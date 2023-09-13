Чтоб машино-место пусто не бывало

Плата за парковки должна вводиться для улучшения организации движения, а не для зарабатывания денег, подчеркивается в утвержденных Минтрансом рекомендациях. Ведомство объясняет региональным и муниципальным властям, что при установлении парковочных тарифов следует учитывать среднедушевой доход граждан, рекомендует повышать цены при заполняемости парковок более чем на 85%, а также снижать стоимость стоянки для владельцев электромобилей и мотоциклов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минтранс своим распоряжением утвердил методические рекомендации по расчету тарифов на платных парковках (уличных и капитальных). Документ, разработка которого предусмотрена законом «Об организации дорожного движения», будет направлен в регионы. Проект рекомендаций был представлен еще в 2018 году, “Ъ” сообщал об этом.

Извлечение прибыли владельцем парковки не должно быть целью введения платы, подчеркивается в документе. Основная задача — обеспечить «доступность территорий и объектов капитального строительства», а также повысить эффективность организации движения. В связи с этим «рекомендуется предусмотреть гибкую тарифную политику, обеспечивающую наибольший социально-экономический эффект для транспортной системы и общества».

На уличных парковках чиновники советуют вводить плату в случае, если более 85% действующих машино-мест занято. При расчете тарифа следует учитывать размер среднедушевого дохода в субъекте или муниципальном образовании, а также данные соцопросов о готовности платить за размещение автомобиля. Если таких данных нет, Минтранс предлагает использовать формулу, в которую закладывается, в том числе, тариф за проезд на общественном транспорте. При наличии технической возможности министерство рекомендует использовать «динамическое ценообразование в зависимости от уровня текущего спроса» — то есть увеличивать или уменьшать цену в реальном времени в зависимости от количества припаркованных машин.

Если плата уже введена, рекомендовано использовать тариф, обеспечивающий заполняемость 70–85% машино-мест. Столичные власти, например, увеличивают цены на паркингах, когда их заполняемость превышает 90%. Оценивать этот показатель необходимо ежемесячно или ежеквартально, при этом размер платы может меняться с шагом, кратным 5 руб. Оценку, говорится в документе, следует проводить с использованием «технических средств», работающих в автоматическом режиме (детекторы, датчики, видеокамеры), а также анализировать данные о трансакциях за оплату парковочных сессий. Если таких возможностей нет, можно проводить «визуальные замеры» не реже двух раз в день, утром, вечером и ночью.

Минтранс предлагает в рамках расчета использовать понижающие и повышающие коэффициенты. К примеру, первые должны применяться на парковках у станций метро, крупных станций пересадок или железнодорожных станций (для стимулирования автовладельцев использовать общественный транспорт), а также на паркингах, расположенных у объектов «культурно-бытового назначения и в рекреационных зонах». Тариф также может снижаться для ряда транспортных средств, например, электромобилей или мотоциклов. Прогрессивную шкалу цен Минтранс предлагает применять на парковках в общественно-деловых зонах для повышения «оборачиваемости» мест. Владельцам внеуличных парковок ведомство советует принимать во внимание заполняемость парковок на прилегающей территории: цена должна быть такой, чтобы водители стремились использовать именно внеуличные паркинги.

«Все, что говорится в рекомендациях — по большей части калька опыта Москвы»,— обращает внимание глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. Рекомендацию вводить динамическое ценообразование господин Шумский не поддержал. «Если водитель уже приехал по делам, по работе или на встречу, все равно запаркуется, даже если цена в этот момент стала на 30% выше,— считает эксперт.— Ведь ему в любом случае нужно оставить свой автомобиль. Слышал, что Москва собирается проводить эксперимент по динамическому ценообразованию». В свою очередь, идея учитывать средний доход в муниципальных образованиях не кажется оптимальной главному специалисту дирекции по организации дорожного движения Санкт Петербурга Дмитрию Попову: «Плата на парковках вводится для приезжих. В Петербурге, к примеру, уровень зарплат в конкретном образовании может быть невысоким, но на местную парковку к бизнес-центру приезжают люди из элитных районов с высокими зарплатами. Тариф, рассчитанный по средней зарплате жителей муниципалитета, их не остановит — парковку заполнят на 100%».

Иван Буранов