года, однако это не распространяется на платную парковку. В Госдуме «Яблоку» заявили, что подобная поправка уже существует в новом проекте кодекса об административных правонарушениях. Необходим отдельный законопроект, требующий согласования с кабинетом министров и профильным Министерством юстиции, ответили фракции в федеральном парламенте. При этом в думском комитете по госстроительству и законодательству в ответе Александру Шишлову заявили, что инициативу поддержат. Тогда в пресс-службе фракции сообщали, что «Яблоко» уже разрабатывает законопроект.

«Прекрасно, что "Единая Россия" восприняла эту проблему и решила оформить документ. Естественно, мы готовы ко всяческой кооперации»,— отметил в разговоре с «Ъ-СПб» депутат от «Яблока» Борис Вишневский. Парламентарии фракции допускают дальнейшую совместную работу над идеей и планируют обсудить это с «единороссами». «Авторы к нам не обращались по этой теме, потому что они прекрасно знают, что мы выступаем за эту инициативу. Никаких проблем не вижу, если Заксобрание будет готово это постановление поддержать»,— заключил господин Вишневский. Алексей Цивилев добавил, что не совсем корректно говорить о безучастии «Яблока» в разработке проекта, так как «ЗакС — единый организм». Он уточнил, что господин Шишлов не выходил в Госдуму с законом. «Идею мы полностью поддерживаем. Здесь нет никаких тараканьих бегов, и неважно, кто написал проект — главное, чтобы его приняли»,— заключил парламентарий.

В Петербурге система платных парковок была введена в 2014 году после реорганизации ГУП «Городской центр автостоянок и гаражей» в «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Впервые такая зона появилась в центре города — на Невском и Лиговском проспекте, а также на набережной Фонтанки — в 2015 году. Расширять территорию с платными парковочными местами начали после 2020 года. Так, в зону включили улицу Рубинштейна, а также более чем по сотне улиц в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. С 1 ноября зона платной парковки заработала на Васильевском острове. В нее вошло 118 улиц на 10 тыс. машиномест. Однако петербуржцы начали направлять обращения в комитет по транспорту с просьбой не вводить платные парковки на отдельных улицах района, следует из сообщения пресс-службы Смольного. После этого правительство Петербурга разрешило бесплатно парковать автомобили в вечернее и ночное время (с 20:00 до 08:00) на 11 улицах Василеостровского района. К дорожным знакам 3.27 «Остановка запрещена» добавили дополнительные таблички 8.5.4 «Время действия». При этом, как указано на сайте Смольного, парковка и так бесплатна для всех с 20:01 до 7:59.

Полина Пучкова